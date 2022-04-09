Birth announcements: April 9, 2022

<strong>Ascension St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Alexander and Kathleen Nies, Kankakee, girl, Alice Kathleen, March 15, second child.
James Johnson and Michaela Dudek, Kankakee, girl, Kora Scarlet Sol, March 17, first child.
Jesus Hernandez and Rosalinda Vasquez, Kankakee, boy, Jesus Eliud, March 18, second child.
Sanchez Taylor and Jasmine Weaver, Kankakee, boy, Zyaire DeSean, March 19, first child.
Jason McCallon and Brittany Byrns, Watseka, girl, Raina Mae, March 19, first child.
Christopher Lopez and Veronica Romero, Kankakee, girl, Itati, March 20, first child.
Jacob and Andrea Phillips, Kankakee, girl, Amie Maree, March 22, second child.
Brandon and Alison Setty, Donovan, twin girls, Elaina Jane and Madelyn Alexis, March 24, first and second children.
Brendan and Sarah Surprenant, Manteno, girl, Caroline Judith, March 26, second child.
<strong>Riverside Medical Center, Kankakee</strong>
Jacob and Lauren Stauffenberg, Kankakee, boy, Oliver Wayne, March 20, first child. The mother is the former Lauren Decker.
Belinda Simpson, Grant Park, girl, Tessa Mae, March 22, third child.
Manuel Sanchez and Leanna Lopez, Bradley, boy, Emilio, March 22, third child.
Javier Cintora and Sandra Munoz, Kankakee, girl, Isabella Juliette, March 23, fourth child.
David Para and Jazmine Mancha, Momence, boy, Weston Lee, March 23, second child.
Nick Swartz and Rachel Irps, Kankakee, girl, Remi Emilia, March 24.
Erick Valadez Rico and Isabelle Williams, Kankakee, boy, Sofiane Amir, March 24, first child.
Trent and Ronni Munyon, Momence, boy, Oliver Jake Lee, March 25.
Stephen and Aidan Butz, Kankakee, boy, John Neil, March 25, second child.
Marko Loncar and Robin Kennedy, Bradley, girl, Wynifred Zora, March 26, second child.
Jared and Allyssa Macari, Bourbonnais, boy, Miles Jochimo, March 27, second child.
Tyler and Dakota Farmer, <strong>Wilmington,</strong> boy, Bennett, March 28, second child.
Fernando Barcenas and Susana Ayala, Kankakee, girl, Lexy Mariana, March 28.