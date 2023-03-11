Shaw Local

News   •   Sports   •   Obituaries   •   eNewspaper   •   The Scene
People

Olivet Nazarene University fall dean's list

By Daily Journal

Olivet Nazarene University’s fall semester dean’s list included several students with local hometowns:

• Sierra Karstensen, of Beecher.

• Gabriel Nagel, of Braidwood.

• Megan Schroeder, of Bourbonnais.

• Savannah Straw, of Bourbonnais.

• Riley Basick, of Bradley.

• Levi Berg, of Kankakee.

• Kaitlyn Bishop, of Bourbonnais.

• Alyssa Black, of Kankakee.

• Joseph Borrelli, of Manhattan.

• Emma Branstetter, of Bourbonnais.

• Gretchen Brinkman, of Herscher.

• Elizabeth Broers, of St. Anne.

• Madison Crouch, of Watseka.

• Conner Dempsay, of Wilmington.

• Mackenzie Garcia, of Bourbonnais.

• Michael Garcia, of St. Anne.

• Samuel Golwitzer, of Bradley.

• Hope Haskins, of Kankakee.

• Mary Henderson, of Wilmington.

• Kayla Hon, of Beecher.

• Alexandra Merki, of Kankakee.

• Grace Michaels, of Bourbonnais.

• Claire Mountain, of Bourbonnais.

• Chloe Nagi, of Bourbonnais.

• Nolan Paape, of Grant Park.

• Connor Pinney, of Bourbonnais.

• Maddison Reddy, of Bourbonnais.

• McKenna Snyder, of Braidwood.

• Emma Stone, of Watseka.

• Karina Toledo, of Kankakee.

• Ellen Van Heemst, of Kankakee.

• Margaret Van Heemst, of Kankakee.

• Rebecca Witvoet, of Grant Park.

• Katy Pinney, of Bourbonnais.

• Abby Altenberger, of Bradley.

• Brianna Bell, of Bourbonnais.

• Grace Cruz-Reyes, of Bourbonnais.

• Margarita Esparza, of Bradley.

• Alyssa Faurot, of Braidwood.

• Benjamin Hansen, of Kankakee.

• Ethan Moore, of Bourbonnais.

• Jordan Neese, of Manhattan.

• Daniel Palan, of Grant Park.

• David Palan, of Grant Park.

• Zachary Rayman, of Bourbonnais.

• Kadie Schultz, of Bourbonnais.

• Brendan Bunte, of Beecher.

• Elise Champlin, of Manhattan.

• Nathan Foor, of Bourbonnais.

• Samone Harper, of Kankakee.

• Samantha Hascek, of Bourbonnais.

• Emily Hayhurst, of Beecher.

• Tyler Jensen, of Bradley.

• Bethany Johnson, of Bourbonnais.

• Mattison Lanie, of Momence.

• Gabrielle Medina, of Kankakee.

• Ana Melchor, of Bourbonnais.

• Sophie Nagi, of Bourbonnais.

• Elissa Natale, of Peotone.

• Anna Parmenter, of Watseka.

• Samantha Pilbeam, of Beecher.

• Anna Ritter, of Chebanse.

• Gabrielle Roberts, of Peotone.

• Madyson Rogers, of Buckingham.

• Maria Sosa, of Bradley.

• Sacramento Pina Gutierrez, of Kankakee.

• Jacob Tolbert, of Manhattan.

• Alaina Bahr, of Bourbonnais.

• Bethany Clifton, of Bourbonnais.

• Matthew Diedrich, of Manteno.

• Graham Johnson, of Bourbonnais.

• Daniel Meier, of Beecher.

• Meghan Peterson, of Bourbonnais.

• Faith Quigley, of Bourbonnais.

• Katharine Raspolich, of Kankakee.

• Yoselin Salazar, of Kankakee.

• Mia Schwada, of Kankakee.

• Olivia Blanchette, of Bourbonnais.

• Lily Bruner, of Bourbonnais.

• Pricila Carmona, of Kankakee.

• Abigail Cash, of Gardner.

• Crystal Coffey, of Piper City.

• Joshua Deprosperis, of Bourbonnais.

• Aimee Diaz, of Kankakee.

• Alexis Fisher, of Bourbonnais.

• Breanna Franklin, of Kankakee.

• Benjamin Green, of Kankakee.

• Emily Greene, of St. Anne.

• Heidi Greer, of Beecher.

• Jonathan Gutierrez, of Chebanse.

• D’Jaliana Herring, of Manhattan.

