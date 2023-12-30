Grant Park honor rolls

Several students have been named to the Grant Park High School and Grant Park Middle School, honor rolls, including:

<strong>Grant Park High School high honor roll</strong>

Barnas, Ethan N.; Boecker, Trey.; Bruni, Isabella M.; Cansler, Addyson L.; Crowson, Exia C.; Etter, Leah K.; Garcia, Abigail D.; Greenholt, Ryder S.; Grimes, Jayde; Heldt, Brayden M.; Herz, Aaron M.; Hunt, Anabelle L.; Keller, Jared R.; Kveck, Erika L.; Lacer, Cade P.; Lenczycki, Emily J.; Leon, Leticia; Maldonado, Alejandra; Malkowski, Bella M.; Malkowski, Dean M.; Malkowski, Delaney R.; Marcotte, Kennedy C.; Meherg, Kaylie N.; Muehe, Seth M.; Piperas, Alexander J.; Piperas, Karolina I.; Roberts, Abigail P.; Ruggiero, Carsen K.; Segert, Lydia M.; Sluis, Claire A.; Sluis, Noah C.; Spagnoli, MeKenna J.; Stenhouse, Jacob C.; Surprenant, Evan; Tavoletti, Dominic V.; Thompson, Reegan C.; VanKalker, Samuel R.; Voigt, Elizabeth G.; Voigt, Emily R.; Wallace, Preston William; Watson, Abigail R.; and West, Hunter.

<strong>Grant Park High School honor roll</strong>

Aguilar, Lilyanah Michelle; Barnas, Julian V.; Crowson, Skyler E.; Curcuro, Abbigail G.; Currier, Max D.; Daniel, Ava C.; Doan, Hunter S.; Escalera Venegas, Rigoberto; Gaylord, Chastity S.; Gore, Tatum J.; Graefen, Wade G.; Graham, Addison R.; Hamann, lan G.; Hamann, Isaac J.; Haro, Cristina M.; Hayes, Cheyenne N.; Jaros, William S.; Johnson, Lillian B.; Kaack, Jayden Joseph; Karstensen, Camryn G.; Leon, Roosevelt; Lipinski, Nadia M.; Malkowski, Lola M.; Marshalek, Jakob D.; Marshalek, Kamryn L.; Miller, Chloe R.; Moore, Chloe-Anne L.; Morgan, Grace E.; Mort, Collin M.; Olthoff, Nolen D.; Roberts, Allison M.; Rodriguez, Allyssa; Schoenborn, Kailee Paige; Smaga, Jessie M.; Vause, Paige C.; Wackerlin, Adeline M.; Warren, Jaden P.; and Wokurka, Emma J.

<strong>Grant Park Middle School high honor roll</strong>

Barnas, Isabella G.; Bostrom, Alyson O.; Curcuro, Lucien J.; Devens, Ava C.; Felts, Aubrey E.; Foushi, Mia M.; Franke, Gavin S.; Guillen, Monika S.; Heldt, Delaney N.; Hellyer, Alexandria A.; Hendron, Kelsey R.; Hoekstra, Taytum J.; Jaros, Ameila R.; Karstensen, Adelyn C.; Kokos, Ava G.; Kveck, Shawn M.; Litton, Brody W.; Macias, Abram E.; Malkowski, Hudson J.; Marcotte, Nixon L.; Moore, Bella D.; Paez, Max A.; Panozzo, Taylor R.; Reyes, Eliza N.; Roberts, Alexis R.; Russo, Giulianna A.; VanKalker, Emily K.; Wackerlin, Lily P.; Walters, Reese; and Wells, Mackenna B.

<strong>Grant Park Middle School honor roll</strong>

Berger, Annalie N.; Berger, Brody W.; Carter, Mara S.; Colston, Lillianna; Cordes, Easton W.; Doan, Marley A.; Duenez Cuevas, Andrea; Ekhoff, Jaxon T.; Fugate, Antonio S.; Gourley-Brinegar, Nevaeh C.; Hipke, Howard P.; Hoekstra, Micah D.; Holland, Grady W.; Horn, Nicholas N.; Karstensen, Brianne E.; Kelly, Elizabeth H.; Krone, Caiden A.; LaMonte, Nathan T.; Langlois, Carlie M.; Lara, Lilliana; Leal, Ares J.; Malkowski, Easton J.; Martinez, Alexxis; Mejia, Omar; Meza, Christopher; Olthoff, Sawyer J.; Pena, Sofia; Persch, Vivian I.; Peterson, Ethan R.; Porto, Addison L.; Pozza, Nevaeh M.; Smaga, Edward E.; Smith, Cole T.; Smola, Aubrey N.; Spanier, Evan J.; Stenhouse, Nathan A.; Thompson, Taggart D.; Valerio, Jacob T.; VanDrunen, Dirk A.; Wallace, Elise A.; and West, Gavin.