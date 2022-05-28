Kankakee Community College honors

Kankakee Community College has announced its president’s list and honors list; among the local students being honored:
<strong>President’s list:</strong>
<strong>Aroma Park:</strong> Mason Alberts.
<strong>Ashkum:</strong> Kalyn Alberts, Ava Crabtree, Jackson Harrington, Kaylee Mathy and Delana Shreffler.
<strong>Beaverville:</strong> Tabitha Lareau and Abigail Moldovan.
<strong>Beecher:</strong> Zander Allen, Alyssa Hon, Emilee Huenerberg, Giselle Lopez and Brooke Reardon.
<strong>Bourbonnais:</strong> Matthew Anderson, Julian Andrade, Joseph Andre, Jacqueline Annes, Austin Bender, Sidney Boggess, Brooklyn Brian, Ava Brosseau, Danna Cervantes, Ric Dela Cruz, Zoe DeMarah, Anna Dexter, Tierra Dixon-Sullivan, Emmalee Dove, Sophia Dubravec, Kennedy Ebersole, Le’Andra Edwards, Gretchen Gray, Hailey Greenfield, Michael Harper, Daniel Harris, Kaela Heavener, Carter Heinrich, Kolton Hunt, Zachary Jenkins, Ashley Jensen, Callie Kant, Addison Langelett, Angela Leathers, Kirk Luoto, Alyssa Mehrer, Alicia Mendez, Garrett Metzger, Elizabeth Monferdini, Karli Morgan, Meghan Morr, Alexis O’Hara, Kylie Orvis, Ethan Patel, Jewel Pippin, Bryce Porter, Natalie Quinlan, Alexander Randak, Teagan Shear, Lyndsey Shelton, Aydrianna Simmons, Erik Slowik, Elizabeth Stevens, Sean Storer, Haleigh Sutter, Keionica Tanzie, Tara Villarreal, Denise Wadley, Lucas Wadley, Peyton Westphal, Karlee Wilkins, Paul Williams and Lauren Wray.
<strong>Bradley:</strong> Jackson Bisungu, Michaellena Blanchette, Megan DeBeneditto, Megan Dote, Kristina Ehmen, Elizabeth Elliott, Kassidy Embry, Destiny Emling, Raymond Gilbert, Emma Hill, Aubrey Hofherr, Steven Hood, Kendall Jackson, Leah Johnson, Miranda Kara, Danyel Keller, Kyle Koch, Cody Metzger, Jami Meyer, Jaime Molina, Yarizza Pina, Jamie Porter, Kneiley Smith and Neil Swafford.
<strong>Buckingham:</strong> Haley Wagner.
<strong>Chebanse:</strong> Evan Donnelly, Catherine Mau, Emily McGinnis, Abbie Ownbey, Tyler Ownbey, Robin Palinski, Carson Perzee, Noah Stack and Alexis Waller.
<strong>Clifton:</strong> Mia Gasperini, Ashlynn Massey, Evan Redwing and David Zell.
<strong>Danforth:</strong> Celeste Cummings, Logan Oster and Eleanor Schunke.
<strong>Donovan:</strong> Kayde Faupel, Jessica Ingram, Samantha Karamoshos, Laura Lopez and Jessi Page.
<strong>Gilman:</strong> Stephanie Diaz and Auston Miller.
<strong>Grant Park:</strong> Isabelle Currier, Liberty Ilg, Mikaela LoSchiavo, Lindsey Madril, Madison Meherg, Rylee Panozzo, Christoph Persch, Jesus Rodriguez, Lillian Segert, Paige Tavoletti, Ariana Teneyuca, Cristian Zavala and Kerry Zizic.
<strong>Herscher:</strong> Darian Berns, Halie Kohl, Jaxson Roberts, Sarah Warren and Joyce Wilson.
