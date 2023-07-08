Bradley-Bourbonnais Community High School honor roll

The following students have been honored by Bradley-Bourbonnais Community High School by being named to the spring semester high honor roll and honor roll:
<strong>High honor roll</strong>
Lilly Argyelan, Malik Armstrong, Lilli Balk, Evelyn Beland, Sanaa Benson, Kendall Bialecki, Allysa Boggess, Sarah Bouferrache, Sophia Brandenburg, Charles Chisum, Adrianna Dactelides, Cooper Daugherty, Kaden Davis, Nevaeh Davis, Mary Dwyer, Bennett Dykstra, Trent Evans, Jordan Fitch, Samuel Frey, Alyssa Fricke, Lucas Garrett, Kyle Gould, Kate Greenlee, Mason Greer, Lydia Hammond, Noah Hobson, Simon Hoekman, Londyn Hughes, Shiloh Iwen, Luci Jensen, Ellis Johnson, Libby Johnson, Makayla Johnson, Mason Jolley, Mikel Ketchum, Pine Kimery, Calvin Kohl, Alexander Koziol-Mehrer, Andrew Kubal, Anais Landin, Nia Lawrence, Kylee Leonard, Nathan Lindsay, Abigail Long, Emily Lyle, Gianna Magruder, Brendan Martin, Tristan McCabe, Alexis McCullough, Stella McMullen, Abigail Medina, Hunter Metzger, Ava Mossop, Ava Moy, Eric Munyon, Saloni Patel, Antonio Potoski, Eric Rainbolt, Jiya Rana, Gabriella Rauch-Murillo, Cecily Richardson, Aiyana Ringo, Ariana Saldivar, Brooke Seimer, Isaiah Sharda, Ezra Soper, James Sowder, Gwyneth Stroo, Kayla Watson, Brayden Watters, Beatrice White, Everett Wilkerson, Hannah Wojnowski, Elizabeth Wroblewski, Jasmine Wunsh, Zachary Youngblood, Maryam Zaidi, Isabella Zirbel, Seth Ackerman, Eagan Allers, Abigail Benoit, Hayden Berens, Kloey Bull, Alexis Busch, Ava Caise, Chloe Cooper, Nicholas Coradetti, Kate Corbus, Asher Crawford, Myah Crawford, Mariah Cummings, James Curtis, LilyAnne Daniels, Sophia DeCarlo, Clayton DePoister, Aidan Doolin, Brynn Dowding, Trevor Duby, Jasmine Failla, Max Fischer, Noelle Foor, Carter Forkenbrock, Reese Freedlund, Natalie Gross, Elijah Hoekman, Shannon Houde, Lyndsay Jemar, Nicholas Johnson, Ireland Kaufman, Mikayla Keast, Gavin Kohl, Ella Kraemer, Sophia Krause, Delaney Kreissler, Benjamin Kubal, Livia Lamie, William Latham, Landon Luoto, Owen McCarty, Jenna McGee, Mallory McTaggart, Quinn Meadows, Madeline Mellin, Madeline Miller, Jesse Minter, Abigail Morrey, Zachary Morrey, Cortlynn Ninis, Toby Palacios, Abigail Parson, Isabella Perez, LayLah Perkins, Addison Peterson, Alyssa Pignatiello, Ana Pignatiello, Isabella Pusateri, Gavin Quinlan, Gabriel Rebmann, Charles Reeths, Haleigh Richardson, Lena Sadler, Christian Sadulla, Ashley Salazar, Cooper Sandeno, Grant Sheely, Evan Showers, Lynnia Smith, Joshua Sorich, Grace Spacht, Kylee Stone, Elaina Storer, Aubrey Summers, Thomas Summers, Leah Swilley, Emily Sztuba, Benjamin White, Claire Whittington, Shan Rong Wu, Zacary Yoakum, Madison Young, Jocelyn Zettergren, Savannah Zirbel, Brandon Abbott, Keagan Adimado, Nina Antros, Vanessa Austin, Victoria Bartucci, Jonathan Barzallo, Jacob Beck, Dana Benjamin-Mauricio, Terra Benson, Taylor Bialecki, Meghan Blake, Alex Bonilla, Jade Bouquin-Keele, Lunden Brown, Kate Cailteux, Allison Chavez, Morgan Chimino, Elizabeth Clary, Jolie Corral, Kyia Cunningham, Sydney Curtis, Calan Darling, Brooklyn Daugherty, Tara DePoister, Natalie Dobosz, Madelyn Duchene, Madelyn Dykstra, Erik Erlandson, Karime Esparza, Alaska