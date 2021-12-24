Kankakee Community College honors list announced

The following local students have been named to the honors list (GPA between 3.25 and 3.79) at Kankakee Community College for the fall semester:
<strong>Aroma Park:</strong> Kyle King.
<strong>Ashkum:</strong> Jacob Bramer, Alexander Gray, Kate Hanson and Jordan Saathoff.
<strong>Beaverville:</strong> Gabriel Emerson.
<strong>Beecher:</strong> Taylor Graham, Alyssa Hon and Yolanda Williams.
<strong>Bonfield:</strong> Olivia Astle, Allison Moody and Dominique Schultz.
<strong>Bourbonnais:</strong> Mandy Adcock, Gianna Agresti, Brianna Allegro, Matthew Anderson, Jacqueline Annes, Amanda Berg, Juquan Bibbs, Abigail Blackburn, Dakota Brooks, Anthony Buschek, Abigail Chinski, Jessica Clyden, Reilly Dersien, Jackson Drake, Alexandra Dubravec, Kayla Ducharme, Mya Eason, Sydney Faford, Paige Ferris, Jasmine Flanner, Rakeeyah Flood, Joshua Granger, Audra Halcomb, Daniel Harris, Kaitlynn Heale, Kaela Heavener, Darrell Hipple, Makenzie Hipple, Tyler Jackson, Zachary Jenkins, Jonathan Karnes, Alex Kregor, Ericka Lacy, Rodolfo Leal, Leanna Lee, Rubin Logan, Lexy Lopez, Andrew Mazzuchi, Carolann McFarlane, Zoie Milton, Rebecca Musgrave, Rachel Myers, Alexis Nguyen, Michael Nolan, Amber Ogle, Odin Perdomo, Abigail Prendergast, Chase Provost, Landon Provost, Benjamin Randak, Kaitlyn Randle, Izabella Rauch, Meghan Reiniche, Benjamin Ross, Isabella Russo, Elena Santos, Jisela Santos, Nathan Sasek, Peter Sorich, Lisa Steele Davis, Ashley Stephan, Robert Sylvester, Misty Thornton, Jacqueline Valadez, Alex Verkler, Paul Williams, Elizabeth Worby, Megan Wright, Carmela Zavala and Zachary Zimmer.
<strong>Bradley:</strong> Brandon Corona, Margaret Corpening, Destiny Emling, Steven Hood, Miranda Kara, Mackenzie Machalek, Aaron Martinez Perez, William McDowell, Garrett Metzger, Jaime Molina, Sydney Montoya, Carlos Moreles, Sean Myers, Kaylee Payne, Joseph Roach, Julie Rojo, Christopher Schultz and Jason Tanner.
<strong>Buckingham:</strong> Alyssa Rattin.
<strong>Cabery:</strong> Ayden McNeill.
<strong>Chatsworth:</strong> Jennifer Wood.
<strong>Chebanse:</strong> Shelby Bowsher, Kristy Conner, Kiersten Gilbert, Ian Palmer, Carson Perzee, Noah Stack and Conor Walters.
<strong>Cissna Park:</strong> Anna Jennings.
<strong>Clifton:</strong> Kaylee Brosseau, Erica Cordes, Payton Gray, Ashlynn Massey, Manshi Patel, Cole Poyner, Makenna Reick, Brock Spooner, Ilana Van Hoveln, Kody Warpet, Hope Wilken and Kristopher Williamson.
<strong>Cullom:</strong> Jesica Ledford and Ashten Melton.
<strong>Danforth</strong>: Ryan Maisonneuve.
<strong>Donovan:</strong> Kayde Faupel, Jessi Page and Evaln Zavala.
<strong>Gardner:</strong> Rosa Gil Montano.
<strong>Gilman:</strong> Denise Alvarez, Patricia Reyes Lopez and Conner Taylor.
<strong>Grant Park:</strong> Jose Aguilar-Sanchez, Liberty Ilg, Madison Meherg, Nicholas Olczak, Jesus Rodriguez, Jessica Schmitt and Cristian Zavala.
<strong>Herscher:</strong> Halie Kohl, Emma Kroesch and Sarah Warren.