<strong>Kankakee:</strong> Erika Almanza-Perez, Makyla Armstrong, Elizabeth Atkinson, Trinity Baines, Lucas Bateman, Zachary Boudreau, Layla Boule, Emely Cabrera-Gutierrez, Kennashia Chandler, Nicholas Cluver, Ava Conroy, Olivia Coy, Zachary Curtis, Brittany Dansby, Daryus Davis, Savanna Drozda, Madison Dundas, Britt Ehrich, Jesus Espinoza, Andrea Gamez, Dulce Gonzalez, Nichol Graham, Ania Griffin, Christian Guzman, Juan Guzman, Jerika Harris, Alison Hassett, Dominique Hayes, Jacqualyn Henrichsen, Paige Hermanowicz, Jacqueline Hernandez, Zierra Hill, Joseph Holohan, Elexis Jackson, Joie Jackson, McKayla LeVoy, Jace Lightfoot, Patricia Lopez, Nevaeh Lowe, Jada Mabins, Tyler Macak, Aisha Maxwell, Emma McCammon, Josie Mendell, Allyson Meyer, Benjamin Morgan, Logan Morris, Jeremy Neufeld, Courtnie Patterson, Jessica Perez, Allen Pizano, Sydney Ramsey, Javier Rodriguez, Jennifer Russow, Jack Sanchez, Lucas Schejbal, Lily Schultz, Natalie Seaton, Tatiana Senor, J’Mya Spaulding, Isabelle Spiese, Carson Splear, Christy Steffen, Isaac Stipp, Mikayla Terrell, Adam Tournier, Adam Tovar, Ryan Uftring, Desarea Walker, Chloe Whalen, Tiffany Williams, Tyrone Williams and Rourke Zigrossi.
<strong>Manhattan:</strong> Jared Love and Jack Newton.
<strong>Manteno:</strong> Carson Baker, Lily Bivona, Diana Boyd, Tyson Creek, Madeline DePasquale, Kaitlyn Drahos, Sylvia Floramo, Ashley Gibson, Brandy Grove, Edward Horath, Catherine Hovey, Sophia Iaconi, Roy Johnson, Emily LeBeau, Diana Motel, Rebecca Pijus, Nickolas Pomykala, Jeremy Roach, Ashley Rodriguez, Lucas Schmidt, Hannah Schubert, Andrew Snider, Sidney Stauffenberg, Abigail Swartzentruber, Davis Testerman and Kaitlyn Urbanowski.
<strong>Martinton:</strong> Ethan McManaway and Meadow Sala.
<strong>Milford:</strong> Olivia Henning and Gracie Wagner.
<strong>Momence:</strong> Jacqueline Allaway, Raymond Balois, Jesus Belman, James Buchanan, Mason Duran, Andrea Fierros, Caleb Gross, Christina Gross, Trenten Lance, Michael Lanie, Irving Lara, Jill Lincoln, Ariel Lopez, Abigail Paynter, Nanci Ramirez, Delana Sauerbier, Jacquelyn Silva, Haylie Smart and Kaylee VanSwol.
<strong>Onarga:</strong> Evelyn Barbosa, Genesis Carino Crespo, Paige Huse, Abigail Pizano Leon and Gage Swanson.
<strong>Pembroke Township:</strong> Darrell Collins, Kenice James and Satia Thomas.
<strong>Peotone:</strong> Mirella Arroyo, David Blanton, James Haag, Kiley Holec, Kiara Lewis, Trinity Lyons, Caitlyn Novak, Lucas Raymond, Gage Velasquez and Madison Wilinski.
<strong>Piper City:</strong> Robert Mogged.
<strong>Reddick:</strong> Ciera Hays.
<strong>St. Anne:</strong> Allaina Beaupre, Thomas Daily, Laretta Graves, Camden Kearney, Camille Kuntz, Landen LeDuke, Sarah Littrell, Alexander Ludwig, Krista Suprenant and Seth Zeedyk.
<strong>Sheldon:</strong> Cain Millard and Kristi Yamaoka.
