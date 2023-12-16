Birth announcements: Dec. 16, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
<strong>Evan Lewis and Latasia Jones,</strong> Joliet, boy, Ashton Amir, Nov. 28, third child.
<strong>Howard Amos and Dejanai Holt,</strong> Kankakee, girl, Dej’Ana Lashylynn, Nov. 29, third child.
<strong>Tommy Baine and Lori Lukow,</strong> Kankakee, boy, Owen Thomas, Nov. 29, first child.
<strong>Kayla Ertl,</strong> Peotone, girl, Ariayah Jean, Nov. 29, first child.
<strong>Nicholas and Ashley Hansen,</strong> Kankakee, girl, Lottie Nicole, Dec. 1, third child.
<strong>William and Michelle Arnold,</strong> Chebanse, boy, William Kenneth, Dec. 5, fourth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
<strong>Scott and Morgan Tanner,</strong> Kankakee, girl, Aislynn Ann, Nov. 28, second child.
<strong>Dan and Hannah Roman,</strong> Crescent City, girl, Hazel, Nov. 28, second child.
<strong>Heladio Ramirez and Mireya Leal,</strong> Kankakee, girl, Stella Martha, Nov. 29, first child.
<strong>Nathaniel Rogers-Pizano and Alexy Coral-Diaz,</strong> Kankakee, girl, Nevaeh Rose, Dec. 1, first child.
<strong>Roberto Carlos Pizano and Maria Guadalupe Varela,</strong> Kankakee, boy, Adan, Dec. 2, third child.
<strong>Omar Toto Rosas and Yoselin Xolo Cortes,</strong> Kankakee, boy, Osmar, Dec. 3, second child.
<strong>Mike and Erica Ziemianski,</strong> Gilman, girl, Hazel Marie, Dec. 4, second child.