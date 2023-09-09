Shaw Local

People

University of Iowa honors

By Daily Journal

Several local students have been honored at the University of Iowa in Iowa City, Iowa, for having made the president's list or dean's list.

President's list:

• Kaleigh Ladehoff, of Chebanse.

• Natalie Durham, of Diamond.

• Preston Johnson, of Coal City.

Dean's list:

• Amelia Earley, of Wilmington.

• Ashley Bollino, of Braidwood.

• Gea Alberico, of Manhattan.

• Jade Jaworski, of Manhattan.

• Jordyn Reents, of Wilmington.

• Kaitlyn Speckman of Chebanse.

• Madeleine Willis, of Manteno.

• Madison Stuckmaier, of Bourbonnais.

• Madeline Bollino, of Braidwood.

• Mason Skidmore, of Bourbonnais.

• Robert Pentuic, of Kankakee.