Birth announcements: Nov. 4, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Jesus and Yolina Cortez, Kankakee, girl, Josephine Victoria, Oct. 18, first child.
Marcus and Megan Jones, Kankakee, girl, Rowyn Amora, Oct. 18, first child.
Marcus Harris and Hannah Trudeau, Kankakee, boy, Mehki Patrick, Oct. 21, first child.
Javarius Radford and Isabelle Spiese, Kankakee, boy, Sunny Jasper Haze, Oct. 22, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jemel Gilbert Jr. and Shantia Isom, Kankakee, girl, Sy’rainah Rose, Oct. 16, second child.
Nick Schumacher and Krista Sutton, Manteno, boy, Myles Daniel, Oct. 16, first child.
Julio Medina and Angelicah Garcia, Kankakee, girl, Reyna Angelique, Oct. 16, sixth child.
Jeramie Mook and Meghan Foltz, Bradley, boy, Dean Joseph, Oct. 17, third child.
John and Cara Becker, Bradley, boy, Oliver Vincent, Oct. 17, first child. The mother is the former Cara Soucie.
Hector Cisneros and Monserrat Cervantes, Kankakee, girl, Valeria, Oct. 17, fifth child.
Caleb and Janay Peoples, Kankakee, boy, Cyan S., Oct. 17, second child.
Devon and Lauren Gross, Kankakee, boy, Theodore Vincent, Oct. 18, fourth child.
Mayra M. Garcia Alvarez, Kankakee, girl, Mia Naomi, Oct. 19, second child.
Rory Tucker and BreAsia Woods, Bourbonnais, girl, Evayah, Oct. 19.
Derrick Leppard and Crystal Krone, Milford, boy, Sterling, Oct. 20, second child.
Garry and Elmar Borja, Milford, boy, Gabriel, Oct. 20, third child.
Nathan and Hannah Bowers, Kankakee, girl, Claudia Jade, Oct. 21, first child. The mother is the former Hannah Campbell.
Jenna Serena, Kankakee, boy, Jaxon Myles, Oct. 22, first child.