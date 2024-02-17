Birth announcements: Feb. 17, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Keondre Hill and Janeah Shaw, Kankakee, Girl, Ky’Leah Janay, Jan. 30, first child.
Michael and Morgan Mittler, Bourbonnais, twin girls, Maeve Elizabeth and Meryn Lynn, Jan. 31, first and second children.
Wade and Dana Brychta, Bonfield, boy, Miles Wade, Jan. 31, first child.
Quincy Kramer and Gabriella Placencia, Kankakee, girl, Isabella Everleigh, Feb. 1, first child.
Jonathon and Emily Saindon, Bourbonnais, girl, Riddhi Marie, Feb. 3, first child.
TJ and Taylor Eades, Watseka, boy, Ezra Ellison, Feb. 6, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Tyler and Katherine Rorabaugh, Bradley, girl, Leona Joyce, Jan. 29, second child.
Ethan and Amber Johnson, Bourbonnais, girl, Gabriella Rose, Jan. 30, fifth child.
Jordan and Cassidy Steinke, Kankakee, girl, Sage Charlein, Jan. 30, fourth child.
Daniel and Darcy Gibbons, Lowell, boy, Garrett Michael, Jan. 30, second child.
Kiarra Lunn, Kankakee, girl, Ka’Liah London, Jan. 31.
Shane Kline and Kathleen Steele, Beecher, girl, Dorine Karin Marie, Jan. 31, first child.
Tiffanie Hamilton, Bourbonnais, girl, Ivy Lee’Ann, Jan. 31, second child.
Cornelia Williams, Kankakee, girl, Normani Knoel, Feb. 1, third child.
Justin and Caylie Roggemann, Bourbonnais, girl, Aubriella Nicole, Feb. 3, first child. The mother is the former Caylie Clark.
Peter Vidimos and Alyssa Lafond, Bourbonnais, boy, Peter Reardon II, Feb. 4, first child.