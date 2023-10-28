Birth announcements: Oct. 28, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
<strong>Alex Hartung and Erica Shelton,</strong> Chebanse, girl, Mary Ann Elizabeth, Oct. 5, third child.
<strong>Terry Rice and Laronda Whitt,</strong> Kankakee, girl, Terriah Lachelle, Oct. 8, first child.
<strong>Cieria Coulter,</strong> Bourbonnais, boy, Zentae Eiram, Oct. 12, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
<strong>Alex Williams and Chelsea Rueff,</strong> Bourbonnais, girl, Emersyn, Oct. 10, second child.
<strong>Gary Kurbis and Kaitlyn Noe,</strong> Wilmington, boy, Bennett Paull, Oct. 12, second child.
<strong>JT and Brittany Weaver,</strong> Bradley, boy, Oakley Thomas, Oct. 13, second child.
<strong>Paul Deuerling Jr. and Ashley Livesay,</strong> Manteno, boy, Paul William III, Oct. 14, first child.
<strong>Logan and Dominique Podowicz,</strong> Clifton, boy, Mackson Michael, Oct. 15, second child.