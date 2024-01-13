Birth announcements: Jan. 13, 2024

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Dominique Simpkins, Kankakee, twins, a boy, Denym Deshoun, and a girl, Dior Racquel, Dec. 29, third and fourth children.
Alexander and Kathleen Nies, Kankakee, boy, Jack Phillip, Dec. 31, third child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jorge Godinez and Claudia Vanessa Flores, Bradley, girl, Valentina Mar, Dec. 26, second child.
Anthony and Julia Paterimos, Kankakee, boy, Keegan William, Dec. 28, second child.
Caleb Pegue and Roxanna Guevara, Bourbonnais, boy, Ryan Cruz, Dec. 28, first child.
Bryant Holdman and Abigail Sanchez, Kankakee, girl, Elle Maria, Dec. 29, first child.
Roberto Andrade and Stephanie Gaytan, Kankakee, girl, Regina Sinai, Dec. 29.
NKosi Hood and Cassie Winn, Bourbonnais, girl, Layah Marie, Dec. 29, first child.
Richard Jordan and Ruby Davis, Kankakee, girl, Isabella Verlon Renee, Dec. 30, sixth child.
Deneka Franklin, Bourbonnais, boy, De’Melo Delree Dwayne, Dec. 31, third child.
Michael Griffiths and Jessica Stasiak, Kankakee, girl, Saige Danielle, Dec. 31, first child.
Cristian Langlois and Alexia Schipman, Kankakee, girl, Amora Rae, Jan. 1.
Richard and Lana Arndt, Manteno, boy, Noah Edwin, Jan. 1, second child (sixth in stepfamily).
Daniel and Alyssa Lesch, Kankakee, boy, Jonah Fredrick, Jan. 1, first child. The mother is the former Alyssa Norden.