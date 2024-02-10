Birth announcements: Feb. 10, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Robert Howes and Kaylee Stauffer, Ashkum, girl, Adeline Jean, Jan. 23, second child.
Carlos and Iliana Marin, Kankakee, girl, Evelyn Dennisse, Jan. 23, third child.
Terry and Maritza Martin, Kankakee, boy, Zyire Reyes, Jan. 27, second child.
Colin Daugherty and Alexis Thorgersen, Watseka, boy, Jett William, Jan. 30, second child.
Justin Daverin and Kelsie Seeger, Bourbonnais, girl, Scarlett Renee, Jan. 24, second child.
Kyle and Sara Lemner, Bourbonnais, boy, Elliot Alan, Jan. 25, third child.
Mateo Calderon and Madalyn Baron, Momence, boy, Maddex Michael, Jan. 25, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Bobby and Elizabeth Cooper, St. Anne, boy, Beckham Roy, Jan. 22, first child.
Andrew and Lindsey Downey, Kankakee, girl, Sawyer Alyse, Jan. 24, second child.
Miguel Zarate and Jatzere Medina, Kankakee, girl, Nailani Valentina, Jan. 24, first child.
Aaron Williams-Mason and Zoya McCoy, Kankakee, girl, Zaliyah Marie, Jan. 25, second child.
Anthony and Shatina Giles, Bourbonnais, boy, Zivan George-Paul, Jan. 26, fifth child.
Kayle Slayton, Wilmington, girl, Faith Anatolia, Jan. 26, third child.
Jarrad and Allison Cox, Bradley, girl, Stevie Jade, Jan. 26, first child. The mother is the former Allison Massura.
Allyanna Jiggetts, Sauk Village, boy, Dion Myles Jahir Nava, Jan. 26, first child.
Briyyante Grant, Kankakee, girl, Harmony, Jan. 28, second child.
Jamicquin McKinstry and Ta’Shona Williams, Kankakee, girl, Sabali Keyavia Shelia, Jan. 28, third child.
Jonathan Salter and Destiny Buchanan, St. Anne, girl, Haven Leilanie, Jan. 29, fourth child.