Grant Park High School and Middle School honor rolls

The following students have been named to the first semester honor roll at Grant Park High School and Grant Park Middle School:

<strong>High school, high honors</strong>

Barnas, Ethan N.; Bruni, Isabella M.; Coletti, Carter L.; Currier, Isabelle R.; Davis, Chloe; Etter, Leah K.; Fick, Grace L.; Franke, Madison M.; Gawlinski, Zoe L.; Greenholt, Peyton E.; Greenholt, Ryder S.; Heldt, Brayden M.; Heldt, Rylan M.; Herz, Aaron M.; Horn, Emma M.; Keller, Jared R.; Lusinski, Haleigh A.; Madril, Lindsey; Marcotte, Dylan M.; Marcotte, Kennedy C .; McKinstry, Shelby L.; Nowak-Brown, Camryn E.; Panozzo, Delaney J.; Reynolds, Owen J.; Romanowski, Hunter P.; Schneider, Wesley C.; Tavoletti, Dominic V.; Tavoletti, Paige M.; Thompson, Alexis K.; Van Drunen, Luke D.W.; Van Kalker, Julia E.; Veldhuizen, Brooke E.; Verhulst, Alexis; Voigt, Elizabeth G.; Watson, Abigail R.; and West, Hunter.

<strong>High school, honor roll:</strong> Boecker, Trey; Cansler, Addyson L.; Cansler, Jasper W.; Cordes, Max J.; Courtney, Daren J.; Daniel, Ava C.; Delaney, Ayden L.; Dotson, Andi Nicole; Frahm, Katharina; Graefen, Wade G.; Gribbins, Owen D.; Grimes, Jayde; Hemp, Alyssa D.; Herz, lan W.; Horn, Luke A.; Hunt, Madison E.; Kaack, Jayden Joseph; Keller, Robert M.; Koeppen, Shelby; Kveck, Erika L.; Lacer, Cade P.; Lacer, Keaton M.; Lape, Ava L.; Loitz, Sawyer W.; LoSchiavo, Mikaela K.; Maldonado, Alejandra; Markland, Molly L.; Martinez, Caroline A.; Mattson, Charles M.; Norgard, Hannah N.; Ohm, Alaina M.; Panozzo, Caden J.; Piperas, Alexander J.; Reichel, Kate L.; Roberts, Allison M.; Schneider, Nolan F.; Schoenborn, Kailee Paige; Sluis, Noah C.; Stenhouse, Jacob C.; Surprenant, Evan; Teneyuca, Ariana G.; Teneyuca, Jada L.; Velazquez, Javier G.; Wackerlin, Adeline M.; and Wiater, Mason J.

<strong>Middle school, high honors</strong>

Barnas, Isabella G.; Blase, Nevaeh J.; Bostrom, Alyson O.; Curcuro, Lucien J.; Felts, Aubrey E.; Foushi, Mia M.; Garcia, Abigail D.; Gaylord, Chastity S.; Hunt, Anabelle L.; Karstensen, Adelyn C.; Karstensen, Camryn G.; Lenczycki, Emily J.; Malkowski, Bella M.; Malkowski, Lola M.; Marshalek, Kamryn L.; Meherg, Kaylie N.; Piperas, Karolina I.; Pozza, Nevaeh M.; Roberts, Abigail P.; Roberts, Alexis R.; Segert, Lydia M.; Sluis, Claire A.; Thompson, Reegan C.; VanKalker, Samuel R.; Voigt, Emily R.; and Wallace, Preston William.

<strong>Middle school, honor roll:</strong> Aguilar, Lilyanah Michelle; Barnas, Julian V.; Carter, Mara S.; Cordes, Samuel D.; Curcuro, Abbigail G.; Currier, Max D.; Daniel, Lily P.; Fugate, Antonio S.; Guillen, Monika S.; Hamann, Ian G.; Hayes, Cheyenne N.; Hiland, Mitchell P.; Hipke, Howard P.; Horn, Nicholas N.; Lipinski, Nadia M.; Litton, Brody W.; Lubert, Luke A.; Malkowski, Dean M.; Malkowski, Oliver J.; Manahan, Connor W.; Martinez, Alexxis; Mussman, Kohlton L.; Olthoff, Nolen D.; Panozzo, Taylor R.; Roberts, Meadow C.; Rodriguez, Allyssa; Ruggiero, Carsen K.; Salin, Isaiah M.; Segert, James A.; Smaga, Edward E.; Stenhouse, Nathan A.; Valerio, Anthony A.; Verhulst, Cameron A.; Wackerlin, Carter M.; Wallace, Gavin T.; and Wokurka, Emma J.