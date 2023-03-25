Beecher High School honor roll

Beecher High School’s second quarter honor roll.
High honor roll
<strong>Seniors</strong> — Grace Adams, Sydney Bonham, Ariel Caldwell Brown, Damiano Cassanelli, Kylie Cook, Kayla Cruz, Alyssa Dillinger, Lola Eckhardt, Kayla Eickmann, Justin Eliff, Jacob Farrar, Olivia Flores, Kevin Girard, Zachary Gorcowski, Ethan Graham, Jacob Graniczny, Tabitha Gregory, Olivia Hodac, Ethan Jacobs, Kendall Kasput, Riley Keating, Andre Kellum, Kamryn Koontz, Ashton Kraus, Jacob Kypuros, Azeezat Lawal, Ava Lindow, Adrian Llamas, Morgan Magruder, Michael Matthias, Tasja McKay, Vincent Messana, Daniel Monarrez, Carly Paulmeier, Gavin Peterson, Rylan Pina, Hunter Powell, Angel Quintero, Joshua Ruggiero, Lauren Sareny, Abbygail Schrimsher, Abby Sippel, Bryan Tavares and Chloe Zurek.
<strong>Juniors</strong> — Quinton Allen, Alexis Barkus, Katelyn Bol, Tyler Cochrane, Nathan Diachenko, Julieta Dominguez, Jessica Ellerson, Ariana Fernandez, Giada Garza, Caitlin Gill, Jack Hayhurst, Andrew Hering, Mihya Hernandez, Amanda Higgason, Cynthia Hon, Jacob Janz, Cadence Johnson, Emma Johnson, Zackary Johnson, Keira Jones, Samantha Kain, Maddison Kelley, Hayden Kettmann, Zamara Killis, Makenzie Krupa, Aaralyn Martinez, Adyn McGinley, Brandon Moffitt, Ethan Mohr, Hayden Mohr, Skyler Murdoch, Maggie Olson, Ethan Palmisano, Lacy Panici, Ricardo Rodriguez, Natalie Rossi, Ethan Rydberg, Mason Sadus, Anthony Sebastian, Alaina Simone, Adam Snell, Kayden Stone, Trevor Stout and Emma Tiltges.
<strong>Sophomores</strong> — Noah Berry, Morgen Borst, Brooklynn Burdick, Klaudia Chlebek, Ryan Cruz, Meghan Dabrowski, Angelie Decker, Charlotte Farrar, Savannah Farrar, Steven Fezler, Nicholas Flores, Thomas Forrest, Natalie Herrera, Tanner Hodac, Jade Howell, Evelyn Jablonski, Brooke Jerkatis, Willow Kunkes, James Kypuros, Collin Malecha, Chloe Martin, Isabella Noriega, Ava Olson, Sophia Ortiz, Jenna Pacelli, Abrianne Papas, Jenna Pevion, Melody Robles, Hannah Rozwalka, Allison Sadus, Tayiah Scanlan, Maximillian Totos and Logan Wilkins.
<strong>Freshmen</strong> — Benjamin Anaclerio, Wences Baumgartner, Dominic Benson, Cheyenne Bravo, Mikenna Burdick, Brenda Cabrera, Mia Chavez, Kacper Chlebek, Teagan Claus, Kyler Clegg, Connor Cochrane, Abby Corral, Sadee Cozadd, Caitlyn Cramer, Madelyn Cramer, Natalia Dominguez, Lucille Doran, Audrey Falaney, Gabino Fonseca-Vazquez, Ava Gaidar, Madison Gibson, Gavin Graham, Joleigh Hacko, Makenna Haddon, Isabelle Herrera, Liliana Irwin, Kaitlyn Johnston, Brayden Jones, Lanaya Kellum, Samantha Koehn, Kara Kopec, Elena Kvasnicka, Elizabeth Larsen, Mareyah Lewis, Ava Lorenzatti, Lyla McDermott, Aidan Miranda-Abrego, Lia Napierkowski, Taylor Norkus, Ciara O’Rourke, Lilliana Pomaranski, Valeria Sandoval Flores, Katelyn Scherdin, Peyton Serafin, Mary Shapkauski, Sierra Sparenberg, Aubrey Tiltges, Danny Vallos, Molly Vladika, Carl Webb and Samantha Wilson.
Honor roll
<strong>Seniors</strong> — Lilliana Avelar, Zachary Herzog, Connor Hoff, Margaret Leahy, Julia Muschetto, Brooke Reardon, Brianna Schrimsher, Ethan Turney and Laci Williams.
<strong>Juniors</strong> — Fabiola Barraza, Adriana Cabrera, Sergio Delgado, Riley DeRoos, Anthony Giovane, Colin Hartke, Troy Hoekstra, Taylor Killis, Saffron Loonam, Arleth Lugo, Charles Peterson and Isaiah Rodriguez.
<strong>Sophomores</strong> — Arianah Aguilar, Valentin Alcauter, Bradley Greer, Isaac Imig, Tyler Kramer, Aylin Lagunas, Vittoria Maurizi, Brayla McKay Daniel Murphy, Christopher Rauch, Jackson Reece, Joseph Scheetz, Josefina Silva and Whitney Treco.
<strong>Freshmen</strong> — Delaney Galvin, Julian Gonzalez, Calla Graniczny, Carly Hollendonner, Makenzie Johnson, Kyle Kasput, William Melcarek, Salvador Solis and Jayden Weishaar.