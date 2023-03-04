Bradley-Bourbonnais Community High School honor roll

Bradley-Bourbonnais Community High School high honor roll and honor roll for the first semester:
<strong>High honor roll</strong>
Lilly Argyelan, Malik Armstrong, Lilli Balk, Sanaa Benson, Kendall Bialecki, Ashley Boudreau, Sarah Bouferrache, Sophia Brandenburg, Pierce Cailteux, Olsen Chavez, Carly Cox, Cooper Daugherty, Kaden Davis, Bennett Dykstra, Davin Fitzpatrick, Samuel Frey, Alyssa Fricke, Damon Gash, Sienna Gomez, Kate Greenlee, Mason Greer, Lydia Hammond, Noah Hobson, Simon Hoekman, Shiloh Iwen, Luci Jensen, Ellis Johnson, Libby Johnson, Makayla Johnson, Calvin Kohl, Andrew Kubal, Nia Lawrence, Kylee Leonard, Nathan Lindsay, Abigail Long, Emily Lyle, Gianna Magruder, Brendan Martin, Alexis McCullough, Abigail Medina, Lacie Mellish, Ava Mossop, Ava Moy, Eric Munyon, Cooper Owensby, Jamisen Parker, Saloni Patel, Hailey Porter, Antonio Potoski, Eric Rainbolt, Keira Ramirez, Aiyana Ringo, Brooke Seimer, James Sowder, Claire Steinacker, Gwyneth Stroo, Elias Vasilakis, Kayla Watson, Brayden Watters, Ryne Weakley, Beatrice White, Elizabeth Wroblewski, Zachary Youngblood, Maryam Zaidi, Isabella Zirbel, Seth Ackerman, Eagan Allers, Abigail Benoit, Hayden Berens, Kloey Bull, Ava Caise, Chloe Cooper, Nicholas Coradetti, Kate Corbus, Asher Crawford, Myah Crawford, Mariah Cummings, James Curtis, LilyAnne Daniels, Jaya Deal, Sophia DeCarlo, Clayton DePoister, Aidan Doolin, Brayden Douglas, Brynn Dowding, Sydney Erickson, Jasmine Failla, Camila Fajardo, Max Fischer, Emilee Fitzgerald, Noelle Foor, Carter Forkenbrock, Reese Freedlund, Haylea Grilli, Natalie Gross, Matthew Hehman, Jayda Helms, Elijah Hoekman, Shannon Houde, Haley Hustedt, Lyndsay Jemar, Bryana Johnson, Nicholas Johnson, Ireland Kaufman, Gavin Kohl, Ella Kraemer, Delaney Kreissler, Benjamin Kubal, Livia Lamie, William Latham, Landon Luoto, Owen McCarty, Jenna McGee, Mallory McTaggart, Quinn Meadows, Madeline Mellin, Nelson Middlebrook, Madeline Miller, Abigail Morrey, Zachary Morrey, Payton Moutrey, Millie Nichols, Cortlynn Ninis, Anujin Otgonbayar, Abigail Parson, LayLah Perkins, Addison Peterson, Alyssa Pignatiello, Ana Pignatiello, Hope Prendergast, Isabella Pusateri, Gavin Quinlan, Morgan Reddy, Charles Reeths, Logan Rivard, Mikayla Ryan, Christian Sadulla, Ashley Salazar, Jonathan Sandberg, Cooper Sandeno, Grant Sheely, Evan Showers, Lynnia Smith, Eleanor Snipes, Joshua Sorich, Emmeline Sovinski, Jessica Sowder, Kylee Stone, Elaina Storer, Aubrey Summers, Thomas Summers, Leah Swilley, Emily Sztuba, Imani Walker, Ella Walter, Benjamin White, Claire Whittington, Zander Witthoft, Shan Rong Wu, Zacary Yoakum, Madison Young, Jocelyn Zettergren, Savannah Zirbel, Brandon Abbott, Keagan Adimado, Nina Antros, Talia Ashley, Emily Austin, Vanessa Austin, Victoria Bartucci, Dana Benjamin-Mauricio, Terra Benson, Taylor Bialecki, Meghan Blake, Alex Bonilla, Lunden Brown, Kate Cailteux, Allison Chavez, Morgan Chimino, Elizabeth Clary, Jolie Corral, Kyia Cunningham, Sydney Curtis, Calan Darling, Brooklyn Daugherty, Tara DePoister, Natalie Dobosz, Madelyn Duchene, Madelyn Dykstra, Erik Erlandson, Karime Esparza, Lauren Fortin, Spencer Frey, Lester Garrett, Austin George, Braden Gibson, Shane Gilbert, Adyson Gordon, Sadie Grabow, Naiya Grant, Griffin Gund, Zoe Gund, Ellie Haggard, Leah Hamende, Bella