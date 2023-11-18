Birth announcements: Nov. 18, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Curtis and Jessica Hayman, Bradley, twin girls, Lily Lane and Violet Rain, Oct. 30, first and second children.
Holly Jenkins, Kankakee, girl, Kynslee Sue, Nov. 1, first child.
Clayton and Katie Charles, Bourbonnais, girl, Ruthie Bea, Nov. 3, fourth child.
Justin and Emma Strawson, Kankakee, girl, Bella Rae, Nov. 3, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
John Santiago Garcia and Haley Shantz, Watseka, girl, Jacquelyn, Oct. 30, second child.
Kwynn Rury and Desiree Bradford, Reddick, boy, Kamden Bradford, Oct. 31, second child.
Ben and Tara Juzeszyn, Beecher, girl, Parker Ruby, Oct. 31, third child.
Christion Mays and Destinee Bender, Kankakee, boy, August Da’von Micah, Oct. 31, second child.
Alejandro Alvarado Blanco and Wilanyeli Lopez Guinand, Kankakee, boy, Liam Alejandro, Nov. 1, first child.
Ke’Sean Allen Sr. and Sydney Clark, Bourbonnais, boy, O’zias Vernell, Nov. 1, second child.
Rickey Taylor and Hailee Merrill, Momence, girl, Nevaeh Rosie, Nov. 2, fourth child.
Dalton and Sydney Petersen, Kankakee, boy, Brooks Waylon, Nov. 3.
Matthew Mcgill and Ravin Autman, Kankakee, girl, Mahogany Jasiya, Nov. 3, second child.
Louis and Kendra Duay, Campus, boy, Louis A. VI, Nov. 4, first child. The mother is the former Kendra Morris.
Anthony and Melissa Hudson, Grant Park, boy, Travis James, Nov. 4, third child.
Rafael Ortega and Brenda Lopez, Kankakee, girl, Rosalie Sandra, Nov. 6, third child.
Rodolfo Alegria and Marissa Snell, Kankakee, boy, Atlas Inez, Nov. 6, first child.