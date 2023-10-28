Shaw Local

People

Southern New Hampshire University honors

By Daily Journal

Several local students have been honored by Southern New Hampshire University in Manchester, N.H., for having achieved dean’s list or president’s list status for the summer semester, including:

• Adam George, of Cissna Park, president’s list.

• Mackenzie Nagele, of Watseka, president’s list.

• April Bowen, of Kankakee, president’s list.

• Brittaney Beck, of Bourbonnais, president’s list.

• Jason Hobson, of Momence, president’s list.

• Amy Bisgrove, of Diamond, president’s list.

• Alyssa Sanders, of Diamond, president’s list.

• Brittany Chartier, of Bourbonnais, dean’s list.

• Litzy Piquet, of Bradley, dean’s list.

• Haley Corbett, of Manteno, dean’s list.

• Briana Brozovich, of Wilmington, dean’s list.