Fleischman, Lauren Fortin, Spencer Frey, Lester Garrett, Austin George, Braden Gibson, Adyson Gordon, Naiya Grant, Griffin Gund, Zoe Gund, Ellie Haggard, Leah Hamende, Bella Hargate, Hannah Heinstra, Gabriel Hobson, JaBrea Holloway, Gabriella Hubbs, Jace Hunt, Madysen Janssen, Tyler Johnson, Davis Jones, Anthony Kemp, Miracle Kent, Colin Kestel, Ethan Kohl, Braden Laakson, Ryan Lane, Jeremiah Lanum, Keira Lawrence, James Lazaro, Ly Le, Kassidy Lewis, Emmerson Longtin, Bianca March, Owen Marcukaitis, Magaly Marin, Caleb McBurnie, Ivy McCabe, Kyla McIntyre, Delaney Mellish, Jalynn Melvin, Madelyn Mroz, Jonah Nichols, Camden Norfleet, Quintin Nowman, Avrey Nuesse, Theo Nystrom, Thomas Offill, Vaari Patel, Ella Perkins, Jackson Pierson, Carissa Pippin, Julissa Pizano-Calderon, Carson Quigley, Logan Rattin, Alexander Richards, Camila Robles-Quezada, James Sacks, Lillian Sacks, Anna Marie Schelling, Andrew Schweigert, Addison Selucky, Joshua Seyden, Alice Shoup, Conor Sidener, Kilee Sikora, Olivia Simmons, Tyler Snoreck, Cara Solis, Libby Spaulding, Audrey Thill, Avary Tomic, Sarah Toole, Emily Tsirikos, Danica Voss, Madison Way, Eleena Weatherford, Aysia Whitman, Darnel Williams, Grace Williams, Tyler Wilson, Braydon Witthoft, Caleb Woods, Lillian Adkins, Bryan Aldridge, Olivia Alejandro, Riley Arseneau, Nicholas Baker, Kayla Bass, Nolan Bassett, Neleh Bayne, Devon Bennett, Bernadette Bernadit, Abigale Bertrand, Lathan Betourne, Hailey Bosgraaf, Jocelyn Boswell, Sydney Brooks, Adam Bush, Jessica Calderon-Phillips, Roan Cannon, Kaden Capps, Carly Carrigan, Ryan Carstensen, Nolan Casino, Adrienne Chinski, Caidon Chisum, Alyssa Cieslik, Alexis Clary, Joshua Clifton, Evan Contreras, Brandon Corona, Paola Corzo, Maylee Cox, Brandon Dearth, Michael DeCarlo, Fiona Degedeh, Jack Deschand, Abraham Diaz, Emma Dmitrasz, Yoely Dominguez, Alexis Douglas, Brian Douglas, Ella Drury, Anthony Embry, Hunter Evans, Piper Funk, Elijah Gerretse-Balek, Theodore Giannakopoulos, Benjamin Goering, Alejandra Gomez, Gregory Gray, Levi Greenlee, Hannah Grimm, Lauren Gross, Elton Gund, Madeline Heil, Victoria Herndon, Taylor Hirt, Josiah Hoekman, Carmen Houde, Nicole Huffaker, Jason Illum, Grace Johnson, Leah Johnson, Natalie Johnson, Donald Keller, Mia Kravitz, Brayden Kuchenbacker, Jonathan Lagesse, Genevieve Lamie, Jonadab Lawson, Jarell Lewis, Anna Ligthart, Brayden Long, Sophia Longtin, Leslie Lovell, Maxwell Mallindine, Nathan Marcotte, Kiersten Martin, Kennedy McCall, Naythan McKuras, Julia McManimen, Holden McMullen, Cody Metzger, Samantha Miller, Kimberly Montoya, Abigail Moore, Brennan Moore, Mia Mulder, Tori Mulder, Mason Neal, Mallory Ninis, Luke Noble, Daniel Olguin, Nadia Ordaz, Jay Patel, Elle Pinnow, Maya Proctor, Jesse Rakauskas, Izabella Rauch, Rayna Raymond, Eric Richardson, Maeline Richardson, Alexandra Rieder, Lauryn Rivera, Maelyn Roach, Tara Rodgers, William Roney, Kylie Rose, Gabrielle Rounds, Alyssa Russow, Larrigan Saindon, Weston Sendra, Alexandria Servin, RyLeigh Shaul, Teagan Shear, Alexander Sheely, Jenna Shomaly, Skylar Sims, Luke Smith, Nicole Solick, Kate Spittal, Ayden Steelman, Micah Swilley, Rylie Swinford, Samantha Tomic, Brandon Trejo Gomez, Shyam Vachhani, Karley Vahl, Hailey Visage, Sebastian White, Alexandria Wilfong, Ethan Woodrum, Lillian Yuska and Katrina Zettergren.
