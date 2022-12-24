Kankakee Community College president's list and honors list

<strong>President’s list</strong>
The following local students have been named to the Kankakee Community College summer term president’s list:
<strong>Aroma Park:</strong> Mason Alberts.
<strong>Ashkum:</strong> Martha Avelar, Kendall Bewsey, Alana Gray, Alexander Gray, Veronica Media, Jayce Meier and Carly Perzee.
<strong>Beaverville:</strong> Shandalle Ehrhardt, Tabitha Lareau and Abigail Moldovan.
<strong>Beecher:</strong> Alyssa Hon.
<strong>Bourbonnais:</strong> Matthew Anderson, Joseph Andre, Nicholas Andrews, Erik Barrios, Austin Bender, Sarah Berg, Leon Berry, Dakota Brooks, Jeannette Carrington, Leeann Conner, Lily Cortez, Detric Dee, Anna Dexter, Tierra Dixon-Sullivan, Jackson Drake, Robert Eakins, Brantly Fred, Isabella Fritz, Abner Garcia, Hunter Glassford, Gretchen Gray, Matthew Guiney, Kameryn Haggard, Jayce Hedge, Carter Heinrich, Sara Hughes, Kolton Hunt, Zachary Jenkins, Gary Johnson, Robert Johnson, Rebecca Kiger, Morgan Krause, Katie Kunz, Morgan LaMore, Addison Langelett, Carter Levesque, Gabriella Longtin, Grant Longtin, Yareni Martinez, Britany Martinez Santillan, Mason McCue, Mary Memenga, Madison Meyers, Emma Miller, Zoie Milton, Yasmine Mohammad, Karli Morgan, Meghan Morr, Grant Naese, Kylie Orvis, Maya Patel, Maiya Pontious, Christian Provost, Mya Ramdoo, Zander Regnier, Ivoree Rosenbrock, Eduardo Silva, Erik Slowik, Daniel Sorich, Grace Strahla, Christopher Traylor, Sarah Tuttle, Cayla Wheeler, Karlee Wilkins, Paul Williams, Carmela Zavala and Zachary Zimmer.
<strong>Bradley:</strong> Michaellena Blanchette, Kyndyll Contreras, Brandon Corona, Kristina Ehmen, Ashley Foltz, Melissa Hannum, Isaac Hendrix, Emma Hill, Kiley Hinkleman, Jarod Howard, Hanna Hustedt, Jackson Jeck, Miranda Kara, Danyel Keller, Chloe Krause, Nicole Rock, Jordan Smith, Jenna Soucie, Jason Tanner, Tess Wallace, Bradley Wendling and Kacey Whitten.
<strong>Buckingham:</strong> Cass Perkins and Alyssa Rattin.
<strong>Cabery:</strong> Elise Bruner and Bradley Mosier.
<strong>Chebanse:</strong> Timothy Anderson, Shelby Bowsher, Diego Gutierrez, Megan Hansen, Jules Hartman, Catherine Mau, Marshall Meyer and Bryce Walters.
<strong>Clifton:</strong> Kenzi Dehm, Jonathan Farl, Connor Fritz, Matthew Kent, Sophia Kirkpatrick, Clare Peters, Alana Pourroy, Kristopher Williamson and Katherine Winkel.
<strong>Crescent City:</strong> Paul Milk.
<strong>Danforth:</strong> Alison Hakey and Logan Oster.
<strong>Donovan:</strong> Kenzie Faupel and Laura Lopez.
<strong>Gilman:</strong> Jose Alvarado, Frances Horn and BayLee Short.
<strong>Grant Park:</strong> Chloe Davis, Thomas Hearn, John Kveck, Shelby McKinstry, Jesus Rodriguez, Lillian Segert, Brittany Treacy and Brooke Veldhuizen.
<strong>Herscher:</strong> Lacy Grigas and Allie Kohl.
