Central High School honor roll

The following students have been named to the third-quarter honor roll at Central High School in Clifton:
Straight A’s:
Sydney Anderson, Riley Behrends, Blair Bottorff, Grace Cantway, Lucas Gifford, Christian Gigl, John Gossett, Jackson Harrington, Isabelle Hemp, Nathan Kohn, Madison Langley, Carlie Malmer, Adyson Martin, Myah Martinez, Koen Messer, Nathan Moenck, Dante Mumper, Brady Perzee, Samantha Perzee, Alivia Porter, Owen Rasmussen, Jackson Regnier, Sydney Rohlwing, William Schafer, Gracie Schroeder, Emma Skeen, Benjamin Thompsen, Joseph Thompsen, Owen Wilder and Anna Winkel.
High honors:
Tyler Balthazor, Haven Beherns, Dylan Behrends, Rylan Bultman, Amarion Paxton, Luke Shoven, Emilie Baker, Kyle Gifford, Allison Girard, Avry Gray, Emily Gutierrez, Leah Johnson, Cassandra Marion, Xavier McCorkle, Emma McGill, Eden Meier, Izabelle Stoops, Gabriel, Hoogstraat, Carter Kelley, Bryant Lamie, Gianni Panozzo, Audra Prairie, Madison Smith and Lilian Unger.
Honor roll:
Allyson Able, Blaike Archer, Kaitlyn Balthazor, Charli Beherns, Connor Bernard, Harmony Boudreau, David Buente, Clarke Busick, Dominick Bruno, Rory Campbell, Preston Ceci, Blake Chandler, Alaina Clyden, Alyssa Cnudde, Karmen Cody, Kendra Cody, Isabella Corona, Logan Courville, Evan Cox, Macy Crabtree, Hannah Crouse, Jackson Davis, Maggie Duncan, Daniel Easter, Payton Elliott, Chase Fieleke, Jace Fontaine, Logan Fritz, Camden Gerdes, Nicholas Gifford, Gabriela Gossett, Lilly Gray, Alexis Hall, Connor Hasbargen, Jeffery Hermanowicz, Julia Hilgeman, Sydney Jemar, Illiana Jeras, Logan Kasper, Braden Kempen, Ian Kent, Emma Koch, Kaden Lafine, Hannah Leclair, Anna Lemenager, Amanda Luhrsen, Eriannah Martinez, Perry Mason, Dillon McCarthy, Gavin McKee, Brayden Meents, Ayden Meyer, Brayden Morris, Brodey O’Connor, Brock Painter, Christopher Papineau, Tatum Parks, Aidan Podowicz, Jonathan Randles, Evan Redwing, Jayden Rees, Amelia Regnier, Jacob Ritter, Aislyn Rohlwing, Paityn Rosenbrock, Seth Rubo, Tristan Schmidt, Austin Schoon, Alexis Schultz, Brady Shule, Kylie Smith, Jasmine Stewart, Keith Sullivan, Rachel Thompson, Ethan Trout, Marleigh Tryban, Hailey Vaughn, Janessia Villagomez, Evan Warner, Nathan Warner, Addison White, Alexa White, Lexi Willms and Andie Zeedyk.