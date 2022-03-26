Birth announcements: March 26, 2022

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital</strong>
Chris and Maggie James, Bradley, girl, Norah Grace, March 10, third child.
Logan Adams and Brooke Blanchette, Bradley, boy, Isaac Andrew Johnson, March 10, second child.
Alejandro Serna and Jennifer Pizano, Kankakee, boy, Abraham Guadalupe, March 12, second child.
<strong>Riverside Medical Center</strong>
Tae McElroy and Olivia Willis, Kankakee, girl, Hazel, March 9, first child.
Chris Clark Jr. and Ariel Foster, Kankakee, boy, Calill Lamar, March 9, sixth child.
Ryan and Danielle Daly, Bradley, boy, Boston Patrick, March 9, third child.
Wade and Danielle Peach, Kankakee, boy, Ashton Legacy, March 10, sixth child.
Anthony Lewis and Stacy Stevenson, Kankakee, girl, Zakiya Nyelle, March 11, second child.
Mark and Annalisa Craig, Kankakee, girl, Olive Emma Jane, March 11, first child. The mother is the former Annalisa Lunsford.
Seth and Helena Peachey, Kankakee, girl, Tilly Schae, March 12, first child. The mother is the former Helena Hill.
Malik Wingard and Madisen Chinski, Kankakee, girl, Olive Bee, March 12, second child.
Aaron and Kyla Starkey, Bourbonnais, boy, Travis Joaquin, March 13, third child.
Nathan and Sara Coggins, Clifton, boy, Allen David, March 13, second child.
Jordan Lamore and Felicity Lilienthal, Bourbonnais, boy, Theo Sebastian, March 13, first child.