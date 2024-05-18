Birth announcements: May 18, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Charlie Brown and Paige Ritz, Wilmington, boy, Wesley Allen, May 4, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jordan Gladu and Hannah Jones, Union Hill, girl, Lailynn Rose, April 19, first child.
Jakob Laminack and Alexys Beseke, Kankakee, boy, Braxton Levi, April 30, third child.
Michael and Lyndsey Powers, Milford, girl, Eleanor Sue, May 2, first child. The mother is the former Lyndsey Leitz.
Tiffany Berent, Bourbonnais, girl, Da’Miyah Levaeh, May 2, third child.
Kevin Klein and Kayla Gray, Bradley, boy, Michael Dean, May 3, first child.
Matt and Jocelyn Ferris, Bourbonnais, girl, Jade Delaine, May 3, second child.
Shakyla Perry, Kankakee, girl, Jamiyah Danayah, May 3, third child.
Drew and Ellen Ogrentz, Kankakee, girl, Caroline Lynn, May 4, second child.
Dartanyan Layne and Crystal Jordan, Kankakee, girl, Dar’Tima A’Myia, May 4.
Jaydon Spero and Audra Hack, Kankakee, boy, Brantley, May 5, second child.
Derrick Raggs Sr. and Yasmine Dixon, Kankakee, boy, Ky’Aire Emrys, May 5, fourth child.