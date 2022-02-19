Central High School first semester honor roll

Following is the first semester honor roll for Central High School, Clifton.
<strong>Straight A’s</strong>
Tyler Baker, Carly Perzee, Katherine Thompsen; Dylan Behrends, Jackson Harrington, Nathan Kohn, Jayce Meier, Caleb Meister, Amarion Paxton, Luke Shoven; Harmony Boudreau, Lucas Gifford, Allison Girard, Emily Gutierrez, Isabelle Hemp, Cassandra Marion, Adyson Martin, Xavier McCorkle, Emma McGill, Tatum Parks, Jackson Regnier, Izabelle Stoops, Keith Sullivan; Blair Bottorff, Madison Langley, Nathan Moenck, Gianni Panozzo, Samantha Perzee, Alyvia Porter, Audra Prairie, Gracie Schroeder, Madison Smith, Joseph Thompsen and Anna Winkel.
<strong>High Honors</strong>
Kalyn Alberts, Laney Bottorff, Kaylee Brosseau, Allison Cox, Diego Gutierrez, Christa Hickman, Kamryn Jemar, Haley Krach, Jarrett Palmer, Kody Warpet, Ella White, Hope Wilken; Tyler Balthazor, Haven Beherns, Kenzi Dehm, Alana Gray, Alana Pourroy, Kylie Smith, Katherine Winkel; Emilie Baker, Kyle Gifford, Carlie Malmer, Lexi Salazar and Janessia Villagomez.
<strong>Honors</strong>
Ava Crabtree, Hunter Davis, Nicholas Digregorio, Saige Duby, Maxwell Gigl, Grant Grider, Abbey Hanson, Sydney Hanson, Avril Heimberger, Michael Hess, Matthew Kent, Kassidy LeClair, Marshall Meyer, Nathan Normandin, Sean Rabideau, James Ritter, Landon Schafer, William Schafer, Ben Thompsen, Carson Turner; David Buente, Rylan Bultman, Jace Fontaine, John Paul Gossett, Jackson Gray, Jeffery Hermanowicz, Paige Hermanowicz, Julia Hilgeman, Matthew Luhrsen, Kaylee Mathy, Dillon McCarthy, Mia Messer, Abbie Ownbey, Hannah Poffinbarger, Evan Redwing, Jacob Ritter, Jared Saathoff, Tristan Schmidt, Alexis Schoon, Carter Swanson, Rachel Thompson, Evan Warner, Nathan Warner, Serena Wilborn, Dakota Woodall; Ethyn Bailey, Dominick Bruno, Peyton Chandler, Karmen Cody, Kayden Cody, Kendra Cody, Macy Crabtree, Bryan Earley, Chase Fieleke, Logan Fritz, Camden Gerdes, Christian Gigl, Avry Gray, Rylin Handley, Brenna Hanson, Buddy Hass, Leah Johnson, Gavin McKee, Eden Meier, Maddex Miner, Christopher Papineau, Kyle Plante, Charisma Rasmussen, Jayden Rees, Sydney Rohlwing, Austin Schoon, Addison Sherrill, Jasmine Stewart, Paige Taylor; Alana Baker, Rory Campbell, Brisa Ceja, Alaina Clyden, Ethen Flood, Connor Hasbargen, Gabriel Hoogstraat, Sydney Jemar, Illiana Jeras, Carter Kelley, Benjamin Kuipers, Bryant Lamie, Jace Lonergan, Julian Martinez, Myah Martinez, Koen Messer, Brock Painter, Owen Rasmussen, Amelia Regnier, Vance Rish, Aislyn Rohlwing, Paityn Rosenbrock, Tyler Shoven, Lillian Unger, Hailey Vaughn and Owen Wilder.