<strong>Watseka:</strong> Nadia Butler, Mark Cross, Makayla Hartlep, Corene Maulding, Brandon Ortiz, Arika Stanley, Terri Valentine, Benjamin Villafria and Amy Wichtner.
<strong>Wilmington:</strong> Erik Ambrose and Mac Kenzie Collier.
<strong>Honors list:</strong>
<strong>Ashkum:</strong> Damian Bailey, Heather Doris, Joseph Duax and Alexander Gray.
<strong>Beaverville:</strong> Gabriel Emerson.
<strong>Beecher:</strong> Nathan Brody.
<strong>Bonfield:</strong> Allison Moody and Bryce Overacker.
<strong>Bourbonnais:</strong> Zachary Abrassart, Mandy Adcock, Tyrece Ahrens, Brianna Allegro, Nicholas Baker, Kylan Baron, John Baud, Jenna Bennett, Landon Blanchette, Natalie Blanchette, Dakota Brooks, Abby Caldwell, Jeannette Carrington, Anthony Casagrande, Andrew Chmielewski, Jessica Clyden, Reilly Dersien, Kayla Ducharme, Mya Eason, Karen Evett, Sydney Faford, Paige Ferris, Dominico Fiore, Jasmine Flanner, Kately Garcia, Joshua Granger, Ayden Griffey, Noah Hartsfield, Darrell Hipple, Cassidy Holderman, Kareena Holkar, Emma Hoskins, Andrew Jasmin, Andrew Johnston, Jonathan Karnes, Shawnee Kozuch, Morgan Krause, Annebelle Krull, Austin Kucera, Brooke Laakson, Peyton Lambert, Rodolfo Leal, Leanna Lee, Rubin Logan, Gabriella Longtin, Bradley Macander, Logan Mallard, Nancy Mohammad, Rebecca Musgrave, Rachel Myers, Brooke Nelson, Alexis Nguyen, Thao Nguyen, Camryn Nuesse, Bethany Panizzi, Ethan Peterson, Aaron Pittman, Abigail Prendergast, Brad Pursley, Kristina Rattin, Izabella Rauch, Meghan Reiniche, Paityn Riegel, Coleaka Robinson, Estefani Rosales, Elena Santos, Mason Senholtz, Peter Sorich, Lucas Spencer, Trent Spoon, Grace Stark, Clare Steffes, Molly Sutter, Robert Sylvester, Skyler Tieri, Hannah Weigt, Elizabeth Worby and Megan Wright.
<strong>Braceville:</strong> Cassandra Hooks.
<strong>Bradley:</strong> Leslye Armatys, Jessica Arroyo, Savannah Berlongieri, Brandon Corona, Naomi Crain, Shaylin Fann, Christy Fritz, Ella Harvell, Jamaira Hennessy, Brice Ingram, Adamris Jaramillo-Martinez, Jolie Keith, Krista Meyer, Sydney Montoya, Carlos Moreles, Kaylee Payne, Joseph Roach, Jason Tanner and Nicholas Thill.
<strong>Braidwood:</strong> Jessica Lambert.
<strong>Buckingham:</strong> Alyssa Rattin.
<strong>Chebanse:</strong> Reid Busick, Teagan Emme, Kiersten Gilbert, Jules Hartman, Kaitlynn Heale, Luke McGinnis, Bryce Walters and Conor Walters.
<strong>Clifton:</strong> Kaylee Brosseau, Connor Fritz, Autumn Krach, Kassidy LeClair, Riley Meier, Cole Poyner, Kaylie Warpet, Kody Warpet, Hallie Wilken, Hope Wilken and Kristopher Williamson.
<strong>Crescent City:</strong> Payton Neal.
<strong>Danforth:</strong> Ryan Maisonneuve, Lyndon Wilken and Zackry Wilken.
<strong>Donovan:</strong> Katy Ruda and Evaln Zavala.
