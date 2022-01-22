Birth announcements: Jan. 22, 2022

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital</strong>
Johnnie Cruz and Kiana Rivera, Bourbonnais, boy, Lorenzo Zantonio, Jan. 6, second child.
Gabriela Perez, Kankakee, boy, Junior Salvador Emanuel, Jan. 8, sixth child.
Jerod and Kristin Collins, Bourbonnais, girl, Quinn Elyse, Jan. 11, third child.
<strong>Riverside Medical Center</strong>
Morrocco Smith and Jasmine Ross, Kankakee, girl, Morreia Karyn Lynn, Jan. 4, second child.
Steven and Kaitlyn Supergan, South Wilmington, boy, Henry Christopher, Jan. 4, second child.
Jared and Tori Coffman, Bourbonnais, boy, Riggs Benjamin, Jan. 5, third child.
Anthony Ryan and Ashley Taylor, Bradley, boy, Anthony Jr., Jan. 10, second child.
Devonte Davis and Keylah Spencer, Kankakee, boy, Dior Isaiah Devon, Jan. 11, first child.