• Adam Hertz, of Bonfield.

• Faith Horn, of Momence.

• Angelina Husack, of Manteno.

• James Lacoste, of Bourbonnais.

• German Laiton, of Bourbonnais.

• Margaret Landis, of Beecher.

• Dalton Langston, of Bourbonnais.

• Kirsten Leonard, of Kankakee.

• Abigail Lovell, of Momence.

• Lucy Martinson, of Kankakee.

• Brenden Minor, of Bourbonnais.

• Cadin Mollema, of Kankakee.

• Lauren Paris, of Bradley.

• Isabella Pasqualetti, of Manteno.

• Josiah Paynter, of Momence.

• Cameron Potter, of Kankakee.

• Evan Ragan, of Bourbonnais.

• Tatum Reddy, of Bourbonnais.

• Marissa Sebastian, of Beecher.

• Grace Sims, of Peotone.

• Chloe Skoumal, of Bourbonnais.

• Anna Slaby, of Bourbonnais.

• Madison Snoreck, of Bourbonnais.

• Iztmit Solis, of Kankakee.

• Sophia West, of Grant Park.

• Danae Williams, of Bourbonnais.

• Alexander Wolfe, of Bourbonnais.

• Mattigan Yuska, of Bourbonnais.

• Eric Akay, of Bourbonnais.

• Karleigh Baran, of Manhattan.

• Kaden Capps, of Bourbonnais.

• Andrew Crawford, of Bourbonnais.

• Sarah Daniels, of Bourbonnais.

• Kole El-Talabani, of Bourbonnais.

• Josiah Fox, of Bourbonnais.

• Eric Godines, of Pembroke Township.

• Julia Kramer, of Beecher.

• Matthew Lanoue, of Manteno.

• Leah Lohse, of Manteno.

• Mikayla Martinez, of Bourbonnais.

• Faith Mikos, of Manhattan.

• Ethan Piacenti, of Bourbonnais.

• Jesus Pizano, of St. Anne.

• Gabriel Renchen, of Bourbonnais.

• Grace Ruckman, of Beecher.

• Madelyn Shear, of Bradley.

• Jack Spittal, of Bourbonnais.

• Cameron Abbott, of Bourbonnais.

• Dajah Bibbs, of Bourbonnais.

• Alex Bonilla, of Bourbonnais.

• Layla Boule, of Kankakee.

• Jessica Castle, of Wilmington.

• Kaylee Cote, of Onarga.

• Hunter Davis, of Clifton.

• Tara DePoister, of Bourbonnais.

• Ryan Feyen, of Manhattan.

• Mayleen Gaytan, of Kankakee.

• Christina Gross, of Kankakee.

• Kennedy Hall, of Manteno.

• Zachary Hall, of Kankakee.

• Carson Harris, of Manteno.

• McKenzie Hasbargen, of Watseka.

• Dakota Jackson, of Kankakee.

• Julia Jennings, of Beecher.

• Oscar Jones, of Manhattan.

• Caleb Kendregan, of Bourbonnais.

• Molly Kurtz, of Bourbonnais.

• Nicole Langston, of Bourbonnais.

• Owen Marcukaitis, of Bourbonnais.

• Benjamin Mathews, of Bourbonnais.

• Haley Mau, of Herscher.

• Jimena Medina, of Kankakee.

• Madison Meherg, of Grant Park.

• Hunter Meyer, of Watseka.

• Ethan Mills, of St. Anne.

• Landon Morrical, of Bradley.

• Tori Mulder, of Bourbonnais.

• Ivan Munoz, of Onarga.

• Megan Mussard, of Milford.

• Mallory O’Connor, of Bourbonnais.

• Alyssa Oldenburg, of Beecher.

• Nickolas Olson, of Kankakee.

• Madelynne Oppenhuis, of Beecher.

• Allyson Peters, of Bradley.

• Jacob Prescott, of Wilmington.

• Ethan Ragan, of Bourbonnais.

• Samantha Ramirez, of St. Anne.

• Alysandra Residori, of Herscher.

• Julio Ruiz, of Sun River Terrace.

• Carson Santefort, of Watseka.

• Jacob Shoven, of Clifton.

• McKenna Smith, of Bourbonnais.

• Makala Spry, of Bradley.

• Isaac Stipp ,of Kankakee.

• Paige Tavoletti, of Grant Park.

• Cole Tueck, of Kankakee.

• Hailey Ullman, of Herscher.

• Rachel Witvoet, of Grant Park.