<strong>Essex:</strong> Brandi Sorensen.
<strong>Gilman:</strong> Denise Alvarez and Katlin Schoon.
<strong>Grant Park:</strong> Clark Davis, Ethan Stone and Darren Wagner.
<strong>Herscher:</strong> Benjamin Elzinga and Justin Wagner.
<strong>Kankakee:</strong> Adrian Acevedo, Gizelle Avalos, Jaqueline Avalos, Luis Avalos, Vanessa Batana, Karlee Bednarczyk, Sindy Cabrera Gutierrez, Crystal Calderon, Christian Calderon Munoz, Michel Campos, Angela Chinn, Tamar Clark, Chloe Cunnington, Donald Devine, Trystyn Duke, Carleigh Engelman, Sophie Enns, Madelyn Fischer, Colin Furrow, Sarah Goers, Brayia Golden, Diego Gonzalez, Trevor Gray, Tranh Ha, Jairus Harris, Santiago Hernandez, Erik Hertzberg, Steven Hurtado, Keagan Illum, Avery Jackson, Andrew Jackubowski, Demartissia Jennings, Heather Keene, Emma Koerner, Nathan Lagesse, Tyler Latty, Elyana Lopez, Adriana Lowery-Garcia, Melinda Maass, Malachi Mabins, Braedan MacDonald, Alexis Molina, Jazmin Molina, Ana Ochoa, June Osborn, Miguel Pena, Yisel Perez Varela, Katie Rawlings, Dominique Schultz, Anthony Sullivan, Leslie Taylor, Ta’Shawnti Thomas, Fatima Torres, Wendy Torres Salazar, Guadalupe Torres-Carmona, Stanley Turner, Avery Turro, Aria Wordlaw, Cynteja Wright and Ramiro Zavala.
<strong>Manteno:</strong> Emma Aguirre, Savanah Baeza, Madeline Boyd, Dylan Clevenger, Mark Cullotta, Javier Dominguez, Hailey Durnavich, Xavier Gaddini, Shannon Gotowski, John Haltom, Brandon Henning, Rylie Karvunis, Colleen Kaufmann, Kristin Kirts, Wyatt McManus, Emma Novoryta, Jade Orear, Hailey Prather, Katelyn Roderick, Brooke Savoie, Jacob Smith, Parker Smith, Andrew St Aubin and Brielle Townsend.
<strong>Martinton:</strong> Emma Boudreau and Elyssa Kollmann.
<strong>Milford:</strong> Charlton Crawford, Amanda Lambert and Devin Rudisill.
<strong>Momence:</strong> Alyssa Blackburn, Alyssa Carrington, Melissa Cooke, Janiece Hobson, Vanessa Moss, Hannah Munyon, Kera Newberry, Claudia Pizano, Vanessa Silva, Sadie Singleton and Kaasandra Switzer.
<strong>Onarga:</strong> Luis Carino Crespo and Itzel Munoz.
<strong>Pembroke Township:</strong> Robreanna Chapman and Paris Griffin.
<strong>Peotone:</strong> Jennah Anker and Nathan Rivera.
<strong>Reddick:</strong> Connor O’Brien.
<strong>St. Anne:</strong> Amber Chase, Neil Denault, Jarrod Douglas, Nicholas Elroy, Emily Glogowski, Kara Kleinert, Raelin Lawrence, Brooke Leisure, Brody Longtin, Joshua Meier, Jose Pizano and Steven Weber.
<strong>Sheldon:</strong> Tanner Sobkoviak and Marshall White.
<strong>Sun River Terrace:</strong> Jamisha Jones and Casuel Pitts.
<strong>Watseka:</strong> Kaleb Grob, Maggie Guimond, Katelyn Kissack, Ashlee Major, Cora Senesac, Sandibel Shipley, Andrew Soucie and Adalie Spracklin.
<strong>Wilmington:</strong> Riley Stepanek.