<strong>Kankakee:</strong> Adrian Acevedo, Allison Albright, Johnathon Arvizo, Gizelle Avalos, Lucas Bateman, Megan Berns, Alison Borschnack, Alijah Boyd, Jadyn Brown, Nathan Burnes, Emely Cabrera-Gutierrez, Edujaer Calderon, Christian Calderon Munoz, Tamar Clark, Britt Ehrich, Ryan Fairfield, Madelyn Fischer, Colin Furrow, Sarah Goers, Jasmine Gomez, Juli Gottberg, Marisol Guerrero, Maria Guevara, Shannon Hafer, Nicole Harris, Chasity Harwood, Jacqualyn Henrichsen, Pedro Hernandez, Santiago Hernandez, Erik Hertzberg, Amber Howard, Madelyn Howard, Keagan Illum, Avery Jackson, Andrew Jackubowski, Emma James, Heather Keene, Emma Koerner, Nathan Lagesse, Tyler Latty, Kares Lemenager, Yan Long, Steven Lopez, Adriana Lowery-Garcia, Isaac Mackey, Esmeralda Martinez, Harmony McAfee, Mercedes McDonald, Ivett Medina, Hannah Mendell, Kaylee Mitchell, Craig Niedrich, Theresa Olive, Maribel Orozco, Jacob Orr, June Osborn, Austin Papineau-Dyer, Courtnie Patterson, Miguel Pena, Adilene Pereda, Yisel Perez Varela, Allen Pizano, Sydney Ramsey, Katie Rawlings, Jennifer Russow, Betsey Sanchez Morales, Cori Sims, Emilie Skedel, Latrice Smith, Brandon Sommer, Christy Steffen, Katherine Sullivan, Lamika Terrell, Stanley Turner, Ryan Uftring, Kenya Williams, Tiffany Williams and Dalton Woods.
<strong>Manteno:</strong> Carson Baker, Madeline Boyd, Dylan Clevenger, Frances Culich, Victoria Dokter,Javier Dominguez, Hailey Durnavich, Madison Engler, Xavier Gaddini, Ashlee Gill, Mae Graffeo, Dawn Graveline, Edward Horath, Roy Johnson, Emily Kirkpatrick, Kristin Kirts, Hailey Kyllonen, Matthew Lanoue, Jeremy Leer, Nicole Neiner, Brandon Nieft, Rebecca Pijus, Colton Provost, Delaney Randolph ,Jeremy Roach, Hannah Schubert, Sidney Stauffenberg, Conner Stovall, Brooke Timm and James Weltmeyer.
<strong>Martinton:</strong> Elyssa Kollmann, Ethan McManaway, Claire Miller and Spring Robinson.
<strong>Milford:</strong> Charlton Crawford and Olivia Henning.
<strong>Momence:</strong> Lauren Aydelott, Raymond Balois, Seth Bell, Ellie Berns, Madisen Coakley, Jared Espino, Andrea Fierros, Michael Lanie, Hannah Munyon, Kera Newberry, Abigail Paynter, Claudia Pizano, Kayla Reiniche and Sadie Singleton.
<strong>Onarga:</strong> Genesis Carino Crespo, Luis Carino Crespo and Paige Huse.
<strong>Pembroke Township:</strong> Paris Griffin.
<strong>Piper City:</strong> Robert Mogged.
<strong>St. Anne:</strong> Allaina Beaupre, Harrison Belka, Neil Denault, Emily Glogowski, Caden Grant, Laretta Graves, Camden Kearney, Kara Kleinert, Raelin Lawrence, Brooke Leisure, Sarah Littrell, Jaiden Longtin, Lauren Pasel, Jose Pizano, McKenna Salzman, Jennifer Serrano, Amber and Turner Seth Zeedyk.
<strong>Sheldon:</strong> Cain Millard, Marshall White, Kristi Yamaoka and Lauren Sinks.
<strong>Watseka:</strong> Nadia Butler, Mark Cross, Maggie Guimond, Makayla Hartlep, Ashlee Major, Andy Onnen, Cora Senesac, Andrew Soucie and Adalie Spracklin.