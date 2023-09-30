Birth announcements: Sept. 30, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Nicholas and Ashley Mansell, Bourbonnais, girl, Ruth Elizabeth, Sept. 13, first child.
Grant and Elizabeth Setty, Martinton, girl, Haven Elizabeth, Sept. 13, third child.
Adam and Angie Helwich, Grant Park, boy, Elijah Anthony, Sept. 13, seventh child.
Steve and Kate Styck, Chebanse, girl, Maren Lee, Sept. 14, third child.
Peter and Shelbi Schiel, Kankakee, girl, Emilia Joann, Sept. 15, third child.
Miguel Gomez and Brea Ryan, Kankakee, girl, Emersyn Jayde, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Khai Gant and Jennifer High, Kankakee, girl, Kai’Leah Rae, Sept. 10, first child.
Jimmy and Symone West, Bourbonnais, boy, Jordan Lee, Sept. 12, second child.
Daniel Ladislas and Ashley Boudreau, St. Anne, girl, Ava Marie, Sept. 12, third child.
Daniel Hill and Vanessa Baeza, Kankakee, boy, Estefan, Sept. 12, third child.
Danielle Reiniche, Bourbonnais, boy, Wayland Lukas, Sept. 13.
Joe and Madison Meyer, Momence, girl, Berklee Grace, Sept. 14, second child.
Edward Barnes and Lundin Markovich, Kankakee, girl, Kora Elizabeth, Sept. 14, first child.
Sean and Ashley Meier, Bourbonnais, girl, Avery Grace, Sept. 16.
Nicholas Hundley and Kelsey Vance, Kankakee, girl, Daenerys Alexandria-Leigh, Sept. 18, fifth child.
Nathan Wilson and Kaylee Davis, Kankakee, boy, Carson Eugene, Sept. 18, second child.