<strong>Honor roll</strong>
Avery Adams, Spencer Adams, Humberto Alejandro, Issac Allison, Juan Alviter Velazquez, Liam Anderson, Jiselle Armstrong, Julius Arseneau, Shyanne Atkinson, Addison Baasch, Emily Baker, Kayden Balk, ARayah Barnes, Ayden Barrios, Morgan Belluso, Kyron Birk, Lukas Bloom, Ashley Boudreau, Anthony Boyce, Josephine Brandon, Daymien Bull, Isabel Burress, Allie Burton, Zeruiah Burts-Wiggins, Pierce Cailteux, Jordan Callaway, Olsen Chavez, Jackson Cieslik, Ella Clyden-LaMarr, Audrey Conradi, Brooke Coon, Nathan Corder, Tyler Couwenhoven, Carly Cox, Jagger Crane, Jaedynn Cullum, Jania Deal, Michael Deaton, Jaiden Demik-Jetton, Austin Devine, Jazzlyn Diaz, Ivan Dines, Demars Dorsey, James Eakins, Davin Fitzpatrick, Addison Fleischman, Swannyai Gaines, Joshua Garcia, Damon Gash, Madison George, Nidhi George, Brenna Gibson, Sienna Gomez, Danna Gonzales Cardenas, Martha Grizzle, Talisha Grundy, Abel Guidry, Kenadee Gyles, Addison Haas, Irelyn Haley, Nathan Hedges, Patrick Henry, Michael Holmes, JoAnna Holt, Emma Hoskins, Laila Jackson, Carly Jennings, Julias Johnson, Morgan Johnson, Jessa Johnston, Joshua Jones, Allison Jurka, Jack Kanoski, Dante Kapidis, Mattie Keller, Kassidy Kelley, Austin Kenney, Ian Klipp, Tyler Koziol, Karoline Kuntz, Brody Lambert, Maxton LaMore, Rylee LaMore, Amy Lane, Heather Lane, Jude Laney, Cody Lockwood, Mya Long, Adeline Lopez, Ambar Luchessi, Karlee Maack, Landon Mack, Alex Mann, Avery Mann, Joaquin Marin, Landon Martin, Liam Martin, Nicholas Martin, Antony Martinez, Christian Mason, Latiesha Mason, Jesse Mathew, Logan Maxson, Myraiah Maxwell, Julius May, Daisy McCabe, Kaydein McCall, Evelyn McIntyre, Jamya McMurtry, Jayden Medina, Lacie Mellish, IMonie Mickiey, Peyton Montgomery, Sury Montoya, Charlene Moore, Danny Moss, McKenna Mullins, Christian Munsterman, Eduardo Olguin, Liam Olson, Haley OMalley, Janelle Ortega, Derek Otero, Caleb Outerbridge, Cooper Owensby, Sydney Palinski, Jamisen Parker, Kalynn Paschall, Jesse Payne, Aiden Penrod, Daniel Perez, Taylor Perry, Gavin Peters, Cameron Pierce, Hailey Porter, Noah Powers, Kate Prairie, Charles Quigley, Keira Ramirez, Micah Randle El, Alexis Richey, Nathan Rieder, Maricella Rios Rodriguez, Paige Robinson, Noe Rodriguez, Alyson Russow, Gracelyn Sadler, Quade Sadler, John Sadulla, William Sanderson, Loralye Saunders, Tristen Schmied, Carter Schoiber, Jonathan Seba-Calan, Keaton Sendra, Abigail Sforza, Joseph Shervino, Samantha Shoven, Olivia Showers, Michael Simpson, Collin Skanberg, Kate Slager, Keaire Smith, Abigail Spencer, Claire Steinacker, Elijah Sterk, Byron Sumrall, Aydin Surprenant, Laylah Swayzer, Nicholas Sylvester, Seth Teague, Antonio Teeter, Tye Thurmond, Logan Trudeau, Guadalupe Valadez, Elias Vasilakis, Jayden Vaughn, Allisyn