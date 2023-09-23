Birth announcements: Sept. 23, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Isaiah Terry and Allison Charlier, Hobart, Ind., boy, Emmett David, Sept. 3, first child.
Trey and Gracia Fecke, Essex, boy, Warren Frank, Sept. 5, first child.
Michael and Christina O'Hara, Manteno, girl, Maeve Elizabeth, Sept. 5, second child.
Michael and Samantha Chamness, Danforth, girl, Bonnie Elizabeth, Sept. 8, second child.
Mikaila Fleming, Bourbonnais, boy, Jo'Din Bayani, Sept. 9, fourth child.
Samanthan Breymeyer, Clifton, boy, Axel Michael, Sept. 10, first child.
Tyler and Elizabeth Swindle, Bourbonnais, girl, Emmerson Grace, Sept. 10, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Landon and Megan Reutter, Watseka, boy, Solomon Jacob, Sept. 5, third child.
Jared and Kaylee Carlson, Bourbonnais, girl, Vivian Maeve, Sept. 5, first child. The mother is the former Kaylee Raymond.
Hector Rodriguez and Alejandro Preciado, Grant Park, girl, Alondra Esther, Sept. 8, first child.
Aaron and Mary Saffer, Bradley, boy, Ethan Andrew, Sept. 8, seventh child.
Anthony Digangi and Gabriela Cruz, Kankakee, girl, Elvia Margaret Cruz, Sept. 10, first child.
Cydney Jackson, Kankakee, girl, Robyn, Sept. 10, first child.
Jace and Kaeli Salm, Ashkum, boy, Flint Orrin, Sept. 11, fourth child.