Birth announcements: Feb. 3, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Cody Corriveau and Amber Howard, Kankakee, boy, Benjamin Issac, Jan. 19, first child.
Trevor Zillmer and Nicole Pool, Kankakee, boy, Dean Gabriel, Jan. 20, second child.
Trenton Moore and Makayla Peters, Kankakee, boy, Elijah Henry, Jan. 20, first child.
Jace and Vannessa Weaver, Kempton, boy, Nolan Michael, Jan. 20, third child.
Devin and Katelyn Lindemudler, Bourbonnais, boy, Levi James, Jan. 21, first child.
Nicholas Nunamaker and Desiree Griffin McCollum, Momence, boy, Creed Michael, Jan. 21, fourth child.
Jaime Pantoja and Izabell Alejandro, Bradley, girl, Iyla Sophia, Jan. 21, first child.
Omar Padilla and Abryl Perez, Kankakee, girl, Apryl Sophia, Jan. 21, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jesus Perez Garcia and Guadalupe Cruz Yanez, Kankakee, girl, Amy Sofia, Jan. 15, third child.
Andrew and Jordan Powers, Bourbonnais, girl, Willow Joanne, Jan. 16, first child. The mother is the former Jordan Emling.
Johnisha Jackson, Kankakee, twins, a girl and a boy, Ja’Tia Quanisha and John Edward III, Jan. 16.
Travis O’Connor and Laney Tippie, Chebanse, boy, Finnegan Scott, Jan. 16, second child.
Ryan Bernard and Marissa Heagle, Bourbonnais, girl, Alesana Jade, Jan. 18, second child.
Andrew Mussard and Alexandra Lowe, Kankakee, girl, Averi Marie, Jan. 18, second child.
Jacob and Shannon Stockwill, Herscher, boy, Jameson Wayne, Jan. 18, third child.
Kendall O’Connor, Bourbonnais, girl, Callie Ann, Jan. 18, second child.
Stanley and Sofia Sumling, Bourbonnais, boy, Marcus Emmanuel Jeremiah, Jan. 18, fourth child.
Corey and Kristie Welsh, Bourbonnais, boy, Andrew Wayne, Jan. 19, fifth child.
Mynor Auxuma Guillen and Ayaneli Perez Salazar, Bourbonnais, boy, Julian Enrique, Jan. 20, fourth child.
Terrion Davis and Makyla Armstrong, Ashkum, boy, Akai Zaheer, Jan. 20, first child.
Natorian Lafond and Rebekah Simpkins, Kankakee, boy, Dawson Alakai, Jan. 21, second child.
Idalia Chiguil-Toto, Kankakee, girl, Fatima Dayana, Jan. 21, first child.
Jordan and Isabel Christopher, Bourbonnais, boy, Nico Allen, Jan. 22, second child.