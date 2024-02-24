Birth announcements: Feb. 24, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Brian and Meghan Marcotte, Manteno, boy, Austin Brian, Feb. 7, third child.
Derrick and Kayla George, Bourbonnais, boy, Jaxon William, Feb. 12, second child.
Bailey Ward, Kankakee, girl, Sharon Lynn, Feb. 12, third child.
Nick and Ashley Benjamin, St. Anne, boy, Wyatt Gary, Feb. 12, fourth child.
Nathan and Sonja Roof, Bourbonnais, boy, Maverick Jack, Feb. 12, fourth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Dylan Bauer and Devyn Devore, Bonfield, girl, Willa Rae, Feb. 6, first child.
Ryan and Alicia Guertin, Bourbonnais, boy, Baker Lincoln, Feb. 7, fourth child.
Ted and Sara Coash, Peotone, girl, Wrenley Jean, Feb. 7.
Zack and Kayla Nichoalds, Crescent City, girl, River Rose, Feb. 8, second child.
Luis Alvarado and Ana Ochoa, Kankakee, twins, a boy, Adan Miguel, and a girl, Adalin Cristina, Feb. 8, third and fourth children.
Adrian Flores and Naydelin Rodriguez, Chicago, boy, Dyland Abdiel, Feb. 9, first child.
Victor Aguilar and Jeny Reyes, Bradley, boy, Damian Alexander, Feb. 11, third child.
Darrell Damper and Keiniece Fines, Kankakee, boy, Samuel Adir, Feb. 11, fifth child.