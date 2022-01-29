Birth announcements: Jan. 29, 2022

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital</strong>
Kenisha Brookshaw, Kankakee, girl, Aniya Nevaeh Jeanette, Jan. 11, fifth child.
Jesse Dumontelle and Priscilla Rees, Manteno, boy, Memphis Jay, Jan. 13, first child.
Joel and Colleen DePaolo, Grant Park, boy, Jack Anthony, Jan. 13, first child.
Meghan Walls, Kankakee, boy, Noah Alexander, Jan. 16, first child.
<strong>Riverside Medical Center</strong>
Kevin and Marissa Duffield, Kankakee, girl, Jacqueline Sue, Jan. 10, third child.
Brian and Brittany Lynch, Manteno, boy, Sawyer Grey, Jan. 11, second child.
Gary and Carrie Bishir, Manteno, boy, Theodore Daniel, Jan. 12, second child.
Jeremiya Calmes and Ashlee Thaddis, Kankakee, girl, Nova Da’Nae, Jan. 12, third child.
Ollie Johnson and Meagan Sosnowski, Crete, girl, Presley Mae, Jan. 13, third child.
Matt and Mia McCue, Manteno, boy, Jack Raymond, Jan. 13, third child.
Andy and Sarah Jordan, Martinton, boy, Kyle Michael, Jan. 14, fourth child.
Grant and Kayla Gaddis, Kankakee, girl, Kinsley Renee, Jan. 14, second child.
Anthony and Kaleigh Valandingham, Sheldon, girl, Rylie Grace, Jan. 14, third child.
Jordan Dixon and Jasmine Smith, Kankakee, girl, Jaiya Arianna, Jan. 15, fourth child.
Michael Arnold and Shannon Berry, Kempton, boy, Kole Erik, Jan. 16, second child.
Ricky Robinson Jr. and Makayla Stump, Bourbonnais, boy, Levi Kingston, Jan. 17, first child.