<strong>Kankakee:</strong> Erika Almanza-Perez, Brandon Archer, Ally Bilderback, Andrew Bittner, Brandon Bondurant, Anthony Boudreau, Xavier Boudreau, Shannon Brouette, Nolan Bukowski, Edujaer Calderon Gayton, Michel Campos, Emily Campos Camargo, Avery Chandler, Amelia Conroy, Delanie Fay, Colin Furrow, Sophia Gall, Jacob Grant, Christian Guzman, Abigail Haut, Laron Hawkins, Courtney Held, Jacqualyn Henrichsen, Santiago Hernandez, Joeron Hill, Rachel Johnson, Heather Keene, Mitchell Krizan, Reese Kuwitzky, Alex LaMotte, Aiyana Lopez, Tyler Macak, Aisha Maxwell, Molly Moss, Caroline Noe, Courtnie Patterson, Ryan Phillips, Allen Pizano, Rebecca Powell, Abigail Puffer, Steven Regas, Victor Rosales De Leon, Amy Saurer, Natalie Seaton, Maria Shelton, Isabelle Spiese, Carter Stoltz, Lauren Uftring, Ryan Uftring, Liliana Velasquez, Leah Wilson, Theresa Woodle and Samuel Yohnka.
<strong>Manteno:</strong> Jacob Bishop, Diana Boyd, Brandon Breazeale, Kaitlyn Bursnall, Jaime Cyrkiel, Madeline DePasquale, Audis Edwards, Kevin Fortenberry, Ashley Gibson, Sophia Iaconi, Joshua Imig, Roy Johnson, Collin Lacer, Michael LaMore, Emily LeBeau, Emma Masterson, Ashlyn Mitchell, Diana Motel, Lauren Murray, Riley Pieritz, Hailey Prather, Korteney Prather, Jeremy Roach, Mia Robbins, Jacob Robinson and Davis Testerman.
<strong>Martinton:</strong> Ethan McManaway.
<strong>Milford:</strong> Cole Podis and Benjamin Storm.
<strong>Momence:</strong> Raymond Balois, Stephanie Hagler, Crystal Johnson, Ariel Lopez, Sadie Singleton, Kaylee VanSwol and Kaleigh Yohnka.
<strong>Onarga:</strong> Evelyn Barbosa.
<strong>Pembroke Township:</strong> Gustavo Rodriguez Torres.
<strong>Saint Anne:</strong> Melody Blanchette, Logan Chase, Thomas Daily, Macy DeMik, Neil Denault, Laretta Graves, Camille Kuntz, Connor Lockwood, Mar Maas, Krista Surprenant and Steven Weber.
<strong>Sheldon:</strong> Amber Clyden and Kristi Yamaoka.
<strong>Stockland:</strong> Jieun Loney.
<strong>Union Hill:</strong> Hannah Crews.
<strong>Watseka:</strong> Haven Barrett, Addison Edwards, Kelsey Gioja, Makayla Hartlep, Zachary Hickman, Katelyn Kissack, Ashlee Major, Kinzie Parsons, Moises Ruiz Rodriguez, Briana Warren and Courtney Zumwalt.
<strong>Wilmington:</strong> Erik Ambrose and Rikki Damaschke.
<strong>Honors list</strong>
The following local students have been named to the Kankakee Community College summer term honors list:
<strong>Ashkum:</strong> Kalyn Alberts, Makyla Armstrong, Sean Gray, Christa Hickman, Kaylee Mathy, Caleb Meister and Jordan Saathoff.
<strong>Beaverville:</strong> Dalton Anderson, Gabriel Emerson and Gracie Sanders.
<strong>Beecher:</strong> Alaina Grutzius and Yolanda Williams.
<strong>Bonfield:</strong> Allison Huizenga, Lee Jackson, Bryce Overacker and John Pitkin.