Hargate, Haleigh Harvick, William Heil, Hannah Heinstra, Gabriel Hobson, JaBrea Holloway, Gabriella Hubbs, Jace Hunt, Lucas Irle, Tyler Johnson, Davis Jones, Joseph Kelly, Anthony Kemp, Miracle Kent, Colin Kestel, Ethan Kohl, Braden Laakson, Ryan Lane, Jeremiah Lanum, James Lazaro, Ly Le, Kassidy Lewis, Emmerson Longtin, Bianca March, Owen Marcukaitis, Caleb McBurnie, Ivy McCabe, Kyla McIntyre, Delaney Mellish, Jalynn Melvin, Madelyn Mroz, Jonah Nichols, Camden Norfleet, Quintin Nowman, Avrey Nuesse, Theo Nystrom, Thomas Offill, Vaari Patel, Ella Perkins, Jackson Pierson, Carissa Pippin, Carson Quigley, Isabel Quiroz, Logan Rattin, Allison Rayman, Alexander Richards, Camila Robles-Quezada, Ashlyn Rogganbuck, James Sacks, Antonio Saldivar, Anna Marie Schelling, Andrew Schweigert, Addison Selucky, Joshua Seyden, Alice Shoup, Conor Sidener, Olivia Simmons, Tyler Snoreck, Cara Solis, Libby Spaulding, Alexander Strand, Taras Sytnyk, Audrey Thill, Avary Tomic, Sarah Toole, Emily Tsirikos, Bobrie Tucker, Danica Voss, Madison Way, Eleena Weatherford, Makenzi Whitcomb, Aysia Whitman, Mia Whitman, Darnel Williams, Tyler Wilson, Braydon Witthoft, Caleb Woods, Lillian Adkins, Bryan Aldridge, Olivia Alejandro, Riley Arseneau, Nicholas Baker, Nolan Bassett, Devon Bennett, Abigale Bertrand, Lathan Betourne, Abigail Betterton, Hailey Bosgraaf, Jocelyn Boswell, Audrey Boudreau, Sydney Brooks, Adam Bush, JaLynn Campbell, Roan Cannon, Kaden Capps, Carly Carrigan, Ryan Carstensen, Nolan Casino, Adrienne Chinski, Caidon Chisum, Alyssa Cieslik, Alexis Clary, Joshua Clifton, Brandon Corona, Paola Corzo, Brandon Dearth, Michael DeCarlo, Fiona Degedeh, Jack Deschand, Adam Despain, Abraham Diaz, Emma Dmitrasz, Yoely Dominguez, Alexis Douglas, Brian Douglas, Ella Drury, Anthony Embry, Hunter Evans, Jonas Fernandez, Carly Fletcher, Matthew Fortin, Samuel Gadde, Elijah Gerretse-Balek, Benjamin Goering, Alejandra Gomez, Gregory Gray, Levi Greenlee, Hannah Grimm, Lauren Gross, Joshua Haskell, Gabriel Heather, Madeline Heil, Taylor Hirt, Josiah Hoekman, Alexandria Hooker, Carmen Houde, Nicole Huffaker, Jason Illum, Grace Johnson, Leah Johnson, Natalie Johnson, Josiah Jones, Jeremy Kaplar, Donald Keller, Samari Kirk, Owen Kolitwenzew, Mia Kravitz, Brayden Kuchenbacker, Genevieve Lamie, Wesley Latham, Jonadab Lawson, Jarell Lewis, Anna Ligthart, Sophia Longtin, Caitlyn Lorek, Leslie Lovell, Maxwell Mallindine, Sonia Martell, Kiersten Martin, Ethan Mathews, Cornelius May, Kennedy McCall, Naythan McKuras, Julia McManimen, Cody Metzger, Mackenzie Meyering, Kimberly Montoya, Abigail Moore, Tori Mulder, Vivian Myrick, Mason Neal, Mallory Ninis, Luke Noble, Nadia Ordaz, Jay Patel, Liam Peterson, Elle Pinnow, Maya Proctor, Jesse Rakauskas, Izabella Rauch, Maeline Richardson, Alexandra Rieder, Liberty Rivard, Lauryn Rivera, Maelyn Roach, Tara Rodgers, William Roney, Nicole Roth, Gabrielle Rounds, Alyssa Russow, Larrigan Saindon, Jacob Salazar, Weston Sendra, RyLeigh Shaul, Alexander Sheely, Jenna Shomaly, Skylar Sims, Merilu Skibins, Nicole Solick, Ethan Spacht, Kate Spittal, Ayden Steelman, Angelina Stekala, Gabriel Sterk, Joseph Stringer, Micah Swilley, Rylie Swinford, Dylan Tambling, Samantha Tomic, Brandon Trejo Gomez, Easton Urban, Shyam Vachhani, Karley Vahl, Hailey Visage, Alexandria Watson, Finley Westover, Sebastian White, Alexandria Wilfong, Jeremiah Wilson Rosenthall, Ethan Woodrum, Lillian Yuska and Katrina Zettergren.
