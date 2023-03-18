Central High School honors

Central High School, Clifton, first semester honor roll:
<strong>Straight A’s</strong>
Dylan Behrends, David Buente, Kenzi Dehm, Jackson Harrington, Nathan Kohn, Jayce Meier, Alana Pourroy, Kyle Gifford, Lucas Gifford, Allison Girard, Emily Gutierrez, Cassandra Marion, Adyson Martin, Emma McGill, Jackson Regnier, Keith Sullivan, Blair Bottorff, Madison Langley, Samantha Perzee, Audra Prairie, Owen Rasmussen, Gracie Schroeder, Madison Smith, Lilian Unger, Owen Wilder, Anna Winkel, Riley Behrends, Grace Cantway, Blake Chandler, Payton Elliott, Ian Kent, Dante Mumper, Brady Perzee and Andie Zeedyk.
<strong>High honors</strong>
Tyler Balthazor, Haven Beherns, John Gossett, Alana Gray, Kaylee Mathy, Caleb Meister, Abbie Ownbey, Amarion Paxton, Jacob Ritter, Emma Skeen, Kylie Smith, Katherine Winkel, Sydney Anderson, Blaike Archer, Emilie Baker, Harmony Boudreau, Alyssa Cnudde, Kendra Cody, Avry Gray, Isabelle Hemp, Leah Johnson, Carlie Malmer, Xavier Mccorkle, Tatum Parks, Sydney Rohlwing, Austin Schoon, Isabelle Stoops, Janessia Villagomez, Gabriel Hoogstraat, Myah Martinez, Alivia Porter, Amelia Regnier and Aislyn Rohlwing.
<strong>Honor roll</strong>
Rylan Bultman, Jace Fontaine, Jackson Gray, Jeffery Hermanowicz, Julia Hilgeman, Amanda Luhrsen, Matthew Luhrsen, Dillon McCarthy, Mia Messer, Hannah Poffinbarger, Evan Redwing, Landon Schafer, William Schafer, Alexis Schoon, Luke Shoven, Benjamin Thompsen, Rachel Thompsen, Evan Warner, Nathan Warner, Hope Albright, Ethyn Bailey, Peyton Chandler, Kayden Cody, Karmen Cody, Macy Crabtree, Chase Fieleke, Logan Fritz, Camden Gerdes, Christian Gigl, Brenna Hanson, Gavin McKee, Cameron Meents, Eden Meier, Tyson Orosco, Christopher Papineau, Charisma Rasmussen, Jayden Rees, Addison Sherrill, Addison White, Rory Campbell, Alaina Clyden, Isabella Corona, Gabriela Gossett, Alexis Hall, Connor Hasbargen, Ethan Izaguirre, Sydney Jemar, Illiana Jeras, Logan Kasper, Carter Kelley, Benjamin Kuipers, Bryant Lamie, Julian Martinez, Koen Messer, Nathan Moenck, Brock Painter, Gianni Panozzo, Aidan Podowicz, Vance Rish, Paityn Rosenbrock, Hailey Vaughn, Gracie Vergara, Allyson Able, Garrison Bailey, Kaitlyn Balthazor, Charli Beherns, Laine Bennett, Preston Ceci, Evan Cox, Hannah Crouse, Jackson Davis, Keira Donnelly, Addison Faulkner, Nicholas Gifford, Lilly Gray, Danielle Heimberger, Bryce Hensler, Madyson Jarvis, Braden Kempen, Kaden Lafine, Hannah Leclair, Anna Lemenager, Eriannah Martinez, Aubrey Messer, Ayden Meyer, Brody O’Connor, Isabela Ortega, Rayven Perkins, Morgan Poyner, Johnathan Randles, Alexis Schultz, Brady Shule, Libby Smith, Marleigh Tryban, Alexa White and Lexi Willms.