<strong>Bourbonnais:</strong> Nichola Baker, Brooklynn Baptist, Gianna Basile, Alejandra Basulto Velasquez, Lucas Bateman, Adam Bennett, Brooklyn Billings, Chloe Blakey, William Bodemer, Hailey Brady, Brooklyn Brian, Jemuel Burke, Narily Calderon-Phillips, Rosalinda Chavez, Andrew Chmielewski, Carson Cole, Emmalee Dove, Sophia Dubravec, Mya Eason, Karen Evett, Jakira Ferguson, Mitchell Ferreira, Robert Fetterer, Brittin Fischer, Andrea Gallardo, Rylan George, Hailey Greenfield, Cassidy Holderman, Damien Hughes, Andrew Jasmin, Emily Jezowski, Jamisyn Johnston, Hailey Keast, Taylor Kietzman, Ashley Kiger, Payton Kohl, Shawnee Kozuch, Brooke Laakson, Joseph Lamb, Karlee Lamprecht, Rubin Logan, Chase Longtin, Logan Mallard, Monique Martinez, Nicholas Meisberger, Luis Meza, Elizabeth Minard, Takoda Morris, Braedyn Mulcahy, Sheleza Mungal, Alexis Nguyen, Thao Nguyen, Madison Norvell, Camryn Nuesse, Sydney O’Dell, Riley Patterson, Mackenzie Pfeiffer, Mallory Randles, Izabella Rauch, Lucas Spencer, Kendal Stanek, Grace Stark, Elizabeth Stevens, Sean Storer, Molly Sutter, Skyler Tieri, Tessa VanNatta, Lucas Verkler, Gevon Wesley and Ashtyn Wischnowski.
<strong>Bradley:</strong> Andrew Bretveld, Nathaniel Brown, Malachai Daniel, Kerrigan Denson, Makayla Dudley, McKenna Dudley, Adrian Duncan, Elizabeth Elliott, Kaylee Fahnestock, Ashley Hill-Rice, Brice Ingram, Alexis Johnson, Ethan Long, Franchesca Lopez, Sydney Montoya, Danielle Moore, Sophie O’Brien, Benjamin Paraday, Samantha Porras, Marc Robertson, Madison Rogers, Alexandra Romero, Tariq Singh and Monty Solis.
<strong>Buckingham:</strong> Ryan Fairfield and Michelle Winkel.
<strong>Chebanse:</strong> Jathniel Blaylock, Kiersten Gilbert, Luke McGinnis, Ellery Rohr, Alexis Waller and Alexsei Zilewicz.
<strong>Clifton:</strong> Adriana Lowery-Garcia, Alyson Massey, Riley Meier, Ilana Van Hoveln, Emily Vega, Kaylie Warpet, Hope Wilken, Jon Woolever and Peyton Zeedyk.
<strong>Crescent City:</strong> Conner Bell.
<strong>Danforth:</strong> Mason Conrad.
<strong>Donovan:</strong> Kylee Faupel, Paiton Lareau, Weston Lareau and Jessi Page.
<strong>Dwight:</strong> Kelsey Christensen.
<strong>Essex:</strong> Alayna Valone and Jessen Valone.
<strong>Gilman:</strong> Brittany Dahlman-Bull, Antonio Diaz, Stephanie Diaz, Lucas Frank, Ryan Ritzma, Jamie Rust and Sidney Saxsma.
<strong>Grant Park:</strong> Micaelyn Benson, Owen Bramer, Alexandria Langlois, Dustin Parmer, Christoph Persch, Holly Trudeau, Amanda Williams and Adam Zickuhr.
<strong>Herscher:</strong> Darian Berns, Claudia Huston, Halie Kohl, Emma Kroesch, Kaitlyn Marion and Sarah Warren.
