Grant Park honor rolls

By Daily Journal

Many students from Grant Park High School and Grant Park Middle School have been named to the honor roll for the second semester:

<strong>Grant Park High School high honors</strong>

Barnas, Ethan N; Coletti, Carter L; Davis, Chloe; Dotson, Andi Nicole; Etter, Leah K; Fick, Grace L; Figueroa Santiago, Natalia; Franke, Madison M; Gawlinski, Zoe L; Greenholt, Peyton E; Greenholt, Ryder S; Heldt, Brayden M; Heldt, Rylan M; Herz, Aaron M; Herz, Ian W; Horn, Emma M; Koeppen, Shelby; Kveck, Erika L; Kveck, John F; Marcotte, Dylan M; Marcotte, Kennedy C; McKinstry, Shelby L; Norgard, Hannah N; Nowak‐Brown, Camryn E; Panozzo, Delaney J; Reynolds, Owen J; Romanowski, Hunter P; Sandoval, Emilio; Schneider, Wesley C; Sluis, Noah C; Tavoletti, Dominic V; Tavoletti, Paige M; Thompson, Alexis K; VanDrunen, Luke DW; VanKalker, Julia E; Veldhuizen, Brooke E; Verhulst, Alexis; Voigt, Elizabeth G; Watson, Abigail R; and West, Hunter.

<strong>Grant Park High School honor roll</strong>

Boecker, Trey; Bruni, Isabella M.; Cansler, Jasper W.; Cordes, Max J.; Courtney, Daren J.; Currier, Isabelle R.; Daniel, Ava C.; Delaney, Ayden L.; Frahm, Katharina; Gamble, Zachary R.; Grimes, Jayde; Hamann, Isaac J.; Haut, Sydney L.; Hemp, Alyssa D.; Horn, Luke A.; Hunt, Madison E.; Keller, Jared R.; Keller, Robert M.; Lacer, Cade P.; Langlois, Austin J.; Lape, Ava L.; Leon, Leticia; Leon, Roosevelt; Loitz, Sawyer W.; LoSchiavo, Mikaela K.; Lusinski, Haleigh A.; Madril, Lindsey; Maldonado, Alejandra; Malkowski, Delaney R.; Markland, Molly L.; Mazeika‐Pahl, Dylan A.; Miller, Chloe R.; Muehe, Seth M.; Panozzo, Caden J.; Perez, Anabel; Piperas, Alexander J.; Reichel, Kate L.; Roberts, Allison M.; Schneider, Nolan F.; Schoenborn, Kailee Paige; Stenhouse, Jacob C.; Surprenant, Evan; Teneyuca, Ariana G.; Teneyuca, Jada L.; Vause, Paige C.; Velazquez, Javier G.; Villa, Kailey Barbara Grace; Von Alven, Haiden J.; Wackerlin, Adeline M.; and Wiater, Mason J.

<strong>Grant Park Middle School high honors</strong>

Barnas, Isabella G.; Blase, Nevaeh J.; Bostrom, Alyson O.; Felts, Aubrey E.; Foushi, Mia M.; Garcia, Abigail D.; Hunt, Anabelle L.; Karstensen, Adelyn C.; Karstensen, Camryn G.; Lenczycki, Emily J.; Malkowski, Lola M.; Martinez, Alexxis; Meherg, Kaylie N.; Piperas, Karolina I.; Roberts, Abigail P.; Roberts, Alexis R.; Ruggiero, Carsen K.; Sluis, Claire A.; Stenhouse, Nathan A.; Thompson, Reegan C.; VanKalker, Samuel R.; Voigt, Emily R.; and Wallace, Preston William.

<strong>Grant Park Middle School honor roll</strong>

Barnas, Julian V.; Capuzzi, Olivia L.; Carter, Mara S.; Cordes, Samuel D.; Curcuro, Abbigail G.; Curcuro, Lucien J.; Currier, Max D.; Escalera Venegas, Rigoberto; Etter, Jake L.; Gaylord, Chastity S.; Guillen, Monika S.; Hamann, Ian G.; Hayes, Cheyenne N.; Hipke, Howard P.; Horn, Nicholas N.; Lipinski, Nadia M.; Litton, Brody W.; Lubert, Luke A.; Malkowski, Bella M.; Malkowski, Dean M.; Malkowski, Oliver J.; Marshalek, Kamryn L.; Mejia, Omar; Moore, Chloe Anne L.; Mussman, Kohlton L.; Ohrt, Alyssa Beth; Panozzo, Taylor R.; Pozza, Nevaeh M.; Roberts, Meadow C.; Rodriguez, Allyssa; Salin, Isaiah M.; Segert, James A.; Segert, Lydia M.; Smaga, Edward E.; Valerio, Anthony A.; and Wokurka, Emma J.