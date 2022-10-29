Birth announcements: Oct. 29, 2022

Ascension Saint Mary Hospital, Kankakee
<strong>Troy and Janice Eriks,</strong> Lowell, Ind., girl, Ruby Lou, Oct. 6, second child.
<strong>Avery Hicks and Katelyn Bushey,</strong> Kankakee, boy, Wyatt Scott, Oct. 6, second child.
<strong>Kevin and Kalee Papineau,</strong> Buckingham, boy, William Michael, Oct. 6, first child.
<strong>Nathan and Julie LaLone,</strong> Kankakee, boy, Christopher Michael, Oct. 7, second child.
<strong>Ty Harris and Shelby Mitsdarffer,</strong> Herscher, boy, Walker Jason, Oct. 8, second child.
<strong>Jake Ross and Brandi Colon</strong>, Bradley, twins, boy, Noah Lee, and girl, Hazel Grace, Oct. 11, second and third children.
<strong>Oscar Laguna Ramirez and Rubid Castro Silva,</strong> Kankakee, girl, Guadalupe, Oct. 11, third child.
<strong>Taylor and Morgan Minard,</strong> Chebanse, boy, Anderson James, Oct. 12, third child.
<strong>Josh Pieper and Victoria Crawford,</strong> Wilmington, boy, Booker Anthony, Oct. 12, first child.
<strong>Robert and Lauren Pflugradt,</strong> Manteno, boy, Cooper Joseph, Oct. 13, second child.
<strong>Dwight and Roseann Wyeth,</strong> Bonfield, girl, Evelyn Rose, Oct. 15, third child.
<strong>Dominic Strothoff and Daniele Oddera,</strong> Morocco, Ind., boy, Mateo Gatlyn, Oct. 15, first child.
<strong>Marquez Turner and Mariah Sanders,</strong> Kankakee, boy, Kingston Marquez, Oct. 17, second child.
<strong>Kevin Allen and Janii Stampley,</strong> Kankakee, girl, Kahli Dream, Oct. 17, first child.
Riverside Medical Center, Kankakee
<strong>Crystal Almanza,</strong> Kankakee, girl, Journey Danielle, Oct. 10, seventh child.
<strong>Katherine Krumwiede,</strong> Watseka, boy, Marley James, Oct. 11, first child.
<strong>Dashjantae Thomas and Olivia Hawkins,</strong> Kankakee, girl, O’lana Noelle, Oct. 11, first child.
<strong>Alzantos Riley and Jakayla Selvia,</strong> Kankakee, girl, Kaiori Reign, Oct. 11, first child.
<strong>Padraic and Emily Rooney,</strong> Kankakee, girl, Beckett Meri, Oct. 11, first child. The mother is the former Emily McKenna.
<strong>Nolberto Vera Portillo and Cassidy Lancaster Vera,</strong> Bourbonnais, boy, Anthony Matias, Oct. 13, second child.
<strong>Zach Starks and Leona Brass,</strong> Bradley, girl, Heaven Lee Grace, Oct. 13, fourth child.
<strong>Matt Sliva and Lisa Houdek,</strong> Godley, girl, Amelia Grace, Oct. 14, fourth child.
<strong>Richard and Kayla Santilli,</strong> Bourbonnais, girl, Avery Grace, Oct. 14, second child.
<strong>William and Sarah Kardosh,</strong> Momence, girl, Kennedy Elaine, Oct. 15, first child. The mother is the former Sarah Senesac.
<strong>Haley Becker,</strong> Kankakee, girl, Layla Marie, Oct. 16, second child.
<strong>Dustin Glogowski and Elise Kibbons,</strong> Kankakee, girl, Macy Edith, Oct. 16, second child.
<strong>Erik and Ashley Michener,</strong> Bourbonnais, boy, Marshall Henry, Oct. 16, first child. The mother is the former Ashley Henry.
<strong>Antoine Blandon Jr. and Genesis Davis,</strong> Bourbonnais, twins, boy, Armani Latrell, and girl, Brooklyn Amora, Oct. 16, third and fourth children.