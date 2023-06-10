Birth announcements: June 10, 2023

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
Jordan and Lily Schultz, Kankakee, girl, Marley Jay, May 24, first child.
Victor Hougensen Sr. and Nicole Stano, Bradley, girl, Harlow Everly, May 25, fourth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Ben and Zenovia Rattin, Bradley, boy, Mason Thomas, May 24, second child.
Luis Benitez and Kaylyn Wright, Kankakee, boy, Makaveli Angelus, May 24, first child.
Molly Welker, Dwight, boy, Ezra Gabriel Scott, May 25, first child.