KCC announces president's, honors lists

Kankakee Community College has announced its president’s list and honors list for the summer 2023 term.

To be named to the President’s List, a student must maintain a grade point average of 3.80 or higher and be enrolled in six or more credit hours. To be named to the Honors List, a student must maintain a grade point average between 3.25 and 3.79 and be enrolled in six or more semester hours.

<strong>President’s list:</strong>

<strong>Aroma Park:</strong> Deana Sirois.

<strong>Beaverville:</strong> Shandalle Johno.

<strong>Beecher:</strong> Marisa Peterson.

<strong>Bonfield:</strong> Abigail Lowenstrom.

<strong>Bourbonnais:</strong> Leon Berry, Austin Botica, Jeannette Carrington, Emily Carroll, Bethany Clifton, Dawn Duke, Gretchen Gray, Zachary Jenkins, Jamisyn Johnston, Aislee Klups, Candace Knitter, Joseph Lamb, Jacob Lehman, Grant Longtin, Alan Meyers, Emma Miller, Ethan Piacenti, Shelby Potter, Katrina Spear, Tyler Stark, Lucas Verkler, Cayla Wheeler, Danae Williams and Mattigan Yuska.

<strong>Bradley:</strong> Kiara Barnes, Nathaniel Brown, Kassidy Doyle, Abigail Elliott, Tiffany Engelland, Ashley Foltz, Elyse Gustafson, Chloe Krause, Jordan Smith and Michael Tripodi.

<strong>Buckingham:</strong> Delaney Rogers.

<strong>Chebanse:</strong> Jathniel Blaylock, Teagan Emme, Diego Gutierrez, Luke McGinnis, Casey Peters and Jessica Villagomez.

<strong>Clifton:</strong> Matthew Kent, Noah Lundmark and Alyson Massey.

<strong>Collinsville:</strong> Melanie Peters.

<strong>Danforth:</strong> Caroline Davis.

<strong>Donovan:</strong> Laura Lopez.

<strong>Frankfort:</strong> Yumnah Saifullah.

<strong>Gilman:</strong> Antonio Diaz and Shannon McGrath.

<strong>Grant Park:</strong> Gabriel Estby, Alexandria Heinberg, Ian Herz and Dustin Parmer.

<strong>Herscher:</strong> Amber Bauer, Benjamin Elzinga and Chase Elzinga.

<strong>Joliet:</strong> Michael Bertolotti.

<strong>Kankakee:</strong> Brianna Borkine-Hancock, Shannon Brouette, Avery Chandler, Patricia Cossie, Renee Crews, Kylie Followell, David Gutierrez, Brianna Hanners, Lacethia Harris, Dana James, Nathan Lagesse, LeighAnn McCasland, Jessica Merrill, Dylan Mill, Maria Molina, Molly Moss, Adam Nagel, Ava Nagel, LeAnn Nanos, Trent Owens, Emily Pena, Mary Pruitt, Alyxandria Rink, Sierra Russell, Yecenia Serna-Flores, Zoe Sprimont, Lily Stevens, Leslie Taylor, Elizabeth Villagomez and Brisa Zermeno.

<strong>Manteno:</strong> Brandon Breazeale, Jarod Howard, Melanie Mulholland, Lauren Murray, Emma Novoryta, Jack Palicki, Makailey Shaykin, Selena Tierney and Alexa Willis.

<strong>Milford:</strong> Cole Podis, Brooklyn Santana and Stacie Trumann.

<strong>Momence:</strong> Raymond Balois, Alan Lopez, Leonardo Ortiz and Cecilia Quirarte.

<strong>Monee:</strong> Dominick Esquivel.

<strong>New Lenox:</strong> Joseph Marlowe.

<strong>Onarga:</strong> Margaret Thorne.

<strong>Plainfield:</strong> Rufus Hines.

<strong>St. Anne:</strong> Jacqueline Landers, Landen LeDuke and Connor Lockwood.

<strong>Sheldon:</strong> Gracelin Gregory.

<strong>Thornton:</strong> Brandon Schiemann.

<strong>Watseka:</strong> Haven Barrett, Jennifer Cordes, Morgan Hardebeck, Ryan Kunce, Jakai Martin, Baler Rigsby, Moises Ruiz Rodriguez and Courtney Zumwalt.

<strong>Wilmington:</strong> Rikki Damaschke and Peter Runions.

<strong>Honors list:</strong>

<strong>Ashkum:</strong> Kendall Bewsey.

<strong>Bonfield:</strong> Olivia Astle.

<strong>Bourbonnais:</strong> Hailey Brady, Kindsay Bruce, John Hoskins, Logan Mallard, Julienne Martins-Mensah, Ethan McCarty, Marisa McKune, Coleaka Robinson, Dionna Sanders, Maddison Sutter, Tiffon Williams and Aidan Zens.

<strong>Bradley:</strong> Jailyn Chavez, Leah Johnson, Sophie O’Brien and Nicole Rock.

<strong>Buckingham:</strong> Ashlyn Cummins.

<strong>Chebanse:</strong> Jonathan Gutierrez.

<strong>Clifton:</strong> Allison Cox and Alana Pourroy.

<strong>Frankfort:</strong> Connor Janik.

<strong>Gilman:</strong> Ryan Ritzma and Adelynn Scharp.

<strong>Herscher:</strong> Carly Elliot, Carter Puracchio and Kayla Scanlon.

<strong>Kankakee:</strong> Amber Bibbs, Jennifer Bustos, Bryan Cintora Zavala, Rhiannon Clark, Jose Diaz Gonzalez, Jacob Godin, Benjamin Hale, Courtney Keen, Isaiah Lindsey-Dean, Wendy Lopez, Arely Manzur Cruz, Nicole Mauritzen, Lacey McCann, Jilyan Miner, Donna Mitchell-Morrow, Quiana Morris, Connor O’Malley, Curinthian Smith and Diance Smith.

<strong>Manteno:</strong> Savanah Baeza, Lily Bona, Lisa Cintora, Danielle Horan, Ethan Jennings, Ashlyn Mitchell, Erik Phelps, Korteney Prather and Jeremy Zimmer.

<strong>Momence:</strong> David Crispen, Amanda Deutscher, Adyson Duran, Andrea Fierros, Haidee Gonzalez and Nanci Ramirez.

<strong>Pembroke Township:</strong> Martin Anthony.

<strong>Reddick:</strong> Amanda Hays.

<strong>St. Anne:</strong> Selena Fandrey.

<strong>Watseka:</strong> Kirstyn Todd.