<strong>Honor roll</strong>
Avery Adams, Spencer Adams, Humberto Alejandro, Issac Allison, Keaton Allison, Juan Alviter Velazquez, Liam Anderson, Jiselle Armstrong, Shyanne Atkinson, Addison Baasch, Emily Baker, Kayden Balk, ARayah Barnes, Ayden Barrios, Evelyn Beland, Morgan Belluso, Brooke Bielefeldt, Kyron Birk, BaileeRai Blanchette, Lukas Bloom, Allysa Boggess, Anthony Boyce, Josephine Brandon, Isabel Burress, Allie Burton, Zeruiah Burts-Wiggins, Jordan Callaway, Emma Casino, Charles Chisum, Jackson Cieslik, Ella Clyden-LaMarr, Audrey Conradi, Brooke Coon, Nathan Corder, Tyler Couwenhoven, Jagger Crane, Adrianna Dactelides, Nevaeh Davis, Jania Deal, Michael Deaton, Vincent DeBeneditto, Sheyanna Deninger, Damien Denton, Austin Devine, Jazzlyn Diaz, Demars Dorsey, Mary Dwyer, James Eakins, Trent Evans, Jordan Fitch, Addison Fleischman, Kaitlyn Gall, Joshua Garcia, Lucas Garrett, Madison George, Nidhi George, Brenna Gibson, Moises Godinez, Kyle Gould, Martha Grizzle, Talisha Grundy, Abel Guidry, Kenadee Gyles, Addison Haas, Irelyn Haley, Nathan Hedges, Patrick Henry, Michael Holmes, JoAnna Holt, Laney Hoogstraat-Peters, Emma Hoskins, Romario Huddleston, Londyn Hughes, Brooklin Jackson, Laila Jackson, Carly Jennings, Julian Johnson, Morgan Johnson, Raegan Johnson, Jessa Johnston, Mason Jolley, Joshua Jones, Allison Jurka, Jacob Kehoe, Mattie Keller, Kassidy Kelley, Austin Kenney, Mikel Ketchum, Roger Kilman, Pine Kimery, Ian Klipp, Jonathan Krull, Karoline Kuntz, Brody Lambert, Maxton LaMore, Rylee LaMore, Eli Landess, Anais Landin, Amy Lane, Heather Lane, Ayden Laneville, Jude Laney, Christopher Lanham, Cody Lockwood, Mya Long, Ambar Luchessi, Karlee Maack, Landon Mack, Angelo Maldonado, Alex Mann, Avery Mann, Joaquin Marin, Landon Martin, Liam Martin, Nicholas Martin, Antony Martinez, Christian Mason, Latiesha Mason, Jesse Mathew, Logan Maxson, Myraiah Maxwell, Julius May, Tristan McCabe, Kaydein McCall, Mason McGuinness, Evelyn McIntyre, Stella McMullen, Jamya McMurtry, Jayden Medina, Hunter Metzger, IMonie Mickiey, Peyton Montgomery, Sury Montoya, Christian Munsterman, Kaedyn Neff, Rylin Neumann, Makayla Nevils, Eduardo Olguin, Liam Olson, Haley OMalley, Janelle Ortega, Caleb Outerbridge, Kalynn Paschall, Jesse Payne, Aiden Penrod, Daniel Perez, Taylor Perry, Gavin Peters, Cameron Pierce, Kate Prairie, Ronni Prindle, Summer Pruitt, Charles Quigley, Jiya Rana, Naomi Randall, Micah Randle El, Gabriella Rauch-Murillo, Cecily Richardson, Nathan Rieder, Paige Robinson, Noe Rodriguez, Ethan Rose, Alyson Russow, Gracelyn Sadler, Quade Sadler, John Sadulla, Ariana Saldivar, William Sanderson, Diego Santiago, Loralye Saunders, Jack Schelling, Tristen Schmied, Carter Schoiber, Jonathan Seba-Calan, Keaton Sendra, Marely Serna, Abigail Sforza, Isaiah Sharda, Kayla Sharkh, Joseph Shervino, Samantha Shoven, Michael Simpson, Collin Skanberg, Kate