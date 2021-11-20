Central High School honor roll

Central High School’s first-quarter honor roll has been released:
<strong>Straight A’s</strong>
Tyler Baker, Carly Perzee, William Schafer, Katherine Thompsen; Jackson Harrington, Nathan Kohn, Jayce Meier, Kylie Smith, Nathan Warner; Kyle Gifford, Lucas Gifford, Allison Girard, Emily Gutierrez, Isabelle Hemp, Carlie Malmer, Cassandra Marion, Adyson Martin, Xavier McCorkle, Emma McGill, Tatum Parks, Jackson Regnier, Sydney Rohlwing, Izabelle Stoops, Keith Sullivan; Blair Bottorff, Nathan Moenck, Gianni Panozzo, Samantha Perzee, Alyvia Porter, Owen Rasmussen, Gracie Schroeder and Anna Winkel.
<strong>High honors</strong>
Kalyn Alberts, Laney Bottorff, Allison Cox, Diego Gutierrez, Sydney Hanson, Christa Hickman, Kamryn Jemar, Haley Krach, Ella White; Tyler Balthazor, Haven Beherns, Dylan Behrends, Kenzi Dehm, Alana Gray, Caleb Meister, Luke Shoven, Katherine Winkel; Ethyn Bailey, Emilie Baker, Karmen Cody, Macy Crabtree, Avry Gray, Leah Johnson, Lexi Salazar, Austin Schoon and Janessia Villagomez.
<strong>Honors</strong>
Ava Crabtree, Hunter Davis, Saige Duby, Grant Grider, Avril Heimberger, Michael Hess, Michael Heusing, Matthew Kent, Ryan Kohler, Patrick Lindgren, Marshall Meyer, Madelyn Odle, Jarrett Palmer, Sean Rabideau, James Ritter, Landon Schafer, Delana Shreffler, Ben Thompsen, Carson Turner; Jillian Brault, David Buente, Rylan Bultman, John Paul Gossett, Jackson Gray, Jenna Griffin, Paige Hermanowicz, Julia Hilgeman, Matthew Luhrsen, Kaylee Mathy, Dillon McCarthy, Mia Messer, Abbie Ownbey, Amarion Paxton, Hannah Poffinbarger, Alana Pourroy, Evan Redwing, Jacob Ritter, Jared Saathoff, Tristan Schmidt, Alexis Schoon, Emma Skeen, Carter Swanson, Evan Warner, Serena Wilborn; Brenna Able, Harmony Boudreau, Jenna Bowers, Dominick Bruno, Peyton Chandler, Alyssa Cnudde, Kayden Cody, Kendra Cody, Bryan Earley, Halie Eldridge, Chase Fieleke, Kayleigh Francouer, Logan Fritz, Camden Gerdes, Christian Gigl, Brenden Gonzalez, Rylin Handley, Merrick Hess, Meghan McAdams, Gavin McKee, Eden Meier, Nathan Nehls, Tyson Orosco, Christopher Papineau, Kyle Plante, Charisma Rasmussen, Jayden Rees, Seth Rubo, Quinn Smith, Jasmine Stewart, Paige Taylor, Addison White; Raelynn Bender, Rory Campbell, Alaina Clyden, Alexis Hall, Connor Hasbargen, Clayton Hemp, Gabriel Hoogstraat, Sydney Jemar, Illiana Jeras, Carter Kelley, Benjamin Kuipers, Bryant Lamie, Madison Langley, Jace Lonergan, Julian Martinez, Myah Martinez, Chloe Mead, Koen Messer, Brock Painter, Aidan Podowicz, Macray Price, Amelia Regnier, Vance Rish, Aislyn Rohlwing, Tyler Shoven, Madison Smith, Joseph Thompsen, Lillian Unger, Hailey Vaughn and Owen Wilder.