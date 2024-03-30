Central High School honor roll

Following is the first semester honor roll for Central High School, Clifton:
Straight A's
Gracyn Allen, Sydney Anderson, Emilie Baker, Riley Behrends, Blair Bottorff, Isabella Bruno, Grace Cantway, Blake Chandler, Evan Cox, Halie Eldridge, Payton Elliot, Dreya Griffith, Emily Gutierrez, Isabelle Hemp, Avery Henrichs, Lacey Kasper, Mia Koch Perzee, Charles Kramer, Madison Langley, Carlie Malmer, Cassandra Marion, Xavier Mccorkle, Emma McGill, Kaedyn Meents, Carson Meister, Kaylee Memenga, Lilah Meredith, Nathan Moenck, Dante Mumper, Nathan Nehls, Gianni Panozzo, Tatum Parks, Brady Perzee, Hunter Perzee, Audra Prairie, Lia Prairie, Charisma Rasmussen, Julianna Rasmussen, Amelia Regnier, Jackson Regnier, Sydney Rohlwing, Brooklyn Ryan, William Schafer, Austin Schoon, Madison Smith, Brenna Spooner, Payton Temple, Benjamin Thompsen, Joseph Thompsen, Lexi Willms and Lizette Zavala.
Honor roll
Brenna Able, Hope Albright, Blaike Archer, Mia Archer, Ashlyn Armstrong, Ethyn Bailey, Garrison Bailey, Charli Beherns, Emilee Bernard, Harmony Boudreau, Reece Boudreau, Dominick Bruno, Rory Campbell, Peyton Chandler, Alaina Clyden, Alyssa Cnudde, Karmen Cody, Kendra Cody, Ryland Cote, Macy Crabtree, Hannah Crouse, Zachary Dale, Jackson Davis, Callie Dietrich, Keira Donnelly, Andrew Dubois, Natalie Dundas, Peyton Epley, James Eppenstein Jr., Ethan Faulkner, Gwendalynn Fecht, Chase Fieleke, Ethen Flood, Allysa Freeman, Logan Fritz, Camden Gerdes, Kyle Gifford, Lucas Gifford, Nicholas Gifford, Christian Gigl, Delia Gigl, Sean Gillespie, Allison Girard, Gabriela Gossett, Avry Gray, Lilly Gray, Alexis Hall, Rylin Handley, Brenna Hanson, Connor Hasbargen, Buddy Hass, Clayton Hemp, Isaiah Hines, Hunter Holm, Gabriel Hoogstraat, Corinne Husch, Madyson Jarvis, Sydney Jemar, Illiana Jeras, Leah Johnson, Logan Kasper, Carter Kelley, Jackson Kelley, Braden Kempen, Ian Kent, Emma Koch, Hannah Kohler, Benjamin Kuipers, Kaden Lafine, Bryant Lamie, Payton Lamie, Hannah LeClair, Anna Lemenager, Adyson Martin, Eriannah Martinez, Julian Martinez, Myah Martinez, Perry Mason, Kori Mccasland, Serenity McCauley, Keala McCormick, Gavin McKee, Joseph McKinney, Cameron Meents, Derek Meier, Eden Meier, Aubrey Messer, Ayden Meyer, Macy Meyer, Maya Meyer, Maddex Miner, Mayson Mitchell, Chloee Moyer, Kaden Neveu, Dexter Nordmeyer, Korbyn Nordmeyer, Brody O’Connor, Isabela Ortega, Brock Painter, Owen Palmateer, Giona Panozzo, Christopher Papineau Jr., Rayven Perkins, Samantha Perzee, Aidan Podowicz, Ella Ponton, Alivia Porter, Morgan Poyner, Johnathan Randles, Owen Rasmussen, Jayden Rees, Ashton Reiniche, Katelyn Roberts, Derrek Rodriguez, Aislyn Rohlwing, Andrew Rohlwing, Madisynn Rosenbrock, Paityn Rosenbrock, Abigail Ryan, Matthew Salas, Gracie Schroeder, Alexis Schultz, Katelyn Schultz, Tyler Shoven, Brady Shule, Jude Simoneau, Adalynn Skeen, Libby Smith, Quinn Smith, Jasmine Stewart, Mallory Stewart, Izabelle Stoops, Keith Sullivan, Keagan Taylor, Mya Tholen, Jake Thompson, Ethan Trout, Marleigh Tryban, Conner Unger, Lilian Unger, Hailey Vaughn, Gracie Vergara, Janessia Villagomez, Noah Vining, Madison Webb, Addison White, Alexa White, Owen Wilder, Bo Wilken, Maeva Winge, Anna Winkel and Andie Zeedyk.