Slager, Izabella Smith, Ezra Soper, Abigail Spencer, Byron Sumrall, Tristan Sweetie, Nicholas Sylvester, Omari Taylor, Seth Teague, Antonio Teeter, Myckaelah Thomas, Gracie Thornton, Tye Thurmond, Logan Trudeau, Guadalupe Valadez, Jayden Vaughn, Allisyn Wade, Samantha Warren, Gavin Warthen, Allison Wasnea, Felicity Weglarz, Elizabeth Whalen, Aniya Whitley, Emerson Whittington, Caydynce Wicker, Tyler Wilfong, Everett Wilkerson, Ava Williams, Peyten Williams, Hannah Wojnowski, McKenzie Wright, Jasmine Wunsh, Adrian Zaragoza-Joaquin, Kennadie Adams, Isaac Aguilar, Nichole Aldridge, Ryan Aldridge, Nicholas Allen, Akeelah Ambrose, Mason Anders, Andres Andrade, Alejandro Andrade Gutierrez, Cayden Arbour, Mark Argyelan, Jacquelyn Armatys, Cole Artz, Makayla Ashford, Cora Barmann, Emma Barnes, David Battles, Emma Baxter, Avery Belluso, Jacob Berns, Aiden Beseke, Mikylah Birk, Rhaina Boggess, Cameron Borneman, Alyssa Bosman Oedzes, Darius Bowens, Maddox Brading, Austin Brady, Connor Brandon, Tatianna Brewton-Neal, Amya Brown, Kiyah Brownridge-Franc, Mia Brzeszkiewicz, Madison Bullaro, Anthony Burton, Alexis Busch, Robbie Busick, Natalia Bustos Nolte, Kason Bynum, Kaden Campbell, Logan Carline, Fatima Casco Nieto, Jazlyn Ceballos, Kyle Coday, Tyshawnte Dangerfield, Adam Daniels, Emma Day, Ayla Denault, Maya DeYoung, Ashton Dines, Josephine Domenget, Madeline Dubois, Trevor Duby, Hope Duckworth, Owen Entwistle, Micah Ervin, Matthew Eubanks, Adrianna Failla, Carmen Ferris, Miranda Fiedler Farriols, Everett Finnegan, Calvin Flahive, Quin Flowers, Mackenzie Forman, Addison Fowers, Cody Freitas, Sydney Fritz, Autumn Funk, Madelynn Gall, Astrid Galvez, Jonathan Gama, Makena Geary, Tylor Gilbert, Keaton Gladu, Abigail Glidewell, Dixie Goebig, Ian Greene, Justus Hayes, Emma Hofbauer, Meadow Hofbauer, Oin Holt, Zoey Ingram, Logan Jenkins, Kaylee Johnson, Max Kalin, Mikayla Keast, Logan Kelly, Amelia Kempen, Claire King, Kendall Kinney, Blake Koche, Julia Koerner, Layne Kolitwenzew, Ajae Konik, Eli Kramer, Sophia Krause, Alicia Labriola, Tyler Lamie, Jade Latham, Ian LeClaire, Kayla Leftridge, Thomas Lemacks, Parker Lewis, Olivia Lippelt, Courtney Lorek, Benjamin Lovell, Rebecca Marcotte, Hailey Markel, Joel Martinez, Alex Martins Mensah, Saje Massiah, Addison McClanahan, Alexia McCoy, Pierre McElroy, Gianna McFarland, Patrick McGinnis, Liam McLean, Jace Mellin, Christopher Mendez Gonzalez, Rachel Meskis, Jesse Minter, Ella Moore, Tyler Moore, Vanessa Moss, Isabella Murray, Tyler Newport, Corey Norris, Matthew Nuxoll, Tessa Offill, Ava OHara, Adrian Orellana, Alexas Ortega, Toby Palacios, Nickolas Papineau, Kevin Paquette, Regan Patterson, Pablo Pedroza, Isabella Perez, Isayah Piazza, Ethan Piper, Meara Pizur, Kaleb Posing, Jovan Prince, Dominick Rabideau, Emory Ragan, Sofia Ramirez, Gabriel Rebmann, Julian Reyes, Collin Reynolds, Haleigh Richardson, Parker