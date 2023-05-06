Beecher High School honor roll

The following students have been named to the third-quarter honor roll at Beecher High School:
High honor roll:
Seniors — Sydney Bonham, Ariel Caldwell Brown, Damiano Cassanelli, Kylie Cook, Kayla Cruz, Alyssa Dillinger, Lola Eckhardt, Kayla Eickmann, Jacob Farrar, Olivia Flores, Kevin Girard, Tabitha Gregory, Olivia Hodac, Ethan Jacobs, Kamryn Koontz, Ashton Kraus, Jacob Kypuros, Azeezat Lawal, Ava Lindow, Adrian Llamas, Tasja McKay, Vincent Messana, Julia Muschetto, Carly Paulmeier, Gavin Peterson, Rylan Pina, Hunter Powell, Angel Quintero, Joshua Ruggiero, Abbygail Schrimsher, Brianna Schrimsher, Abby Sippel, Ethan Turney and Chloe Zurek.
Juniors — Alexis Barkus, Katelyn Bol, Adriana Cabrera, Tyler Cochrane, Nathan Diachenko, Julieta Dominguez, Jessica Ellerson, Ariana Fernandez, Giada Garza, Caitlin Gill, Jack Hayhurst, Andrew Hering, Mihya Hernandez, Amanda Higgason, Cynthia Hon, Jacob Janz, Cadence Johnson, Emma Johnson, Zackary Johnson, Keira Jones, Samantha Kain, Maddison Kelley, Hayden Kettmann, Taylor Killis, Zamara Killis, Makenzie Krupa, Mario Lara, Aaralyn Martinez, Adyn McGinley, Brandon Moffitt, Ethan Mohr, Hayden Mohr, Skyler Murdoch, Maggie Olson, Ethan Palmisano, Leidys Reyes, Ricardo Rodriguez, Natalie Rossi, Ethan Rydberg, Mason Sadus, Alaina Simone, Adam Snell, Kayden Stone, Trevor Stout and Emma Tiltges.
Sophomores — Valentin Alcauter, Noah Berry, Dominic Blair, Morgen Borst, Brooklynn Burdick, Laville Cherry, Klaudia Chlebek, Meghan Dabrowski, Savannah Farrar, Steven Fezler, Nicholas Flores, Thomas Forrest, Natalie Herrera, Tanner Hodac, Jade Howell, Evelyn Jablonski, Brooke Jerkatis, Willow Kunkes, James Kypuros, Collin Malecha, Chloe Martin, Daniel Murphy, Ava Olson, Sophia Ortiz, Jenna Pacelli, Abrianne Papas, Jenna Pevion, Melody Robles, Hannah Rozwalka, Allison Sadus, Tayiah Scanlan, Jenna Slay, Maximillian Totos and Logan Wilkins.
Freshmen — Benjamin Anaclerio, Wences Baumgartner, Dominic Benson, Cheyenne Bravo, Mikenna Burdick, Brenda Cabrera, Mia Chavez, Kacper Chlebek, Teagan Claus, Kyler Clegg, Connor Cochrane, Abby Corral, Sadee Cozadd, Caitlyn Cramer, Madelyn Cramer, Natalia Dominguez, Audrey Falaney, Gabino Fonseca-Vazquez, Ava Gaidar, Lillian Gesswein, Madison Gibson, Gavin Graham, Calla Graniczny, Joleigh Hacko, Makenna Haddon, Isabelle Herrera, Liliana Irwin, Makenzie Johnson, Kaitlyn Johnston, Brayden Jones, Lanaya Kellum, Samantha Koehn, Kara Kopec, Elena Kvasnicka, Elizabeth Larsen, Mareyah Lewis, Ava Lorenzatti, Lyla McDermott, William Melcarek, Lia Napierkowski, Taylor Norkus, Ciara O’Rourke, Lilliana Pomaranski, Valeria Sandoval Flores, Peyton Serafin, Mary Shapkauski, Sierra Sparenberg, Aubrey Tiltges, Danny Vallos, Molly Vladika, Carl Webb and Samantha Wilson.
Honor roll:
Seniors — Lilliana Avelar, Arnez Caldwell Brown, Justin Eliff, Ryan Gayton, Zach Gorcowski, Ethan Graham, Jacob Graniczny, Zachary Herzog, Connor Hoff, Joseph Huskisson, Riley Keating, Morgan Magruder, Michael Matthias, Daniel Monarrez, Omar Robles and Bryan Tavares.
Juniors — Quinton Allen, Fabiola Barraza, Austin Hernandez, Troy Hoekstra, Arleth Lugo, Lacy Panici, Grace Rauch, Isaiah Rodriguez, Anthony Sebastian and Anthony Tieri.
Sophomores — Arianah Aguilar, Ava Chose, Jace Cook, Charlotte Farrar, Kate Flora, Alexa Gliva, Isabella Gonzalez, Bradley Greer, Faith Howard, Isaac Imig, Cammeron Kelley, Tyler Kramer, Aylin Lagunas, Brayla McKay, Isabella Noriega, Christopher Rauch, Jackson Reece, Joseph Scheetz and Gavin Smith.
Freshmen — Oscar Cardenas, Dominick DeFrank, Lucille Doran, Delaney Galvin, Nathan Heldt, Jadyn Hill, Carly Hollendonner, Kaden Kratofil, Saoirse Loonam-Para, Aidan Miranda-Abrego, Mauricio Nuno, Michael O’Neil, Ava Pattenaude, Katelyn Scherdin, Izabela VanDerMolen and Jayden Weishaar.