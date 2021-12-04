Birth announcements: Dec. 4, 2021

<strong>Riverside Medical Center</strong>
Ryan and Andrea Mouritzen, Beecher, girl, Evie Grace, Nov. 16, first child. The mother is the former Andrea Bakhaus.
Jose Villafuerte and Karla Martinez, Kankakee, boy, Roman, Nov. 17, first child.
Miguel and Alejandra Gomez, Kankakee, boy, Miguel Elias, Nov. 17, fourth child.
Whitney Smith, Kankakee, girl, Ohanna Unique, Nov. 18, second child.
Dalton Brattin and Alyssa Larkin, Bradley, girl, Kinsley Esmee, Nov. 18, first child.
Grant Peterson and Kaitlin Reddington, Bourbonnais, boy, Kade Eugene, Nov. 19, second child.
Jose Luis Cruz and Gabriela Cortez, Kankakee, girl, Genisa Nicole, Nov. 20.
Maria Diaz, Kankakee, girl, Leilani Rose, Nov. 20, second child.
<strong>AMITA Health St. Mary’s Hospital, Kankakee</strong>
Gage and Colleen Wood, Bonfield, girl, Audrey Theresa, Nov. 16, second child.
Steven Hicks and Cieara Wilson, Kankakee, boy, Steven Russell, Nov. 17, fourth child.
Zairius and Brittany West, Manteno, boy, Davion Anthony, Nov. 19, second child.
Colton and Breanna Bachleitner, Bourbonnais, girl, Oakley Ann, Nov. 21, first child.
Kenneth and Amber Moore, Bourbonnais, girl, Reign Marie, Nov. 21, second child.
Phillip and Whitney Vinson, Kankakee, boy, Benjamin Graham, Nov. 22, second child.