Richardson, Taylor Richardson, Izabella Rios-Richey, Lucas Rivard, Iolani Robles, Adrian Rodriguez, Isabella Rodriguez, Mario Rodriguez, Lena Sadler, Aaron Sanders, Hannah Schmit, Ella Schneider, Evan Seimer, Jacob Senesac, Jace Settle, Taveon Seymore, Kylleen Shane, Mason Shaul, Charlie Short, Bradley Smothers, Grace Spacht, Kaylyn Spero, Emily Stearns, Patrick Steppe, Camden Stratton, Kenvontae Sutton, Sawyer Swinford, Kaiden Taylor, Zariah Taylor, Hannah Thiele, Kimberly Vahl, Bryson Valdivia, Gabrielle Vent, DeNyla Walker, Philip Wallerich, McKenzie Walters, Maiya Ward, Jeremyah Waters, Lucas Weaver, Zachary Welch, Rowan Westover, Lane White, Caleb Williams, Tristin Woods, Annabelle Wright, Megan Yanchick, Christopher Zilinger, Seth Zimbauer, Landen Zimmerman, Luke Allen, Jocelyn Alvarado, Kalyn Andrews-Earling, Paige Arends, Donavan Arnold, Josephine Ball, Alaina Banaszak, Jonathan Barzallo, Katelyn Baxter, Elizabeth Bebout, Jacob Beck, Allister Beedle, Luka Bessette, Eve Boeckmann, Chase Boggess, Delaney Bosgraaf, Maya Boswell, Spencer Boudreau, Jade Bouquin-Keele, Christian Boyd, Chilo Brading, Kayla Bright, Addysen Brown, Marcus Bryant-Vinardi, Brandon Campbell, Samuel Chavez, Benjamin Chouinard, Nolan Chouinard, Brody Clark, Jaeden Clark, Angelina Clevenger, Chloe Coddens, Terah Coiley, Gabriel Collette, Isaac Collette, Kymberly Coy, Mallaney Crane, Alexander DeCarlo, Emily Delaney, Alexander Demchuk, Drew DeVore, Gabriel Earsley, Laney Earsley, Gianna Fasano, KiNya Felton, Peter Michael Fetterer, Alaska Fleischman, Chase Fozzard, Abigail Frausto, KeSean Frazier, Christopher Garcia, Ebenezer Gideon, Addison Godin, Carter Gonzalez, Addyson Goselin, Wyatt Graeber, Reagan Graham, Crystal Griffin, Oilliamo Hamlin, Brandon Harris, Sally Hijab, Kimora Hines, Zachary Holz, Jace Homberg, Dugan Hubert, Deon Jackson, Madysen Janssen, Piper Johnston, Natalie Kampe, Alexa Keene, Gavin Kent, Paul Kuerbis, Karlie LaGesse-Roach, Laci Lamatsch, Jonathon Lampley, Emma Lauridsen, Keira Lawrence, Thang Le, Patrick Leech, Evan Lilienthal, Rylan Lopez, Mario Mackey, Angel Mancilla, Juliana Mann, Magaly Marin, Isabella Mattox, Kendall McCall, Lucas McComb, Addison McCrary, Christopher Medina, Joseph Menard, Alondra Mendez, Angel Mendez, Reagan Mills, Benjamin Minor, Tyden Minton, Lucas Morrical, Eva Morris, Bryce Morrison, Olivia Morrison, Aya Obeid, Xander OBrien, James Parks, Tristan Pearson, Julissa Pizano-Calderon, Emmett Powell, Jack Prairie, Isabelle Prendergast, Gabriella Quiroz, Marissa Radke, Liliana Ramirez, Lillian Sacks, Bryce Saffer, Preston Saldivar, Gabriel Salgado, Johanna Santillan, Toby Schriefer, Joshua Scott, Noah Sells, Caedyn Serna, Cameron Shepherd, Kilee Sikora, Shane Skanberg, Landin Slager, Megan Slager, Christian Smith, Ethan Smith, Lexie Sobek, Margaret Soucie, Addison Speer, Kendal Stanek, Lillian Stratton, SaNya