Beecher High School first semester honor roll

Following is the first semester, second quarter, honor roll for Beecher High School, Beecher.
<strong>High honor roll — Seniors</strong>
Steven Adam, Zander Allen, Rebecca Andresiunas, Tyler Andresiunas, Carmen Arroyo, David Arroyo, Angelina Athanasopoulos, Jake Barkus, Bryce Beck, Gage Beck, Justin Benck, Megan Berkley, Cullen Berry, Ann Bingham, Jacopo Borgherini, Seth Cackowski, Thomas Campbell, Francisco Cardenas, Alyssa Collins, Alison Damsch, Christopher DeFrank, Christina DeVries, Abigail Fernandez, Martina Ferranti, Dylan Forsythe, Collin Gesswein, Caden Gliva, Cody Graniczny, Emily Heber, Kylie Hodac, Jasmine Howell, Isabella Imhof, Jared Jennings, Julia Jennings, Bryan Johnson, Joseph Kain, Christopher Martin, Gabriella Maurizi, Emily McGregor, Samantha Menzyk, Talia Messana, Olivia Mondello, Isabel MontesdeOca, Alyssa Oldenburg, Madelynne Oppenhuis, Phoebe Ouellette, Cameron Paulmeier, Emily Popp, Aidan Powell, Morgan Rakowski, Bethanni Ramsey, Nikolas Reid, Mallory Roper, Rhiannon Saller, Abigail Shepard, David Slay, Andrew Smith, Cheyanna Stluka, Trenton Struzynski, Caelyn Thorpe, Vincent Tipton, Therin Tuttle, Payton Van Ness, Russell Ward, Daniel Williams and Jennifer Wyma.
<strong>High honor roll — Juniors</strong>
Emily Bingham, Alyssa Dillinger, Lola Eckhardt, Kayla Eickmann, Jacob Farrar, Olivia Flores, Michael Gaidar, Ryan Gayton, Kevin Girard, Ethan Graham, Jacob Graniczny, Kent Hartig, Olivia Hodac, Ethan Jacobs, Kendall Kasput, Riley Keating, Andre Kellum, Kamryn Koontz, Ashton Kraus, Jacob Kypuros, Ava Lindow, Adrian Llamas, Morgan Magruder, Michael Matthias, Vincent Messana, Carly Paulmeier, Gavin Peterson, Brooke Reardon, Emily Rodriguez, Zaira Sancho Reina, Abbygail Schrimsher, Brianna Schrimsher, Abby Sippel, Ethan Turney and Chloe Zurek.
<strong>High honor roll — Sophomores</strong>
Quinton Allen, Alexis Barkus, Tyler Cochrane, Nathan Diachenko, Julieta Dominguez, Jessica Ellerson, Ariana Fernandez, Olivia Geringer-Spagnola, Jack Hayhurst, Andrew Hering, Mihya Hernandez, Cynthia Hon, Jacob Janz, Cadence Johnson, Emma Johnson, Katelyn Jones, Keira Jones, Samantha Kain, Maddison Kelley, Hayden Kettmann, Zamara Killis, Makenzie Krupa, Aaralyn Martinez, Adyn McGinley, Brandon Moffitt, Ethan Mohr, Hayden Mohr, Skyler Murdoch, Ethan Palmisano, Ricardo Rodriguez, Natalie Rossi, Ethan Rydberg, Alaina Simone, Kayden Stone, Trevor Stout and Emma Tiltges.
<strong>High honor roll — Freshmen</strong>
Valentin Alcauter, Noah Berry, Dominic Blair, Morgen Borst, Brooklyn Burdick, Klaudia Chlebek, Ava Chose, Meghan Dabrowski, Amelia Dodge, Charlotte Farrar, Savannah Farrar, Steven Fezler, Nicholas Flores, Thomas Forrest, Bradley Greer, Natalie Herrera, Tanner Hodac, Jade Howell, Isaac Imig, Evelyn Jablonski, Brooke Jerkatis, Willow Kunkes, James Kypuros, Collin Malecha, Chloe Martin, Margaret McDermott, Anthony Moran, Daniel Murphy, Ava Olson, Abrianne Papas, Emma Jean Perry, Jenna Pevion, Melody Robles, Annika Ruelo, Allison Sadus, Tayiah Scanlan, Joseph Scheetz, Jenna Slay, Maximillian Totos and Logan Wilkins.
<strong>Honor roll — Seniors</strong>
Austin Hauser, Michael Hurley, Lilian Kozak, Giselle Lopez, Kevin Salas, Anthony Schmidt, Diego Torres and Aidan Ward.
<strong>Honor roll — Juniors</strong>
Lilliana Avelar, Jadyn Blumenthal, Kylie Cook, Zachary Gorcowski, Zachary Herzog, Morgan McDermott, Daniel Monarrez, Julia Muschetto, Hunter Powell and Angel Quintero.
<strong>Honor roll — Sophomores</strong>
Zachary Baugh, Katelyn Bol, Adriana Cabrera, Giada Garza, Caitlin Gill, Anthony Giovane, Troy Hoekstra, Zackary Johnson, Briar Kidd, Taylor Killis, Lacy Panici, Jason Pomaranski, Grace Rauch, Anthony Sebastian and Adam Snell.
<strong>Honor roll — Freshmen</strong>
Laville Cherry, Jace Cook, Kate Flora, Alexa Gliva, Israel Haro, Jocelyn Hartig, Faith Howard, Grace Huenerberg, Tyler Kramer, Vittoria Maurizi, Brayla McKay, Dania Silva, Gavin Smith and Whitney Treco.