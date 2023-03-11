Olivet Nazarene University fall dean's list

Olivet Nazarene University’s fall semester dean’s list included several students with local hometowns:
• Sierra Karstensen, of Beecher.
• Gabriel Nagel, of Braidwood.
• Megan Schroeder, of Bourbonnais.
• Savannah Straw, of Bourbonnais.
• Riley Basick, of Bradley.
• Levi Berg, of Kankakee.
• Kaitlyn Bishop, of Bourbonnais.
• Alyssa Black, of Kankakee.
• Joseph Borrelli, of Manhattan.
• Emma Branstetter, of Bourbonnais.
• Gretchen Brinkman, of Herscher.
• Elizabeth Broers, of St. Anne.
• Madison Crouch, of Watseka.
• Conner Dempsay, of Wilmington.
• Mackenzie Garcia, of Bourbonnais.
• Michael Garcia, of St. Anne.
• Samuel Golwitzer, of Bradley.
• Hope Haskins, of Kankakee.
• Mary Henderson, of Wilmington.
• Kayla Hon, of Beecher.
• Alexandra Merki, of Kankakee.
• Grace Michaels, of Bourbonnais.
• Claire Mountain, of Bourbonnais.
• Chloe Nagi, of Bourbonnais.
• Nolan Paape, of Grant Park.
• Connor Pinney, of Bourbonnais.
• Maddison Reddy, of Bourbonnais.
• McKenna Snyder, of Braidwood.
• Emma Stone, of Watseka.
• Karina Toledo, of Kankakee.
• Ellen Van Heemst, of Kankakee.
• Margaret Van Heemst, of Kankakee.
• Rebecca Witvoet, of Grant Park.
• Katy Pinney, of Bourbonnais.
• Abby Altenberger, of Bradley.
• Brianna Bell, of Bourbonnais.
• Grace Cruz-Reyes, of Bourbonnais.
• Margarita Esparza, of Bradley.
• Alyssa Faurot, of Braidwood.
• Benjamin Hansen, of Kankakee.
• Ethan Moore, of Bourbonnais.
• Jordan Neese, of Manhattan.
• Daniel Palan, of Grant Park.
• David Palan, of Grant Park.
• Zachary Rayman, of Bourbonnais.
• Kadie Schultz, of Bourbonnais.
• Brendan Bunte, of Beecher.
• Elise Champlin, of Manhattan.
• Nathan Foor, of Bourbonnais.
• Samone Harper, of Kankakee.
• Samantha Hascek, of Bourbonnais.
• Emily Hayhurst, of Beecher.
• Tyler Jensen, of Bradley.
• Bethany Johnson, of Bourbonnais.
• Mattison Lanie, of Momence.
• Gabrielle Medina, of Kankakee.
• Ana Melchor, of Bourbonnais.
• Sophie Nagi, of Bourbonnais.
• Elissa Natale, of Peotone.
• Anna Parmenter, of Watseka.
• Samantha Pilbeam, of Beecher.
• Anna Ritter, of Chebanse.
• Gabrielle Roberts, of Peotone.
• Madyson Rogers, of Buckingham.
• Maria Sosa, of Bradley.
• Sacramento Pina Gutierrez, of Kankakee.
• Jacob Tolbert, of Manhattan.
• Alaina Bahr, of Bourbonnais.
• Bethany Clifton, of Bourbonnais.
• Matthew Diedrich, of Manteno.
• Graham Johnson, of Bourbonnais.
• Daniel Meier, of Beecher.
• Meghan Peterson, of Bourbonnais.
• Faith Quigley, of Bourbonnais.
• Katharine Raspolich, of Kankakee.
• Yoselin Salazar, of Kankakee.
• Mia Schwada, of Kankakee.
• Olivia Blanchette, of Bourbonnais.
• Lily Bruner, of Bourbonnais.
• Pricila Carmona, of Kankakee.
• Abigail Cash, of Gardner.
• Crystal Coffey, of Piper City.
• Joshua Deprosperis, of Bourbonnais.
• Aimee Diaz, of Kankakee.
• Alexis Fisher, of Bourbonnais.
• Breanna Franklin, of Kankakee.
• Benjamin Green, of Kankakee.
• Emily Greene, of St. Anne.
• Heidi Greer, of Beecher.
• Jonathan Gutierrez, of Chebanse.
• D’Jaliana Herring, of Manhattan.
• Adam Hertz, of Bonfield.