Wade, Samantha Warren, Gavin Warthen, Allison Wasnea, Ryne Weakley, Felicity Weglarz, Elizabeth Whalen, Emerson Whittington, Caydynce Wicker, Tyler Wilfong, Ava Williams, Peyten Williams, McKenzie Wright, Adrian Zaragoza-Joaquin, Isaac Aguilar, Shilinn Ahlquist, Ryan Aldridge, Nicholas Allen, Akeelah Ambrose, Jace Anderson, Alejandro Andrade Gutierrez, Cayden Arbour, Mark Argyelan, Cole Artz, Makayla Ashford, Amanda Barboza, Cora Barmann, Emma Barnes, James Bartelment, Emma Baxter, Jacqueline Bedolla, Dallis Beedle, Avery Belluso, Aidan Bergmann, Jacob Berns, Aiden Beseke, Mikylah Birk, Rhaina Boggess, Cameron Borneman, Alyssa Bosman Oedzes, Darius Bowens, Maddox Brading, Austin Brady, Connor Brandon, Amya Brown, Mia Brzeszkiewicz, Madison Bullaro, Anthony Burton, Robbie Busick, Brandon Busse, Natalia Bustos Nolte, Kason Bynum, Brianna Carrigan, Fatima Casco Nieto, Jazlyn Ceballos, Kyle Coday, Natalie Coddens, Aydan Cole, Tyshawnte Dangerfield, Adam Daniels, Emma Day, Jaya Deal, Ayla Denault, Maya DeYoung, Ashton Dines, Josephine Domenget, Brayden Douglas, Madeline Dubois, Hope Duckworth, Owen Entwistle, Sydney Erickson, Micah Ervin, Emma Espinosa, Matthew Eubanks, Adrianna Failla, Camila Fajardo, Carmen Ferris, Miranda Fiedler Farriols, Emilee Fitzgerald, Quin Flowers, Addison Fowers, Cody Freitas, Sydney Fritz, Autumn Funk, Madelynn Gall, Astrid Galvez, Jonathan Gama, Riley Garbe, Jariyah Gates, Makena Geary, Abigail Glidewell, Dixie Goebig, Ian Greene, Haylea Grilli, Alice Grizzle, Matthew Harris, Justus Hayes, Matthew Hehman, Jayda Helms, Hugo Hernandez-Rosa, Emma Hofbauer, Meadow Hofbauer, Oin Holt, Haley Hustedt, Tucker Jacob, Logan Jenkins, Bryana Johnson, Kaylee Johnson, Max Kalin, Logan Kelly, Amelia Kempen, Claire King, Kendall Kinney, Julia Koerner, Layne Kolitwenzew, Ajae Konik, Alicia Labriola, Tyler Lamie, Ian LeClaire, Kayla Leftridge, Thomas Lemacks, Parker Lewis, Kyle Ligthart, Olivia Lippelt, Benjamin Lovell, Emily Luna, Hailey Markel, Joel Martinez, Joselyn Martinez, Saje Massiah, Gianna Mays, Joseph McAdams, Addison McClanahan, Alexia McCoy, Pierre McElroy, Patrick McGinnis, Madison McNeal, Jalias Medina, Jace Mellin, Christopher Mendez Gonzalez, Rachel Meskis, Nelson Middlebrook, Tyler Moore, Payton Moutrey, Tyler Newport, Millie Nichols, Tessa Offill, Ava OHara, Alexas Ortega, Aidan Orvis, Anujin Otgonbayar, Nickolas Papineau, Regan Patterson, Ethan Piper, Meara Pizur, Kaleb Posing, Hope Prendergast, Jovan Prince, Dominick Rabideau, Emory Ragan, Sofia Ramirez, Morgan Reddy, Julian Reyes, Collin Reynolds, Parker Richardson, Taylor Richardson, Logan Rivard, Lucas Rivard, Iolani Robles, Adrian Rodriguez, Manuel Rodriguez, Mario Rodriguez, Mikayla Ryan, Jonathan Sandberg, Aaron Sanders, Hannah Schmit, Ella