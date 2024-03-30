Birth announcements: March 30, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Joe and Sydney Farriols, Braceville, girl, Shiloh Mireya, March 16, second child.
Michael Karraker and Danielle LaFleur, Herscher, boy, Alexander Justin, March 17, fourth child.
Austin and Kayla Mendell, Kankakee, girl, Vivian Rose, March 17, first child.
Andrew and Kirsten Schneider, Kankakee, boy, Charlie Jeffery David, March 18, first child.
Kenny Hertz and Stacey Blank, Reddick, boy, Colter Owen, March 19, fifth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Brad and Tiffany Dines, Danforth, boy, Liam David, March 11, third child.
Roberto and Maria Corona, Kankakee, girl, Carmela Corona, March 11, second child.
Aaron and Holly Knupp, Kankakee, girl, Melody Grace, March 11, third child.
Kenneth and Lindsay Hopman, Manteno, girl, Chloe Theresa, March 12, second child.
Magali Balois, Kankakee, girl, Cataleya Xylani, March 12, second child.
Cody Jensen and Ashley Brown, Kankakee, girl, Adalynn, March 12.
Jarrod and Melanie Prill, Manteno, girl, Lila, March 12, third child.
Fidel Torres and Emily Torres, Bourbonnais, girl, Yasmin Nicole, March 12, first child.
Brock and Chloe Dalton, Kankakee, girl, Lennon June, March 13, first child. The mother is the former Chloe Ritter.
Mario Rivers and Marshida Townsend, Kankakee, girl, Marianna Mae, March 13, fourth child.
Luz Mariana Ayala, Kankakee, girl, Mariana Azarae, March 13, first child.
Nicholas and Natacha Pickering, Chebanse, girl, Malia, March 14, seventh child.
Crystal Minzghor, Kankakee, girl, Alayla Amor, March 15, second child.
Logan Tutt and Gabriella Torres, Kankakee, girl, Analaya Louise, March 16, first child.