<strong>Kankakee:</strong> Blair Alderson, Andrea Ambritz Soto, Crystal Andrade, Michael Andrade, Mia Arseneau, Reginald Bannerman-Blankson, Nicolas Beyer, Emily Blanchette, Jennifer Bustos, Mariel Camargo, Yohualli Cardenas, Kennashia Chandler, Bryan Cintora Zavala, Keegan Cogswell, Paige DePatis, Donald Devine, Annette Dowdy, Meredith Drake, Unyque Drake, Sophie Enns, Gerardo Galvez, Athziry Garcia, Jacob Godin, Sarah Goers, Maci Goodrich, Juli Gottberg, Quante Grant, Aidan Gray, Jasmine Guerrero, Jennifer Guerrero, Juan Guzman, Benjamin Hale, Jaeden Harris, Jairus Harris, Jerika Harris, Jayden Harrison, Chasity Harwood, Dominique Hayes, Elin Hayes, Brett Hecimovich, Donnisha Henry, Humberto Hernandez, Juan Hipolito Guerrero, Kate-Lynn Hodges, Ryleigh Hop, Madelyn Howard, Bascom Jackson, Gwendolyn Jones, Justin Jones, Michael Juarez, Autumn Krach, Taylor Lewis, Edwin Lorenzo, Nevaeh Lowe, Melinda Maass, Jada Mabins, Katelyn Marcure, Dante Marin, Jonathan Martinez, Lacey McCann, Curtis McKay, Maryely Medina, Caden Mehrer, Saray Mendez, Kaylee Mitchell, Brennan Morris, Quiana Morris, Tyjha Morrow, Nora Mulcahy, Peyton Mullin, Connor O’Malley, Emily Pena, Miguel Pena, Briyan Pereda, Francisco Perez, Gavin Phillips, Brianna Pioth, Magen Planeta, Katie Rawlings, Betsey Sanchez Morales, Nolan Schott, Matthew Schuelke, Lily Schultz, Jessica Scott, Collin Sharman, Matthew Shelton, Thomas Shepard, Riley Skinner, Suzanna Stipp, Leslie Taylor, Mikayla Terrell, Alec Toronjo, Adam Tournier, Sariya Tucker, McShun Walls and Catrice Warren.
<strong>Manhattan:</strong> Jack Newton.
<strong>Manteno:</strong> Chloe Bell, Daniel Boswell, Alexander Carmack, Aiden Carroll, Frances Culich, Jessica DeMark, Emma Dombrowski, Kyla Dombrowski, Kaitlyn Drahos, Gavin Eck, Scott Eldridge, Madison Engler, Xavier Gaddini, Adrian Gonsalez, Shannon Hafer, Jacqueline Haltom, Brandon Henning, Edward Horath, Catherine Hovey, Alex Juranich, Mallory Kelly, Bryanna Martin, Wyatt McManus, Eve Myers, Clara Nugent, Rebecca Pijus, Nickolas Pomykala, Grace Purcell, Andrew Snider, Sidley Stauffenberg, Emma Talamonti and Madisyn Vangilder.
<strong>Martinton:</strong> Emma Boudreau, Elle Coats, Kloie Cole, Todd Hazelrigg, Ian Nemeth, Dakotah Parr and Spring Robinson.
<strong>Milford:</strong> Lauren Huff.
<strong>Momence:</strong> James Buchanan, Sophia Cain, Melissa Cooke, Mason Duran, Kaitlyn Engelland, Hannia Garcia, Avery Halpin, Braiden Kelly, Gavin Ladd, Jon Lobdell, Johannes Peddinghaus, Nanci Ramirez, Jacquelyn Silva, Laura Tatro and Aidan Wood.
<strong>Onarga:</strong> Genesis Carino Crespo, Margaret Thorne, McKinley Tilstra and Alyson Wagner.
<strong>Pembroke Township:</strong> Trinyte Woodard.
<strong>Peotone:</strong> Jennah Anker.
<strong>Reddick:</strong> Sophie Kirkpatrick.
<strong>Saint Anne:</strong> Nicholas Elroy, Jaiden Longtin, Christina Monroe, Pedro Pena, McKenna Salzman, Jennifer Serrano and Yorelly Villagomez.
<strong>Sheldon:</strong> Liza Faulkner and Anna Hagan.
<strong>Sun River Terrace:</strong> Calyana Dotch, Jasper Jones and Casuel Pitts.
<strong>Thawville:</strong> Angelica Hinojosa.
<strong>Watseka:</strong> Stephanie Cahoe, Teagan Cawthon, Zakkary Clark, Emma Donaldson, Madisyn Gibson, Maci Harris, Jena Horchem, Clarissa Kohl, Ryan Kunce, Mikaela Nissen, Andy Onnen, Fernando Orellana, Lia Rudisill, Brennen Spracklin, Arika Stanley and Brady Storm.
<strong>Wilmington:</strong> Mac Kenzie Collier, Peter Runions and Riley Stapanek.