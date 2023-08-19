Birth announcements: Aug. 19, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Christopher and Alyssa Smith, Reddick, boy, Kashton Thomas, Aug. 1, first child.
Luke and Jessica Anglea, Bourbonnais, boy, Brooks Robert, Aug. 2, fourth child.
Logan Zavala and Brianna Smith, Coal City, girl, Lilah Marie, Aug. 2, first child.
Tristan Thompsen and Adrienne Adams, Kankakee, girl, Bentleigh Nora Kay, Aug. 3, third child.
Cony Naranjo Guzman, Kankakee, boy, Isaac, Aug. 4, second child.
Jacob and Tiffany Perun, Peotone, girl, Averi Mae, Aug. 4, second child.
Kevin and Jaimie Schneider, Grant Park, girl, Isla Lynn, Aug. 4, second child.
Demetric Vallejo and Mercedes Cephus, St. Anne, girl, Solara, Aug. 6, first child.
Tim and Kaliegh Yohnka, Momence, boy, Carter Riggs, Aug. 7, second child.
Shane and Elizabeth Trimby, Bourbonnais, boy, Luke Patrick, Aug. 7, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Travis Osting and Michelle Hampton, Bourbonnais, girl, Ramona, July 28, third child.
Nicolas Martinez and Kelley Cahan, Bourbonnais, girl, Romillie Kathleen, Aug. 1, third child.
Carlo and Jennifer Cassani, Kankakee, boy, Brodi Lewis, Aug. 1, fourth child.
William Campbell and India Marshall, Kankakee, girl, Aniya Renee, Aug. 2, second child.
Gabriel Galvan and Rosa Rosales, St. Anne, girl, Luna Yarixy, Aug. 2, sixth child.
Anthony Higgins and Dangela Brefford, Kankakee, boy, Deontae-Rayshaun Aric-Xavier, Aug. 2, third child.
Dawson Sheridan and Nico Robbins, Bradley, boy, Mac Hendrix, Aug. 3, second child.
Charles Smith and Deidra Dockery, Kankakee, girl, Bri’yelle Cynee, Aug. 3, third child.
Tyler and Dakota Farmer, Wilmington, boy, Bode Glenn, Aug. 4, third child.
Kyle and Brennan Legan, Gilman, girl, Blake, Aug. 4, fourth child.
Nicole Applegate, Bradley, girl, Nevaeh, Aug. 4, first child.
Brad and Taylor Dunbar, boy, Henry Joseph, Aug. 5, second child.