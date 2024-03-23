Birth announcements: March 23, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Fabian Bedolla and Paige Glogowski, Kankakee, girl, Maylin Luna, March 10, first child.
Mike and Haley Lochner, Ashkum, boy, Bryant Jacob, March 12, third child.
Jose Rodriguez and Dohana Aguilar, Grant Park, boy, Yareth, March 13, first child.
Son Huynh and Cuong Nguyen, Bourbonnais, boy, Leon Dang, March 13, third child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Kaitlyn Puddicombe, Momence, girl, Milani Kailynn, March 4, first child.
Megan Cano, Bradley, girl, Ashlynn Paige, March 5, second child.
Jacob Lowman and Morgan Schoon, Bradley, boy, Julian Matthew Edward, March 5, first child.
Josh and Heather Stauffenberg, Manteno, girl, Daphne Mae, March 6, fourth child.
Cavan and Jessie Keller, Bourbonnais, boy, Felix Miles, March 6, first child. The mother is the former Jessie Bierman.
Brandan and Katelyn Stack, Gardner, girl, Adalyn, March 8, second child.
Michael Nolden and Kimberley Ortega Gomez, Kankakee, boy, Julius Michael, March 8, third child.
John Ahlquist and Amy Johnson, Momence, boy, John Michael Jr., March 8, first child.
Chad and Sofiya Finley, Bourbonnais, girl, Charlie Shay, March 9, second child.
Lucas and Madison Johnson, Danforth, boy, Taw Barrett, March 11, third child.