Central High School honor roll

The Central High School, Clifton, honor roll for the first quarter of the school year has been released. Being honored are:
<strong>Straight A’s</strong>
Gracyn Allen, Emilie Baker, Riley Behrends, Blair Bottorff, Isabella Bruno, Grace Cantway, Blake Chandler, Evan Cox, Halie Eldridge, Payton Elliot, Ethen Flood, Dreya Griffith, Emily Gutierrez, Brenna Hanson, Isabelle Hemp, Avery Henrichs, Lacey Kasper, Mia Koch Perzee, Charles Kramer, Madison Langley, Cassandra Marion, Xavier McCorkle, Emma McGill, Kaedyn Meents, Carson Meister, Kaylee Memenga, Lilah Meredith, Nathan Moenck, Dante Mumper, Dexter Nordmeyer, Giona Panozzo, Brady Perzee, Hunter Perzee, Samantha Perzee, Alivia Porter, Audra Prairie, Lia Prairie, Julianna Rasmussen, Amelia Regnier, Jackson Regnier, Andrew Rohlwing, Sydney Rohlwing, Brooklyn Ryan, William Schafer, Austin Schoon, Brenna Spooner, Payton Temple, Benjamin Thompsen, Joseph Thompsen, Lexi Willms, Anna Winkel and Lizette Zavala.
<strong>Honor roll</strong>
Brenna Able, Jace Adams, Hope Albright, Cason Allsteadt, Sydney Anderson, Blaike Archer, Mia Archer, Ashlyn Armstrong, Wyatt Arseneau, Ethyn Bailey, Everett Bailey, Garrison Bailey, Charli Beherns, Emilee Bernard, John Bostic, Harmony Boudreau, Reece Boudreau, Dominick Bruno, Rory Campbell, Peyton Chandler, Alaina Clyden, Alyssa Cnudde, Karmen Cody, Kendra Cody, Ryland Cote, Macy Crabtree, Hannah Crouse, Jackson Davis, Andrew Dayton, Callie Dietrich, Keira Donnelly, Andrew Dubois, Natalie Dundas, Daniel Easter, Peyton Epley, James A Eppenstein, Ethan Faulkner, Gwendalynn Fecht, Chase Fieleke, Kayleigh Francoeur-Arnold, Allysa Freeman, Logan Fritz, Camden Gerdes, Kyle Gifford, Lucas Gifford, Nicholas Gifford, Christian Gigl, Delia Gigl, Sean Gillespie, Allison Girard, Gabriela Gossett, Avry Gray, Lilly Gray, Madyson Grice, Alexis Hall, Rylin Handley, Connor Hasbargen, Buddy Hass, Blake Hemp, Clayton Hemp, Hunter Holm, Gabriel Hoogstraat, Corinne Husch, Ethan Izaguirre, Madyson Jarvis, Sydney Jemar, Illiana Jeras, Leah Johnson, Shyann Johnson, Maxwell Joseph, Logan Kasper, Carter Kelley, Jackson Kelley, Braden Kempen, Ian Kent, Emma Koch, Hannah Kohler, Benjamin Kuipers, Kaden Lafine, Bryant Lamie, Payton Lamie, Rainie Landry, Hannah Leclair, Jackson Leggott, Anna Lemenager, Carlie Malmer, Adyson Martin, Julian Martinez, Myah Martinez, Perry Mason, Kori Mccasland, Serenity MCcauley, Keala McCormick, Joshua McCurry, Gavin McKee, Joseph McKinney, Brayden Meents, Cameron Meents, Derek Meier, Eden Meier, Aubrey Messer, Ayden Meyer, Macy Meyer, Maya Meyer, Maddex Miner, Mayson Mitchell, Chloee Moyer, Cooper Moyer, Nathan Nehls, Kaden Neveu, Korbyn Nordmeyer, Brody O’ Connor, Isabela Ortega, Brock Painter, Owen Palmateer, Gianni Panozzo, Christopher J Papineau, Tatum Parks, Rayven Perkins, Aidan Podowicz, Ella Ponton, Zachary Pooley, Morgan Poyner, Johnathan Randles, Charisma Rasmussen, Owen Rasmussen, Jayden Rees, Ashton Reiniche, Katelyn Roberts, Derrek Rodriguez, Aislyn Rohlwing, Madisynn Rosenbrock, Paityn Rosenbrock, Seth Rubo, Abigail Ryan, Matthew Salas, Gracie Schroeder, Alexis Schultz, Katelyn Schultz, Addison Sherrill, Tyler Shoven, Brady Shule, Jude Simoneau, Adalynn Skeen, Libby Smith, Madison Smith, Quinn Smith, Jasmine Stewart, Mallory Stewart, Izabelle Stoops, Keith Sullivan, Keagan Taylor, Paige Taylor, Mya Tholen, Jake Thompson, Owen Torres, Ethan Trout, Marleigh Tryban, Conner Unger, Lilian Unger, Hailey Vaughn, Gracie Vergara, Janessia Villagomez, Noah Vining, Madison Webb, Addison White, Alexa White, Owen Wilder, Bo Wilken, Maeva Winge and Andie Zeedyk.