Sutton, Aleksandra Szczech, Cameron Testa, Melaina Tholen, Meckinzey Thomas, Joseph Turek, Elias Van Natta, Aaliyah Vargas, Meghan Vaughn, Ryan Wehrle, Faith Weigand, Kayla Whitman, Grace Williams, Nevaeh Wilson, Ashlynn Witthoft, Katelynn Witthoft, Braedon Wynne, Alexandra Yeates, Destiny Zilewicz, Tyler Adams, Daniel Aguilar, Diego Alejandre, Paul Allegro, Matthew Allen, Anthony Aquino, Julian Aviles, Christina Bacote, Ethan Bahr, Bryan Baker, Caleb Barclay, Kayla Bass, Neleh Bayne, Bernadette Bernadit, Logan Boswell, Jaycee Boyd, Brynna Brady, Daisy Broling, Jessica Calderon-Phillips, Nate Carlson, Kirena Carthans, Mark Castillo, Nathan Chazinski, Anthony Chouinard, Trevor Cloonen, Jersey Collins, Evan Contreras, Noah Coradetti, Chance Corneal, Tyler Corona, Joshua Coughlin, Maylee Cox, Britney Craft-Wills, Luke Daniels, Juliette Detterline, Drake DeYoung, Claire Drake, Owen Eilts, Ilse Espinosa, Raven Evans Trudeau, Ian Ferro, Riley Fozzard, Piper Funk, Jermari Gaines, Josefina Garcia, Theodore Garman, Cayden Ghere, Theodore Giannakopoulos, Mackenzie Goebig, Jesus Gomez, Mariana Gomez, Delanee Gonzalez, Skylar Grabow, Elton Gund, Jessica Haberkamp, William Harder, Victoria Herndon, Jacob Hill, Josephine Hodak, Joseph Hoffman, Joshua Jackson, Ashley Jensen, Kylie Jensen, Charley Johnson, Mashantee Jones, Elizabeth Jordan, Zoe Jordan, Delani Karr, Lauren Kiger, Brooklynn Kingston, Quinton Klipp, Kyzer Knauth, Sakshi Kulkarni, Nathan Lacy, Jonathan Lagesse, Luke Laney, Jeremy Latham, Mason Leidecker, Adria Lippold, Brayden Long, Max Longtin, Leslee Lopez, Tariq Maiden, Vernon Malone, Michael Maniatis, Nathan Marcotte, Kaylee McFarlane, Reagan McKinney, Brayden McKuras, Holden McMullen, Alicia Mendez, Jonathan Meza, Macy Mietzner, Emma Miller, Samantha Miller, Brennan Moore, Kylee Morrow, Mia Mulder, Nickolas Mullett, Leila Naser, Vivian Newport, Chloe Oberg, Daniel Olguin, Sophia Olka, Sadie OMeara, Emilia Ordaz, Paris Perusina, Alec Phillips, Aiden Plumley, Joseph Porras, Christian Ramirez-Gonzalez, Rayna Raymond, Brandon Regnier, Zoe Regnier, Madden Rice, Eric Richardson, Ethan Rodgers, Jonathan Rodriguez, Kylie Rose, Jeannine Ruback, Adilene Russell, Brian Russow, Ali Salazar, Emily Saldana, Diego Salgado, Gabriel Sasek, Donald Schopf, Christopher Shapiro, RayAnne Shaul, Teagan Shear, Evan Short, Andrew Shoven, Aidan Showers, Katie Silva, Nicholas Slager, Anthony Smiley, Luke Smith, Molly Smith, Lucas Spencer, Skylar Spielman, Triston Spreitzer, Tyler Starr, Alena Stasiak, Myantai Sumrall, Addisyn Surf, Alizabeth Sylvester, Nicholas Tavoletti, Max Thompson, Morgan Timm, Gabby Torres, Lillian Tyler, Seay Van Kley, Emily Vasquez, Timothy Walters, Grant Washington, Nevaeh Watson, Tristan Wazny, Delaney Wessel, Zachary Wilhoyt, Kaden Wiza, Morgan Workman, Aaliyah Wright, Alondra Zaragoza Joaquin, Amelia Zavala and Ethan Zirbel.