• Faith Horn, of Momence.
• Angelina Husack, of Manteno.
• James Lacoste, of Bourbonnais.
• German Laiton, of Bourbonnais.
• Margaret Landis, of Beecher.
• Dalton Langston, of Bourbonnais.
• Kirsten Leonard, of Kankakee.
• Abigail Lovell, of Momence.
• Lucy Martinson, of Kankakee.
• Brenden Minor, of Bourbonnais.
• Cadin Mollema, of Kankakee.
• Lauren Paris, of Bradley.
• Isabella Pasqualetti, of Manteno.
• Josiah Paynter, of Momence.
• Cameron Potter, of Kankakee.
• Evan Ragan, of Bourbonnais.
• Tatum Reddy, of Bourbonnais.
• Marissa Sebastian, of Beecher.
• Grace Sims, of Peotone.
• Chloe Skoumal, of Bourbonnais.
• Anna Slaby, of Bourbonnais.
• Madison Snoreck, of Bourbonnais.
• Iztmit Solis, of Kankakee.
• Sophia West, of Grant Park.
• Danae Williams, of Bourbonnais.
• Alexander Wolfe, of Bourbonnais.
• Mattigan Yuska, of Bourbonnais.
• Eric Akay, of Bourbonnais.
• Karleigh Baran, of Manhattan.
• Kaden Capps, of Bourbonnais.
• Andrew Crawford, of Bourbonnais.
• Sarah Daniels, of Bourbonnais.
• Kole El-Talabani, of Bourbonnais.
• Josiah Fox, of Bourbonnais.
• Eric Godines, of Pembroke Township.
• Julia Kramer, of Beecher.
• Matthew Lanoue, of Manteno.
• Leah Lohse, of Manteno.
• Mikayla Martinez, of Bourbonnais.
• Faith Mikos, of Manhattan.
• Ethan Piacenti, of Bourbonnais.
• Jesus Pizano, of St. Anne.
• Gabriel Renchen, of Bourbonnais.
• Grace Ruckman, of Beecher.
• Madelyn Shear, of Bradley.
• Jack Spittal, of Bourbonnais.
• Cameron Abbott, of Bourbonnais.
• Dajah Bibbs, of Bourbonnais.
• Alex Bonilla, of Bourbonnais.
• Layla Boule, of Kankakee.
• Jessica Castle, of Wilmington.
• Kaylee Cote, of Onarga.
• Hunter Davis, of Clifton.
• Tara DePoister, of Bourbonnais.
• Ryan Feyen, of Manhattan.
• Mayleen Gaytan, of Kankakee.
• Christina Gross, of Kankakee.
• Kennedy Hall, of Manteno.
• Zachary Hall, of Kankakee.
• Carson Harris, of Manteno.
• McKenzie Hasbargen, of Watseka.
• Dakota Jackson, of Kankakee.
• Julia Jennings, of Beecher.
• Oscar Jones, of Manhattan.
• Caleb Kendregan, of Bourbonnais.
• Molly Kurtz, of Bourbonnais.
• Nicole Langston, of Bourbonnais.
• Owen Marcukaitis, of Bourbonnais.
• Benjamin Mathews, of Bourbonnais.
• Haley Mau, of Herscher.
• Jimena Medina, of Kankakee.
• Madison Meherg, of Grant Park.
• Hunter Meyer, of Watseka.
• Ethan Mills, of St. Anne.
• Landon Morrical, of Bradley.
• Tori Mulder, of Bourbonnais.
• Ivan Munoz, of Onarga.
• Megan Mussard, of Milford.
• Mallory O’Connor, of Bourbonnais.
• Alyssa Oldenburg, of Beecher.
• Nickolas Olson, of Kankakee.
• Madelynne Oppenhuis, of Beecher.
• Allyson Peters, of Bradley.
• Jacob Prescott, of Wilmington.
• Ethan Ragan, of Bourbonnais.
• Samantha Ramirez, of St. Anne.
• Alysandra Residori, of Herscher.
• Julio Ruiz, of Sun River Terrace.
• Carson Santefort, of Watseka.
• Jacob Shoven, of Clifton.
• McKenna Smith, of Bourbonnais.
• Makala Spry, of Bradley.
• Isaac Stipp ,of Kankakee.
• Paige Tavoletti, of Grant Park.
• Cole Tueck, of Kankakee.
• Hailey Ullman, of Herscher.
• Rachel Witvoet, of Grant Park.