Schneider, Evan Seimer, Jacob Senesac, Jace Settle, Taveon Seymore, Kylleen Shane, Mason Shaul, Jack Siemsen, Bradley Smothers, Eleanor Snipes, Emmeline Sovinski, Jessica Sowder, Kaylyn Spero, Emily Stearns, Kenvontae Sutton, Brian Swezy, Sawyer Swinford, Kaiden Taylor, Zariah Taylor, Hannah Thiele, An Trinh, Monica Trujillo, Kimberly Vahl, Bryson Valdivia, Gabrielle Vent, DeNyla Walker, Imani Walker, Ella Walter, McKenzie Walters, Jeremyah Waters, Lucas Weaver, Zachary Welch, Rowan Westover, Keagan Whitaker, Lane White, Mason White, Caleb Williams, Ridge Williams, Emarious Williams-Smith, Zander Witthoft, Tristin Woods, Megan Yanchick, Mekhi York, Christopher Zilinger, Seth Zimbauer, Landen Zimmerman, Luke Allen, Jocelyn Alvarado, Kalyn Andrews-Earling, Paige Arends, Emily Austin, Josephine Ball, Alaina Banaszak, Niya Barron, Katelyn Baxter, Elizabeth Bebout, Allister Beedle, Tyran Bender, Luka Bessette, Eve Boeckmann, Chase Boggess, Grace Boothe, Delaney Bosgraaf, Maya Boswell, Anthony Boudreau, Spencer Boudreau, Christian Boyd, Jayla Boyd, Chilo Brading, Kayla Bright, Addysen Brown, Marcus Bryant-Vinardi, Julian Bucci, Brandon Campbell, Samuel Chavez, Benjamin Chouinard, Nolan Chouinard, Brody Clark, Jaeden Clark, Angelina Clevenger, Chloe Coddens, Terah Coiley, Dylan Cole, Gabriel Collette, Isaac Collette, Mallaney Crane, Alexander DeCarlo, Emily Delaney, Drew DeVore, Gabriel Earsley, Laney Earsley, Gianna Fasano, KiNya Felton, Chase Fozzard, Abigail Frausto, KeSean Frazier, Ebenezer Gideon, Shane Gilbert, Addison Godin, Carter Gonzalez, Addyson Goselin, Sadie Grabow, Wyatt Graeber, Reagan Graham, Crystal Griffin, Ta Niya Grundy, Oilliamo Hamlin, Brandon Harris, Haleigh Harvick, William Heil, Sally Hijab, Alexander Hoerler, Jace Homberg, Lucas Irle, Deon Jackson, Aidan Jacob, Piper Johnston, Natalie Kampe, Alexa Keene, Joseph Kelly, Andrew Koziol, Paul Kuerbis, Chase Kuntz, Laci Lamatsch, Jonathon Lampley, Emma Lauridsen, Levi Lawson, Thang Le, Patrick Leech, Angel Mancilla, Juliana Mann, Ciara Martin, Isabella Mattox, Kendall McCall, Lucas McComb, Addison McCrary, Christopher Medina, Joseph Menard, Alondra Mendez, Angel Mendez, Madison Meyers, Reagan Mills, Benjamin Minor, Tyden Minton, Lucas Morrical, Eva Morris, Bryce Morrison, Olivia Morrison, Riley Mulligan, Aya Obeid, Xander OBrien, Jack Olson, James Parks, Elizabeth Pierson, Emmett Powell, Jack Prairie, Gabriella Quiroz, Isabel Quiroz, Liliana Ramirez, Allison Rayman, Ashlyn Rogganbuck, Antonio Saldivar, Gabriel Salgado, Treyson Schoon, Toby Schriefer, Joshua Scott, Noah Sells, Caedyn Serna, Samuel Shimmin, Shane Skanberg, Landin Slager, Megan Slager, Ethan Smith, Shaina Smith, Margaret Soucie, Addison Speer, Austin Stone, Alexander Strand, Lillian Stratton, SaNya Sutton, Taras