University of Iowa honors

Several local students have been honored at the University of Iowa in Iowa City, Iowa, for having made the president's list or dean's list.
President's list:
• Kaleigh Ladehoff, of Chebanse.
• Natalie Durham, of Diamond.
• Preston Johnson, of Coal City.
Dean's list:
• Amelia Earley, of Wilmington.
• Ashley Bollino, of Braidwood.
• Gea Alberico, of Manhattan.
• Jade Jaworski, of Manhattan.
• Jordyn Reents, of Wilmington.
• Kaitlyn Speckman of Chebanse.
• Kaleigh Ladehoff, of Chebanse.
• Madeleine Willis, of Manteno.
• Madison Stuckmaier, of Bourbonnais.
• Madeline Bollino, of Braidwood.
• Mason Skidmore, of Bourbonnais.
• Natalie Durham, of Diamond.
• Preston Johnson, of Coal City.
• Robert Pentuic, of Kankakee.