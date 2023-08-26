Birth announcements: Aug. 26, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Adam Fitts and Erika Gaytan, Manteno, girl, Emerson Rose, Aug. 8, third child.
Juan and Amber Gonzalez, Bourbonnais, girl, Mariana Lucia, Aug. 9, eighth child.
Eric Bynum and Starr Jenkins, Kankakee, girl, Eriel Raine, Aug. 11, sixth child.
Ralph and Megan Sansone, Bradley, girl, Arizona Mae, Aug. 13, first child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Levi and Casey Peters, Chebanse, boy, Sawyer Jacob, Aug. 7, first child. The mother is the former Casey Saindon.
Austin Zdrubecky and Ariel Villarreal, Coal City, girl, Haddie Elaine, Aug. 7, second child.
Dylan Stout and Amanda Kaczkowski, Watseka, boy, Cameron James, Aug. 8, first child.
Kelsey Schwartz, Watseka, boy, Juhsyah Ryker Dale, Aug. 9, first child.
Tyler Greybill and Taylor Ganzel, Bourbonnais, girl, Ella Joy, Aug. 9, second child.
Ashlee Dethrow and Brittany Wolfinbarger, Watseka, girl, Dahlia Amory Lee, Aug. 9, second child.
Damien and Jayne Maldonado, Bradley, girl, Hallie James, Aug. 9, second child.
Paul and Julia Lowman, St. Anne, girl, Faye, Aug. 10.
Julio and Alysha Ramirez, Bradley, girl, Aria Itzel, Aug. 10, fourth child.
Mario and Colby Zinanni, Bourbonnais, boy, Dean Atlas, Aug. 11, sixth child.
Chris Hazzard and Tiffany Craig, Watseka, boy, Ryker Dwayne, Aug. 11, third child.