Sytnyk, Aleksandra Szczech, Melaina Tholen, Meckinzey Thomas, Bobrie Tucker, Aaliyah Vargas, Meghan Vaughn, Thomas Visage, Ryan Wehrle, Makenzi Whitcomb, Kayla Whitman, Mia Whitman, Ashlynn Witthoft, Katelynn Witthoft, Jarret Woolman, Braedon Wynne, Alexandra Yeates, Destiny Zilewicz, Evan Aarns, Tyler Adams, Daniel Aguilar, Diego Alejandre, Paul Allegro, Matthew Allen, Anthony Aquino, Chariz Ann Ariza, Leslye Armatys, Christina Bacote, Ethan Bahr, Caleb Barclay, Kaden Baron, Logan Boswell, Jaycee Boyd, Brynna Brady, JaLynn Campbell, Nate Carlson, Kirena Carthans, Steven Castaneda, Mark Castillo, Anthony Chouinard, Trevor Cloonen, Jersey Collins, Noah Coradetti, Chance Corneal, Joshua Coughlin, Britney Craft-Wills, Luke Daniels, Adam Despain, Drake DeYoung, Claire Drake, Owen Eilts, Raven Evans Trudeau, Jonas Fernandez, Ian Ferro, Carly Fletcher, Matthew Fortin, Riley Fozzard, Samuel Gadde, Gabriel Garcia, Josefina Garcia, Theodore Garman, Canton Gero, Cayden Ghere, Mackenzie Goebig, Jesus Gomez, Delanee Gonzalez, Skylar Grabow, Jessica Haberkamp, Elaine Hanahan, Joshua Haskell, Jacob Hill, Joseph Hoffman, Miracle Houston, Joshua Jackson, Ashley Jensen, Kylie Jensen, Charley Johnson, Josiah Jones, Mashantee Jones, Elizabeth Jordan, Zoe Jordan, Jeremy Kaplar, Delani Karr, Brooklynn Kingston, Samari Kirk, Quinton Klipp, Kyzer Knauth, Owen Kolitwenzew, Sakshi Kulkarni, Nathan Lacy, Luke Laney, Jeremy Latham, Wesley Latham, Mason Leidecker, Adria Lippold, Carson Long, Max Longtin, Alezander Lopez, Caitlyn Lorek, Tariq Maiden, Vernon Malone, Sonia Martell, Itzel Martinez, Ethan Mathews, Cornelius May, Kaylee McFarlane, Reagan McKinney, Brayden McKuras, Alicia Mendez, Mackenzie Meyering, Macy Mietzner, Emma Miller, Nickolas Mullett, Vivian Myrick, Leila Naser, Caio Norimatsu, Chloe Oberg, Sophia Olka, Sadie OMeara, Emilia Ordaz, Paris Perusina, Liam Peterson, Alec Phillips, Ethan Pizano-Calderon, Aiden Plumley, Joseph Porras, Christian Ramirez-Gonzalez, Brandon Regnier, Zoe Regnier, Ella Reynolds, Madden Rice, Liberty Rivard, Ethan Rodgers, Michael Rodriguez, Nicole Roth, Adilene Russell, Brian Russow, Kayla Sakowicz, Ali Salazar, Jacob Salazar, Cameron Schmitz, Christopher Shapiro, RayAnne Shaul, Evan Short, Andrew Shoven, Aidan Showers, Katie Silva, Merilu Skibins, Nicholas Slager, Jason Soucie, Ethan Spacht, Lucas Spencer, Tyler Starr, Angelina Stekala, Gabriel Sterk, Joseph Stringer, Addisyn Surf, Dylan Tambling, Nicholas Tavoletti, Max Thompson, Gabby Torres, Lillian Tyler, Easton Urban, Seay Van Kley, Emily Vasquez, Timothy Walters, Grant Washington, Alexandria Watson, Nevaeh Watson, Tristan Wazny, Delaney Wessel, Finley Westover, Zachary Wilhoyt, Jeremiah Wilson Rosenthall, Morgan Workman, Aaliyah Wright, Ava Zelhart and Ethan Zirbel.