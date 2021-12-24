Kankakee Community College president's list announced

The following local students have been named to the president’s list (GPA of 3.80 or higher) at Kankakee Community College for the fall semester:
<strong>Aroma Park:</strong> Mason Alberts.
<strong>Ashkum:</strong> Kalyn Alberts, Mathew Bailey, Kaitlyne Beherns and Heather Doris.
<strong>Beaverville:</strong> Tabitha Lareau and Abigail Moldovan.
<strong>Beecher:</strong> Brianna Villarreal.
<strong>Bourbonnais:</strong> Joseph Andre, Jenna Bennett, Kaylee Billington, Sidney Boggess, Ava Brosseau, Kaylee Bruno, Anthony Casagrande, Shelby Corbett, Rikki Damaschke, Anna Dexter, Tierra Dixon-Sullivan, Sophia Dubravec, Jack Fetterer, McKenna Fred, Matthew Giblin, Gretchen Gray, Kaitlyn Grothus, Mellissa Guinn, Michael Harper, Carter Heinrich, Kolton Hunt, Daniel Johnson, Callie Kant, Payton Kohl, Addison Langelett, Logan Mallard, Britany Martinez Santillan, Paige Matuszewski, Eric Mifflin, Nykole Morgan, Sophia Murukas, Brandon O’Connor, Alexis O’Hara, Kylie Orvis, Ethan Patel, James Quigley, Lijina Raj, Alexander Randak, Erik Slowik, Sean Storer, Aiden Weber, Peyton Westphal, Karlee Wilkins and Kedzie Yeates.
<strong>Bradley:</strong> Felicia Accardo, Emilee Alvarado, Michaellena Blanchette, Madigan Curtis, Megan DeBeneditto, Megan Dote, Kristina Ehmen, Shaylin Fann, Dakota Gable, Raymond Gilbert, Emma Hill, Jolie Keith, Daniel Marolda, Krista Meyer, Alyson Sain-Combs, Kaleigh Swinford and Nicholas Thill.
<strong>Cabery:</strong> Elise Bruner.
<strong>Chebanse:</strong> Teagan Emme, Catherine Mau, Robin Palinski, Alexis Waller and Bryce Walters.
<strong>Clifton:</strong> Austin Bender, Connor Fritz, Mia Gasperini, Krystle Sifrit, Kaylie Warpet and Hallie Wilken.
<strong>Crescent City:</strong> Kayla Wright.
<strong>Danforth:</strong> Celeste Cummings, Logan Oster, Eleanor Schunke, Valerie Wehrle and Laura Lopez.
<strong>Essex:</strong> James Tucker.
<strong>Grant Park:</strong> Owen Bramer, Clark Davis, Emily Davis, Gabriel Estby, Rylee Panozzo, Christoph Persch, Kristin Petty, Ethan Stone and Shelby Thiel.
<strong>Herscher:</strong> Quinnton Becker, Jeannie Denault, Jaxson Roberts and Claire Telschow.
<strong>Kankakee:</strong> Megan Acevedo, Erika Almanza-Perez, Andrea Ambriz Soto, Maxmeono Andrade, Michael Andrade, Berneita Barnes, Marlana Barnhart, Maximus Benoit, Albert Boudreau, Anthony Boudreau, Layla Boule, Bryanna Caldwell, Nicholas Cluver, Courtney Coleman, Ava Conroy, Olivia Coy, Zachary Curtis, LeVante Davenport, Ethan Dundas, Sophie Enns, McKaila Gierich, Nichol Graham, Jacob Grant, Quante Grant, Jennifer Guerrero, Christian Guzman, Kyle Hendershott, Hailee Jasinski, Reese Kuwitzky, Logan Lunsford, Melinda Maass, Jada Mabins, Malachi Mabins, Braedan MacDonald, Tamara Martinez, Emma McCammon, Jazmin Molina, Benjamin Morgan, Logan Morris, James Morrison, Allison Nettles, Janet Orozco, Gavin Phillips, Karla Rodriguez-Ramirez, Veronica Romero, Lily Schultz, Yecenia Serna-Flores, Maria Shelton, Isabelle Spiese, Guadalupe Torres-Carmona, Avery Turro, Andrew Williams, Aria Wordlaw, Summer Young and Rourke Zigrossi.
<strong>Kempton:</strong> Wyatt Dohe.
<strong>Manhattan:</strong> Jared Love and Jack Newton.
<strong>Manteno:</strong> Savanah Baeza, Diana Boyd, Tyson Creek, Mark Cullotta, Madeline DePasquale, Elizabeth Dorn, Kaitlyn Drahos, Ashley Gibson, Emily Guillen, Sophia Iaconi, Adam Luna Diana Motel, Gabriel O’Connor, Matthew O’Neill, Katelyn Roderick, Brooke Savoie, Lucas Schmidt, Jacob Smith, Abigail Swartzentruber, Kerrigan Swartzentruber, Samantha Tamblyn, Davis Testerman, Brielle Townsend, Kaitlyn Urbanowski and Samantha Wise.
<strong>Milford:</strong> Charles Pries and Gracie Wagner.
<strong>Momence:</strong> Jacqueline Allaway, Adyson Duran, Mason Duran, Crystal Johnson, Braiden Kelly, Brooke Kelly, Jill Lincoln, Ariel Lopez, Tanya Poulin, Nanci Ramirez, Jacquelyn Silva and Kaasandra Switzer.
<strong>Onarga:</strong> Evelyn Barbosa, Anna Santoyo and Elizabeth Trujillo.
<strong>Peotone:</strong> Jennah Anker, David Blanton, Monica Gonzalez, Caitlyn Novak and Gage Velasquez.
<strong>Reddick:</strong> Sophie Kirkpatrick and Connor O’Brien.
<strong>St. Anne:</strong> Tessa Coulter, Taylor DeYoung, Camille Kuntz, Mark Saffell, Cesar Salgado, Krista Surprenant and Steven Weber.
<strong>Watseka:</strong> Blake Foster, Tyler Musk, Megan Robinson and Arika Stanley.
<strong>Wilmington:</strong> MacKenzie Collier.