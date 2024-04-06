Birth announcements: April 6, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Monroe and Temika Autman, Kankakee, girl, Harlee Monroe, March 19, fourth child.
Christopher Williams and Patricia Garcia, Bourbonnais, girl, Kenzi Noelle, March 22, second child.
Michael and Caitlin Balthazor, Martinton, boy, Rory Charles, March 22, second child.
Angelo Johnson and Alexis Williams, Kankakee, boy, Jakai Angelo, March 23, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jose and Vanessa Martinez, Momence, boy, Lucas Dario, March 19, third child.
Caleb Roberts and Jacey Minard, Sheldon, boy, Wesley Ray, March 19, first child.
Chance Taylor and Sydney Summers, Kankakee, boy, Bentley Jacob, March 20, first child.
Nick and Emily Outsen, Kankakee, girl, Piper Adele, March 21, second child.
Dominique Roth, Bourbonnais, girl, Willow Nicole, March 21, second child.
Caleb and Victoria Jennings, Kankakee, girl, Lainey Rose, March 21, first child.
Justin and Lauren Glen, Bradley, boy, Micah Arthur, March 22.
Matthew Anders and Carlie Plechaty, Bradley, boy, Wilder Corby, March 22, first child.
Jeremy and Drew Wright, Bourbonnais, boy, Cole Dean, March 25, fourth child.