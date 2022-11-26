Birth announcements: Nov. 26, 2022

<strong>Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee</strong>
<strong>Chelsey Hoffner,</strong> Kankakee, boy, Levvi-Jo Alexander, Nov. 10, third child.
<strong>Collin Mausehund and Sarah Gallagher,</strong> Kankakee, girl, Scarlett Lynn, Nov. 10, third child.
<strong>Joshua Karkos and Kylie Markel,</strong> Kankakee, boy, Lorenzo Luca-Roland, Nov. 10, first child.
<strong>Gage Koenig and Sarah Starr,</strong> Bradley, boy, Zayn Carater, Nov. 13, second child.
<strong>Ryan and Brittany Callan,</strong> Bradley, girl, Emmalee Kate, Nov. 14, third child.
<strong>Alex and Amanda Regets,</strong> Manteno, boy, Finn William, Nov. 14, fourth child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
<strong>Tim and Sara Dircks,</strong> Beecher, girl, Hailey Ann, Nov. 8, second child.
<strong>Ray Duits and Kelly Prairie,</strong> Ashkum, boy, Jaxon, Nov. 8, third child.
<strong>Jesus and Samantha Centeno,</strong> Wilmington, boy, Matteo Aaron, Nov. 8, second child.
<strong>Ignacio Mauricio and Jadyn Nunez,</strong> Kankakee, girl, Ulaila Maelie, Nov. 8, second child.
<strong>Patrick Webb and Jessica Charlton,</strong> Manteno, boy, Rhett Patrick, Nov. 9, sixth child.
<strong>Joe and Kayleigh Malloy,</strong> St. Anne, girl, Olivia Lynn, Nov. 10, second child.
<strong>Darrin Hayes Jr. and Mercedes Croom,</strong> Manteno, boy, Masego, Nov. 10, second child.
<strong>Artrell Relf and Samantha McCorkle,</strong> Watseka, girl, Myah Rae, Nov. 11, fifth child.
<strong>Tyrez Ross and Jori Studer,</strong> Bourbonnais, boy, Rome Onyx, Nov. 12, first child.
<strong>Lisa Goeing,</strong> Bradley, boy, Caiden Rashad, Nov. 12, second child.