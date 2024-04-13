Birth announcements: April 13, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Chris Karraker and Alexis Cole, Kankakee, girl, Elyanna Mae, March 27, second child.
Kole and Kathryn Kamman, Momence, girl, Lillian Jane, March 27, second child.
Eric Simpson and Aiyana Villlanueva, Kankakee, girl, Marley Ann, March 28, first child.
Peter and Kayla Monstwillo, Manteno, boy, Leo William, March 29, second child.
Thanh Tran and My Vo, Bourbonnais, girl, Tiana, March 29, second child.
Sean Stigger and Alexandra Lowery, Kankakee, girl, Journee Adele, April 1, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Sterling Seiber and Alexis Tvrz, Coal City, girl, Aubrey Jade, March 26, third child.
Kalob Mitchell and Amber Kincses, Manteno, girl, Marie Alain, March 26, first child.
Diego Moreno Alanis and Magdalena Gonzalez Reyes, Kankakee, girl, Arianna, March 27, third child.
Gabriel Harper and Brianna Miller, Gardner, girl, Skylar Maeve, March 28, first child.
Joseph and Heather Connolly, Peotone, girl, Vivienne, March 28, second child.
Kane Bateman and Caley Ryan, Kankakee, girl, Harper Shea, March 29, third child.
Edward Keller and Katie Erickson Keller, Bourbonnais, girl, Gemma Sue, March 29, mother’s first child, father’s fifth child.
Dylan and Caitlin Post, Bourbonnais, boy, Hudson, April 1, first child. The mother is the former Caitlin Engelking.