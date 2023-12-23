Birth announcements: Dec. 23, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Leroy Green and Andrea Lopez, Bourbonnais, boy, Adam Leroy, Dec. 8, fifth child.
Jason and Katie Lisko, Bradley, girl, Jamie May, Dec. 8, second child.
Kent and Jessica Kinnersley, Kankakee, boy, Oliver Henry, Dec. 9, second child.
Justin and Kashanie Jackson, Bourbonnais, boy, Kendrick Lamar, Dec. 12, third child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jasmine Magee, Kankakee, boy, Jy’erre Ahkeem, Dec. 4, second child.
Ryan and Kylie Liss, Manteno, girl, Stevie Jean, Dec. 5, first child. The mother is the former Kylie Johnson.
Sean Walsh and Jenna Hauck, Beecher, girl, McKennah Michelle, Dec. 5, fifth child.
Antonio Viveros and Madison Dreyer, boy, Mateo, Dec. 6, father’s third child and mother’s second child.
Sergio Gonzalez and Haley Olson, Kankakee, boy, Jaxton, Dec. 6, first child.
Kale and Abigail Wagner, Kankakee, boy, Eli James, Dec. 6, first child. The mother is the former Abigail Middleton.
Dahnari Jones and Kerronda Hall, boy, Dah’Kari Robreon, Dec. 6, first child.
Leonel Jaramillo and Jessica Ballesteros, Kankakee, boy, Liam Alexander, Dec. 7, second child.
Kyle and Sydney Graska, Kankakee, boy, Matthew Edward, Dec. 7, first child. The mother is the former Sydney Crisman.
Shacarre Herrod-King and Terri Mack, Kankakee, boy, Kaisyn Lavell, Dec. 7, first child.
Ashley Whitaker and Rachel Phelps, St. Anne, boy, Nolan Ryan, Dec. 8, first child.
Marc Odeneal and Zhunia Smith, Kankakee, boy, Marc Eugene, Dec. 8, second child.
Marquell Kee and LaJoya Grundy, Kankakee, girl, La’Zuri Myleice, Dec. 8, third child.
Matthew Stahl and Dawn Stejskal, Kankakee, boy, Zayne Colson, Dec. 8, fourth child.
Kenneth Pinnick and Alexis Heinkel, Bradley, boy, Vincent Robert Ames, Dec. 8, first child.
Darren Johnson and Marissa Hart, Kankakee, girl, Nola Corey-Jesse, Dec. 9.
Brendan and Allison Burger, Bourbonnais, girl, Everly Mae, Dec. 9, first child. The mother is the former Allison St. Aubin.
David and Stephanie Potter, Bourbonnais, girl, Saraya Jade, Dec. 10, fourth child.
Ricky Kendrick and Soni McBurney, Kankakee, girl, Kalli Rosalie, Dec. 11, first child.
Chad Sollers and Marilyn Anderson, Kankakee, boy, Clyde Raymond, Dec. 11.