Birth announcements: Dec. 24, 2021

<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Joshua Jensen and Ashley Meister, Bourbonnais, boy, Hudson Allen, Dec. 7, first child.
Chey and Ashlee Hasemeyer, Kankakee, girl, Brooke Ivy, Dec. 8, third child.
Javier Garduno and Elizabeth Martinez, Kankakee, boy, Gael Obi, Dec. 8, third child.
Donte Briggs and Brittany Stasko, Momence, boy, Calisto Ramon, Dec. 11, second child.
Matt and Sarah Hays, Bourbonnais, girl, Elizabeth Kate, Dec. 14, first child.
Paul Bryan and Skyler Brown, Bourbonnais, girl, Kylah Ivvy, Dec. 14, first child.
<strong>Riverside Medical Center</strong>
Scott and Heather Liscomb, Kankakee, boy, Arthur Green, Dec. 6, second child.
Robert Goodwin II and Harmony Wallert, Kankakee, girl, Mykenzeigh Beverly Irene, Dec. 8, mother’s second and father’s first child.
Zac Pecho and Mercaedes Riordan, Bradley, boy, Wilder Tripp, Dec. 8, second child.
Susan Grad, Kankakee, boy, Ryder Jesse, Dec. 9, seventh child.
Jerica Johnson, Kankakee, boy, Jrue Lane, Dec. 10, first child.
Beau Middleton and Alexis Metschuleit, Kankakee, boy, Braxon Matthew, Dec. 10, first child.
Zachary McCracken and Lekysha Snyder, Bourbonnais, boy, Carter Lynn, Dec. 12, first child.
Juan and Karley Romo, Lake Village, Ind., girl, Braelyn Olivia Marie, Dec. 13, first child. The mother is the former Karley Schrader.